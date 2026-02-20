부장님 칭찬받은 보고서, 사실 3초 걸렸습니다

"이번 기획안 정리 잘했네. 문장이 아주 깔끔해."

AD

큰사진보기 ▲<대체불가능> 책 표지인공지능 시대에 인간이 어떻게 대처해야 할지 내용이 알차게 담겼다. ⓒ 송영화 관련사진보기

부장님의 칭찬에 어색한 미소로 답했다. 사실 그 문장들은 내가 쓴 게 아니다. 챗GPT에 키워드 몇 개를 넣고 "정중하고 전문적인 톤으로 다듬어줘"라고 입력한 결과물이다. 소요 시간은 단 3초.퇴근 후 문득 스마트폰 액정에 비친 내 얼굴을 보며 서늘한 생각이 스쳤다. '이렇게 해도 되는 걸까? 이러다 내 생각의 근육이 다 사라지면, 그때도 회사가 나를 필요로 할까?'보고서를 쓰는 시간은 줄었지만, 마음의 불안은 오히려 늘었다. 옆자리 동료가 인공지능(AI)으로 순식간에 코딩을 하고 이미지를 만들어내는 걸 볼 때면 그 불안감은 배가 된다. 우리는 지금 잘하고 있는 걸까, 아니면 서서히 대체되고 있는 중일까.이 막연한 두려움의 실체를 확인하고 싶어 파스칼 보넷의 신간 <대체불가능>을 펼쳤다. 세계적인 AI 석학이 쓴 책이라 기술 용어가 난무할 줄 알았는데, 책은 의외로 우리의 '게으름'을 지적하며 시작했다.저자는 현재 우리가 겪는 위기의 본질을 AI 비만(AI Obesity)이라고 진단한다. 패스트푸드에 중독되면 몸이 비대해지듯, AI 주는 빠른 요약과 즉각적인 정답에만 의존하다 보니 정작 인간 고유의 사고 능력이 퇴화하고 있다는 것이다.직장인인 나를 돌아봤다. 자료를 찾고, 읽고, 분석해서 내 문장으로 소화하는 과정. 그 치열한 '과정'을 AI에게 외주 맡기고, 나는 그저 결과만 받아먹고 있지 않은가. 저자의 경고처럼, 나는 점점 생각하지 않는 부품이 되어가고 있었다.진짜 위기는 AI가 내 일자리를 뺏는 것이 아니다. AI에 의존하느라 스스로 생각하는 힘을 잃어버린 내가, 결국 AI라는 도구의 하위 호환으로 전락하는 것. 그것이 진짜 공포였다.그렇다면 AI 시대에 어떻게 살아남아야 할까? 책에서는 '휴믹스(Humics)'라는 개념을 제시한다. 진정한 창의성, 비판적 사고, 사회적 진정성, 이 세 가지는 기계가 아무리 학습해도 흉내 낼 수 없는 인간만의 영역이다.저자는 명쾌한 비유를 든다. 바로 AI는 진보의 엔진이고, 우리는 그 방향을 가리키는 나침반이 되어야 한다는 것이다. 엔진의 성능이 좋아질수록, 방향을 잡는 나침반의 역할은 더욱 중요해진다.회사에서도 마찬가지다. 데이터를 모으고 정리하는 '엔진'의 역할은 AI에게 맡기더라도, 그 데이터가 무엇을 의미하는지 해석하고, 윤리적으로 옳은지 판단하고, 사람의 마음을 움직이는 결정을 내리는 '나침반'의 역할은 여전히 인간의 몫이다.책을 읽으며 고민은 나의 생존을 넘어 다음 세대의 교육으로 이어졌다. 당장 나조차 AI의 편리함에 취해 비판적 사고를 놓치고 있는데, 태어날 때부터 AI를 접하는 아이들은 어떨까?지금의 교육 시스템은 여전히 '정답 맞히기'에 머물러 있다. AI가 1초 만에 내놓는 답을 암기하느라 아이들의 시간을 낭비하고 있는 건 아닐까? 저자는 미래 세대에게 필요한 건 코딩 기술보다, 기계와 차별화된 '인간성'을 기르는 교육이 중요하다고 강조한다.공감 능력이 결여된 천재적인 개발자가 아니라, AI가 내놓은 결과물이 사회에 어떤 영향을 미칠지 성찰할 줄 아는 인재를 길러내는 것. 그것이 우리 기성세대가 고민해야 할 교육의 방향일 것이다.책을 덮으며 불안감 대신 묘한 책임감이 생겼다. AI와의 경쟁은 무의미하다. 우리가 해야 할 일은 AI와 계산 시합을 하는 것이 아니라, 그들이 갈 수 없는 길을 개척하는 것이다.오늘도 나는 챗GPT를 켠다. 하지만 예전처럼 "알아서 써줘"라고 맡기진 않는다. 대신 "이 데이터의 이면에 숨겨진 의미는 뭘까?"라고 묻고, AI가 내놓은 초안에 나만의 관점을 얹는다. 기계의 시대, 역설적이게도 가장 강력한 무기는 가장 인간다워지는 것이다. 나는, 그리고 우리는 대체불가능해질 수 있다.