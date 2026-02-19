메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.02.19 12:05최종 업데이트 26.02.19 12:05

김지호 민주당 대변인, 성남시장 선거 출마 공식화

19일 출마선언 영상 공개... "시민 삶 바꾸는 행정으로 평가받겠다"

원고료로 응원하기
더불어민주당 김지호 대변인이 성남시장 출마를 공식화했다.
더불어민주당 김지호 대변인이 성남시장 출마를 공식화했다. ⓒ 김지호 유튜브 갈무리

"정쟁이 아닌 실행, 구호가 아닌 성과로 성남의 시간을 다시 뛰게 하겠다."

더불어민주당 김지호 대변인이 성남시장 출마를 공식화했다. 김 예비후보는 19일 공개한 출마 선언 영상에서 "성남은 대한민국 변화의 출발점이었던 도시"라며 이같이 밝혔다.

김 후보는 현재 성남을 "잠재력은 충분하지만 추진력이 아쉽다"고 진단하며, 실행 중심의 시정을 강조했다. 그는 "정치는 약속을 지키는 일"이라며 "시민의 삶을 바꾸는 행정으로 평가받겠다"고 말했다.

AD
특히 이재명 대통령과의 오랜 정치적 동행을 강조했다. 김 후보는 이 대통령이 경기도지사와 당대표로 활동하던 시절 정책·정무 현안을 함께 수행한 경험을 언급하며 "위기 속에서 검증된 실행력과 개혁 의지를 가까이에서 배웠다"고 했다.

이어 "경기도정의 행정 혁신과 민생 중심 정책, 당대표 시절의 개혁 추진력은 이미 평가받았다"며 "그 철학과 속도를 성남 시정에 접목하겠다"고 덧붙였다.

김 후보는 성남을 "개혁 행정이 시작된 도시"로 규정하며, 중앙정부와 긴밀히 협력해 정책 공조와 예산 확보를 강화하겠다고 밝혔다.

그는 ▲시민 체감형 민생 행정 ▲청년·중산층 정착 도시 ▲원도심과 분당의 균형 발전 ▲미래 산업 기반 강화 ▲교통 인프라 확충 등을 핵심 과제로 제시했다.

또한 민주당 대변인으로서의 정책 소통 경험을 강점으로 내세우며 "국정과 지역 행정을 잇는 가교 역할을 하겠다"고 강조했다. 그는 "결정은 신속하게, 집행은 투명하게, 성과는 시민께 돌려드리겠다"고 약속했다.

김 후보는 오는 20일 성남시 선거관리위원회에 예비후보로 등록하고 본격적인 선거운동에 돌입할 예정이다. 이후 시민 간담회와 현장 민생 투어를 통해 정책을 구체화할 계획이다.


#김지호#성남시#성남시장선거#민주당

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사"숫자가 아닌 불길 속 한 걸음"... 소방관들이 김동연에 건넨 손편지


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기