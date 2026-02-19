이 대통령 말대로... 12.3 계엄 저지 시민들 노벨평화상 추천됐다

▲화난 시민들의 행진‘윤석열 즉각퇴진 사회대개혁 4차 범시민대행진’이 2024년 12월 28일 오후 서울 광화문앞에서 윤석열퇴진 비상행동 주최로 열린 가운데, 참가자들이 응원봉 불빛을 밝히며 명동입구까지 행진하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기