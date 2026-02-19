송기섭·김성근·박완희·윤희근, 설날 오송참사 시청 분향소 찾아

큰사진보기 ▲ 14명이 숨지고 16명이 다친 오송참사가 발생 한 뒤 세 번째 설날을 맞은 오송참사 유가족과 생존자들이 청주시청 시민분향소에서 합동차례를 지냈다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

14명이 숨지고 16명이 다친 오송참사가 발생 한 뒤 세 번째 설날을 맞은 오송참사 유가족과 생존자들이 청주시청 시민분향소에서 합동차례를 지냈다.17일 민족 최대명절인 설을 맞아 오송참사로 가족을 잃은 유가족과 생존자, 시민사회단체 관계자들이 시민분향소로 모여들었다.1년전에도 그랬고, 2년 전에도 그랬던 것처럼 장소는 청주시청 별관.시민합동 분향소라고 하기엔 너무나 비좁고 초라했다.그나마 올해는 이재명정부가 출범한 뒤 만들어진 '사회적 참사 지원단'에서 차례상을 지원해줬다.유가족과 생존자들은 "가족들이 한자리에 모여 행복하게 맞이해야 할 명절에도 유가족, 생존자들은 진상 규명과 책임자 처벌을 위해 싸우고 있다"고 강조했다.이날 합동차례에는 유가족과 생존자, 시민사회‧노동단체 관계자들이 참석했다.정치권에선 이광희 국회의원과 박진희 도의원이 참석했다.충북도지사외 교육감, 청주시장 출마자들도 참석했다.도지사 출마예정자 중에선 송기섭(더불어민주당) 전 진천군수와 윤희근(국민의힘) 전 경찰청장이 참석했다.충북교육감 출마예정자로는 김성근 전 노무현정부 청와대 행정관이 참석했다.청주시장 출마예정자인 박완희 청주시의원도 참석했다.이 자리에서 송기섭 전 진천군수는 오송참사 희생자 추모관을 건립하겠다고 밝혔다.