김여정 "정동영 장관 재발 방지 의지 높이 평가"

큰사진보기 ▲김여정 노동당 부부장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

김여정 북한 노동당 부부장은 19일 대북 무인기 침투 사건에 대한 정동영 통일부 장관의 공식 유감 표명에 대해 "높이 평가한다"고 밝혔다.김 부부장은 이날 관영 <조선중앙통신>을 통해 발표한 담화문을 통해 "나는 정 장관이 지난 18일 우리 국가의 령공(영공)을 침범한 한국측의 무인기도발행위에 대해 공식 인정하고 다시한번 유감과 함께 재발방지의지를 표명한데 대하여 높이 평가한다"고 했다.앞서 정동영 장관은 전날 기자회견을 열고 "새로운 남북관계를 위해서는 서로가 잘못한 것은 잘못했다고 인정하는 용기가 필요하다"며 이재명 정부에서 발생한 민간인의 대북 무인기 침투와 윤석열 정부 당시 군 당국이 주도했던 무인기 작전에 대해 공식적으로 유감의 뜻을 밝힌 바 있다. 아울러 정 장관은 재발방지책으로 비행금지구역 설정을 포함한 '9·19 남북군사합의' 선제적 복원을 검토·추진하겠다고 했다.김 부부장은 "재삼 강조하지만 그 주체가 누구이든, 어떤 수단으로든 조선민주주의인민공화국의 주권에 대한 침해행위가 재발할 때에는 끔찍한 사태에 직면하게 될 것"이라며 "이것은 위협이 아니라 분명한 경고"라고 강조했다.이어 그는 "엄중한 주권침해도발의 재발을 확실히 방지할 수 있는 담보 조치를 강구하는 것은 전적으로 한국 자체의 보존을 위한 것"이라고 주장했다.그러면서 "우리 군사지도부는 한국과 잇닿아있는 공화국 남부국경 전반에 대한 경계강화 조치를 취하게 될 것"이라며 "적국과의 국경선은 마땅히 견고해야 한다"고 덧붙였다.김정은 국무위원장의 남북관계에 대한 적대적 두 국가 관계 선포 이후 북한은 군사분계선(DMZ) 인근에 방벽을 건설하고 울타리와 대전차 장애물 등을 설치하는 작업을 지속적으로 진행하고 있다.