중학교 교실의 극우놀이, 12.3 전후 무슨 일 있었나

2026년 3월 27-29일간 DMZ와 파주 인근에서 열릴 ‘2026 DMZ 세계문학 페스타’는 전쟁과 분단, 혐오와 차별, 민주주의의 위기 속에서 문학이 어떤 역할을 할 수 있을지 모색하는 자리입니다. 연속 기고 '다시 문학이 말을 건넬 때'는 분단과 경계, 평화, 민주주의, 디아스포라, 마이너리티라는 다섯 가지 의제를 중심으로, 세계의 문학이 경유해 온 고통의 역사와 그 너머의 가능성을 시민들과 함께 나누어보고자 기획되었습니다.

큰사진보기 ▲2024년 12월 3일 윤석열 대통령이 비상계엄을 선포한 가운데, 무장한 군인들이 국회 본청 출입을 막기 위해 문을 걸어 잠그고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲<어디가 중도며 어째서 변혁인가> ⓒ 창비 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 정도상 소설가입니다.

2024년 12월 3일의 비상계엄 선포는 분단체제를 이용한 내란이었다. 1998년 백낙청이 한반도의 분단이 지속적인 현실로 작용하고 있다고 규정했던 체제가 현실로 드러난 사건이었다. 북한에 지속적으로 무인기를 보내 전쟁을 유도했고, 대한민국 내부적으로는 끊임없이 극우의 준동을 조장한 결과의 최종적 단계가 바로 12.3 내란이었다.백낙청은 한반도의 분단을 남북 전체를 포괄하는 하나의 체제라고 했다. 또한 그는 분단체제를 자본주의 세계체제의 하위범주로 규정하였다. 자본주의 세계경제를 특징짓는 환경파괴와 계급갈등, 성차별, 인종차별, 양극화 등이 한반도에서 발생하기 때문에 분단체제는 세계체제의 하위범주라는 것이다.신자유주의가 세계체제일 때의 분단체제와 도널드 트럼프 미국 대통령 집권 이후 신보호주의가 세계체제를 흔들 때의 분단체제는 다른 모습을 보여왔지만 본질적으로 분단체제가 세계체제의 하위범주로 작동하고 있는 것만큼은 분명해 보인다.1998년 백낙청은 분단체제의 특수한 조건을 크게 세 가지 유형으로 정리했다. 첫째, 분단체제는 세계체제의 하위범주로 동아시아에 존재하는 고유한 체제. 둘째, 분단된 두 개의 국가가 자기재생산능력을 가지고 있고 각각의 역사와 현실을 만들어가는 체제. 셋째, 반민주적이고 비자주적인 체제. 나는 여기에 더해 넷째, 분단을 이용하여 권력의 연장을 끊임없이 지속하려는 정권(regime)의 체제. 다섯째, 실생활과 인격에도 작용하는 내면의 체제라고 정의하고자 한다.그중에서도 특히 내면의 체제를 주목할 필요가 있다. 12.3 내란 이전부터 극우의 준동은 알고리즘을 통해 청소년들의 내면 깊숙한 곳까지 집요하게 파고들었다. 청소년들이 교실에서 유튜브 채널을 통해 게임의 형식으로 극우놀이를 하고 있다는 보도(2026년 2월 18일 MBC 뉴스)가 있었다.MBC뉴스 이전에도 다수의 매체들이 중학교 교실의 극우놀이에 대해 우려를 전했다. 분단체제는 중학교 교실에도 존재하고, 청소년들의 내면에도 파고들고 있는 것이다. 분단체제는 밈의 형식으로 십대 청소년들 사이에서 혐오와 조롱, 차별과 공격을 지속적으로 재생산하고 있다. 중학교 교실에서 분단체제가 더욱 공고해지고 있는 2026년의 풍경은 미래에 대한 참담한 경고라 아니할 수 없다.한국에서 분단의 비극에 대해 전면적으로 대응한 것은 역설적이게도 예술 장르인 문학이었다. 사회학은 한참 뒤에나 문학의 뒤를 따라왔다고 해도 과언이 아니다.한반도의 분단체제는 학살과 전선의 전쟁, 마을 내부의 전쟁, 마음의 전쟁을 불러일으켰고 그로 인해 수많은 사람이 생명을 잃었다. 여러 자료를 교차 검증한 결과, 국군 전사자 약 15만 명, 부상자 약 71만 명, 실종자 약 13만 명이었다. 