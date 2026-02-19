삽교천 갈대밭 또 무단 훼손, 축구장 27개 규모 피해... "엄벌해야 "

큰사진보기 ▲무단 훼손된 삽교호 갈대가 곤포사일리지에 담겨 있다. 최근 무단 반출이 이루어지는 장면도 목격됐 ⓒ 이재환 -독자제공 관련사진보기

▲갈대 무단 반출 이재환 -독자제공 관련영상보기

야생생물보호구역과 인접한 충남 예산·당진 삽교천 주변 갈대밭이 또다시 무단 훼손된 상태로 발견됐다. 이번에는 갈대밭에서 작업 차량이 마시멜로우처럼 생긴 곤포 사일리지를 반출하는 장면도 포착됐다.제보자 A씨에 따르면 설 연휴인 지난 15일과 16일 삽교천 예산군 하평리 지역에서 갈대를 무단 채취하고 있는 작업 차량을 잇따라 목격하고 이를 영상에 담았다. 피해 면적은 대략 6만평(19.8헥타르) 정도 되는 것으로 파악되고 있다. 축구장 27개가 들어갈 수 있는 규모다.갈대는 습지의 수질을 정화 기능뿐 아니라 야생생물에게 은신처와 먹이를 제공하는 등 생태적으로도 중요한 기능을 한다. 삽교호 갈대밭 훼손 사건이 발생한 것은 이번이 처음이 아니다.제보자 A씨는 "삽교호 갈대밭은 개인 소유가 아닌 공공의 자산이다. 지난 2022년, 2024년에도 갈대밭이 훼손됐다. 마시멜로우(곤포 사일리지)에 쌓여 수백개 씩 반출이 이루어졌다. 수 년 간 상습적으로 이루어 지고 있다"며 "갈대 반출 장비가 확인된 만큼, 이번에는 강력한 처벌을 통해 갈대 무단 채취가 반드시 근절 되어야 한다"라고 말했다.국가하천인 삽교천의 형질변경(성토 등 개발행위) 권한은 금강유역환경청에 있다. 하지만 갈대 채취 허가권은 예산군이 갖고 있다.예산군 관계자는 19일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "예산군에서는 갈대 채취를 허가한 적이 없다"며 "오늘 중에라도 현장에 나갈 볼 생각이다. 제보자에게서 자료(영상과 사진 등)를 받아서 경찰에 수사를 의뢰할 것"이라고 말했다.실제로 벌칙 조항을 담고 있는 하천법 95조는 하천을 훼손한 자에 대해 2년 이하의 징역 또는 2000만 원 이하의 벌금에 처할 수 있도록 명시하고 있다.