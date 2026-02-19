이 대통령 말대로... 12.3 계엄 저지 시민들 노벨평화상 추천됐다

"인류사의 모범이 될 위대한 대한국민의 나라, 대한민국이었기에 가능했습니다. 대한민국은 합니다!"
이재명 대통령이 18일 밤 엑스(X·옛 트위터)에 "세계정치학회(IPA) 전·현직 회장 등 일부 정치학자들이 12.3 계엄을 저지한 대한민국 '시민 전체(Citizen Collective)'를 노벨평화상 후보로 추천했다"는 기사를 공유하면서 적은 글이다.
<한겨레> 보도에 따르면, 추천인은 김의영 서울대 정치학과 교수(전 세계정치학회 서울총회 수석조직위원장), 파블로 오나테 스페인 발렌시아 대학 정치학 교수(전 세계정치학회장), 데이비드 파렐 아일랜드 더블린 대학 정치학 교수(전 유럽정치학회 회장), 아줄 아구이알 멕시코 과달라하라 대학 교수(현 남미정치학회 회장) 등 총 4명이다.
이들은 12.3 계엄을 저지한 시민들의 노력을 '빛의 혁명'이라고 규정했다. 특히 절제된 비폭력에 기반해 내전이나 대규모 탄압, 국제적 갈등 확산 없이 심각한 헌법적 위기를 극복했다면서, 이들의 민주주의 수호 의지가 세계적 전범(典範)이 됐다고 평했다. 이러한 내용은 김 교수에 의해 관련 설명자료로 작성돼 노벨위원회에 제출된 상황이다.
참고로 이 대통령은 지난 2025년 12월 3일 '빛의 혁명 1주년 대국민 특별성명'을 통해 "세계사에 유례없는 민주주의 위기를 평화적인 방식으로 극복해 낸 대한국민들이야말로 노벨평화상을 수상할 충분한 자격이 있다고 확신한다"고 밝힌 바 있다.
이 대통령은 당시 관련 질문에 "저는 그런 의견을 가지고 있는데 이것 역시 국민들의 의사, 세계 시민들의 의사가 중요하지 않겠나"라며 "제가 이 말씀을 드린 것을 계기로 타당성 여부, 또 현실 가능성 등에 대한 논의가 진행됐으면 한다"고 말했다(관련기사 : '완전한 내란 종식' 천명한 이 대통령 "몸속 깊숙이 박힌 암 치료, 쉽게 안 끝나" https://omn.kr/2g9ew
).