국군의 전체 손실은 약 99만 명에 이른다. 유엔군은 약 5만 명 정도의 사망자가 발생했다. 인민군의 전체 손실은 약 59만 명, 중공군은 90만 명에 이르렀다.민간인 피해는 먼저 학살 부분에서 보도연맹 사건으로 20만 명, 제주 4.3 학살로 1만 4천여 명을 기록했다. 학살은 주로 국군과 경찰과 극우 청년단에 의해 자행되었다. 반면 인민재판 등의 방식으로 처형된 사람의 숫자도 14만여 명에 이르렀다.그러나 지역과 마을에서 죽임과 죽임의 양상을 띠고 전개된 전쟁이라는 점에서 비극을 넘어 지옥을 만들었다. 한국문학은 군부독재의 시대에 분단체제라는 그 상호 살상의 처참함을 담아냈다. 황석영의 <손님>, 윤흥길의 <장마> <소라단 가는 길>, 서정인의 <무자년의 가을 사흘>, 조정래의 <태백산맥>, 문순태의 <철쭉제>, 고은의 <만인보> 초기 시들을 비롯한 수많은 문학작품에는 마을 내부에서 자행되었던 증오와 저주 그리고 갈등과 살인이 얼마나 극심했는가를 충분히 형상화되어 있다.전쟁은 필연적으로 병사든 민간인이든 가리지 않고 인간의 육체적인 생명을 빼앗는 것은 물론이고 구체적인 일상까지도 폐허로 만든다. 한국전쟁뿐만 아니라 인류가 자행한 모든 전쟁은 반생명의 황폐와 일상의 폐허를 양산했다.한반도의 분단체제는 서로 죽이기에 혈안이 된 반생명체제이다. 우리 문학인들은 반생명체제를 거부하고 생명공동체 체제로의 이행을 꿈꾸고 있다. 백낙청은 <어디가 중도며 어째서 변혁인가>에서 "중도가 아니고서는 광범위한 연대가 불가능한 데다가, 무원칙한 중도 마케팅이 아닌 줏대 있는 중도세력이 되려면 한반도 차원의 변혁과 국내의 개혁작업을 결합하는 일이 필요하"(55쪽)다고 말했다.또한 그는 "상당한 수준의 중도 공부와 변혁 공부가 필요할 텐데, 아직도 한국사회 특히 지식인 사회는 중도의 연마에 무관심하고 분단체제 극복으로서의 변혁에 대한 인식이 태부족한 경우가 많"(56쪽)다고 우려하고 있다. 백낙청은 분단체제 극복과 한반도식 통일이야말로 변혁이라고 규정했다. 이러한 변혁의 최종단계가 바로 탈분단-생명공동체 체제가 아닌가 한다.통일의 필요성을 한민족의 구체적인 역사와 현재 삶에 대한 과학적 분석을 통해서 제시하는 일 또한 중요하다. 한반도의 분단이 민족 대다수의 의사와 반대로 강요되었고 그렇게 형성된 분단현실 역시 반민주적이고 비자주적인 방식으로 지탱되어왔음을 역사적으로 밝히는 작업도 그 일환일 것이며, 오늘날 한반도에 자리잡은 두 개의 분단국가는 어디까지나 분단국가로서 '분단체제'의 매개를 통해 세계체제에 참여하는 특수성 내지 불구성을 지닌다는 사실을 규명하는 작업도 필요할 것이다.이처럼 아직도 '정상적인' 국가를 이루지 못했다는 점에서 한민족은 여전히 미건국 내지 반건국(半建國) 상태라는 주장이 가능하다(정산종사 탄생 백주년 기념사업회 편, 백낙청, <통일사상으로서의 송정산의 '건국론'>, <평화통일과 정산종사 건국론>, 원불교출판사, 1998년, 20~21쪽 참조)백낙청의 이러한 주장은 삼십여 년이 가까이 흐른 후에도 여전히 유효하다. 그 사이에 6.15공동선언이 있었지만 결과적으로 남북관계는 선언 이전으로 퇴행한 상태이다. 그리고 한민족은 여전히 미건국이거나 반건국 상태에 놓여 있는 것이다. 심지어 최근에 북한은 한반도의 체제를 적대적 두 국가 체제로 규정하며 분단체제를 더욱 강화했다.한국의 문학인들은 분단체제의 대전환과 한반도식 통일을 시민사회의 역량으로 이뤄내야 하고, 세계의 작가들과 연대하여 세계 시민으로서 생명공동체로서의 세계체제 구축이 긴급히 필요하다는 시대의 요구를 충분히 인식하고 있다. 이러한 인식이 문학적 형상화와 문학적 연대로 발현되기를 소망하고 있다.