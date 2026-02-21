이 도시, 정말 모두 공정무역?

큰사진보기 ▲헨트 페어트레이드 핫스팟 중 일부로 만든 산책로 지도 ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲페어트레이드 핫스팟임을 표시하는 마크 ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲커피와 함께 제공되는 옥스팜 페어 초콜릿 ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲카페 벽면에 전시되어 있는 다양한 차 제품들 ⓒ 최은주 관련사진보기

AD

"달라이 라마 일을 돕는 수도사 마티외(Matthieu Ricard)가 열정, 사랑 등에 대해 쓴 책을 보고 감명을 받았어요. 남편에게도 읽어보라고 권했지요."

큰사진보기 ▲카페 홀리 카우 전경 ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲인도 케랄라 공장에서 노동자들이 카카오 열매를 가공하는 모습 ⓒ 최은주 관련사진보기

"2kg, 3kg씩 가져오는 농부들도 있어요. 그들을 돕기 위해 시작한 소셜 프로젝트였는데 지금은 200여 명의 농부들과 협력하고 있어요. 이 초콜릿 포장지도 나무를 쓰지 않고 사탕수수 부산물로 만들어요."

큰사진보기 ▲홀리 카우 설립자 중 한 명인 루카의 모습과 시식품 ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲팬(FANN) 전경 ⓒ 최은주 관련사진보기

"팬(FANN)은 'I found something!', 특별한 것을 드디어 찾았다는 감탄의 의미를 담고 있어요."

"우리 가게는 자원순환에 기여하고 있어요. 젊은 사람들보다는 나이 든 사람들, 남성보다는 여성들이 더 관심을 보이고 적극적이죠."

큰사진보기 ▲팬(FANN) 매장 안에 전시되어 있는 여성용 의류와 신발, 가방 ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲중고물품을 판매하는 옥스팜-솔리다리테이트(Oxfam-Solidariteit) 매장 전경 ⓒ 최은주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 라이프인에도 실립니다.

영국 웨일즈의 작은 마을 가스탕(Garstang)에서 역사상 처음으로 공정무역마을 운동이 시작된 2000년 이후, 영국에서는 공정무역마을 운동이 빠르게 확산했다. 공정무역마을 인증 기준이 수립되고 3년 동안 수십 개의 영국 도시들이 공정무역마을 인증을 받게 되었다.이 운동은 유럽 본토에도 영향을 미쳐 벨기에 헨트에서 2004년부터 공정무역마을 캠페인이 시작되었다. 옥스팜, 막스 하벨라르를 포함한 네 개의 시민사회단체가 캠페인을 주도하면서 공정무역과 지속 가능한 농업이라는 가치를 지역 사회에 확산하기 위해 노력했다.그 결과, 헨트는 2005년에 영국 외 유럽 지역 최초로 공정무역마을로 인정되었고 공정무역마을 운동이 영국을 넘어 유럽 전역으로 확산되는 계기를 만들었다.공정무역마을이 된 헨트에서는, 정부가 공정무역 제품을 사용하고 지역 내에서 공정무역 제품을 판매하는 가게들도 점차 늘어나기 시작했다. 특히 공정무역을 확대하는 과정에서 지역 생산자들과의 갈등을 최소화하고 상생할 것을 강조했다. 이러한 노력에 힘입어 헨트는 2018년 유럽연합의 공정·윤리무역도시상(EU Cities for Fair and Ethical Trade Award)을 수상한 첫 번째 도시가 되는 영예를 안았다.공정무역에 관심이 있는 사람이라면 이렇게 매력적인 도시를 그냥 지나치기 어렵다. 직접 구석구석을 걸으며 공정무역마을 운동이 만들어낸 도시의 향기에 취해보고 싶을 것이다. 헨트공정무역 웹사이트(gentfairtrade.be)에는 이런 사람들을 위해 페어트레이드 핫스팟을 안내해주는 지도가 있다.핫스팟은 재사용품, 식품, 패션, 인테리어 등 네 개의 카테고리로 나누어져 있고 모두 합해 90여 곳에 이른다. 헨트를 지나는 두 기차역 사이에 대부분의 가게가 모여 있어서 이곳을 중심으로 방문하고 싶은 가게를 선택하여 페어트레이드 산책길을 걸어보기로 했다.페어트레이드 산책길에 만나는 가게의 출입문에 붙은 '페어트레이드 핫스팟' 마크가 방문객을 반갑게 맞아주었다.벨기에 플랜더스 지방에서 두 번째로 큰 도시인 헨트에는 주민뿐만 아니라 관광객도 많다. 그 덕분에 길을 걷다 보면 식당과 카페를 쉽게 찾을 수 있다. 페어트레이드 핫스팟 중 식품과 관련된 장소가 가장 많은 것도 당연하다. 이 중에서 규모가 작고 오랜 역사를 지녔다고 하는 카페 '반데께르크호우버(Vandekerckhove)'에서 향긋한 커피 한 잔을 마셨다.이 카페는 1854년부터 커피 로스팅을 시작해서 지금까지 사업을 이어오고 있다고 한다. 지금은 5대손인 루이스(Louis)가 커피 로스팅을, 그의 아내이자 바리스타인 애나(Anna)가 매장 경영을 맡고 있다. 이날은 82세인 루이스의 어머니도 카페를 운영했던 경험을 살려 조용하면서 익숙하게 카페 일을 돕고 있었다.카페 한쪽 벽에는 매장에서 판매하는 여러 종류의 차(Tea) 샘플과 제품들이 전시되어 있었다. 애나는 "커피와 차는 대부분 유기농인 공정무역 제품이지만 특정 산지의 경우 유기농 조건까지 갖추기가 어려울 때도 있다"며 어려움을 토로했다.갑작스러운 방문에도 애나는 친절하게 인터뷰에 응해주었다. 그녀의 설명에 따르면 이 카페가 처음부터 공정무역 커피와 차에 관심을 가졌던 것은 아니다.이 책이 그들을 공정무역의 세계로 이끌어 주었다고 한다. 애나는 "커피는 식민지 역사 때문에 어려운(tricky) 제품"이라며 "더 나은 세상을 만들기 위해서 할 수 있는 좋은 일을 하고 싶다"고 서글서글하게 웃으며 말했다.벨기에는 초콜릿으로 유명한 나라다. 브뤼셀, 브뤼헤 등 관광지마다 초콜릿 가게가 즐비하고, 갓 구운 와플에 진한 초콜릿을 끼얹어 먹는 풍경을 어디서나 볼 수 있다. 세계적인 브랜드와 로컬 브랜드 가게들 사이에서, 공정무역 초콜릿도 도시 곳곳에서 달콤함에 공정함까지 더하며 굳건히 자리를 지키고 있다.따뜻한 느낌이 좋아서 들어선 파머-페어 초콜릿 '홀리 카우(HOLY COW)'도 그중 하나다. 가게 안에는 화려한 포장지도, 세련된 실내장식도 없다. 대신 홀리 카우에서 일하는 사람들과 그곳의 이야기가 가게 안을 가득 채우고 있다.홀리 카우 설립자이면서 매장 운영자인 루카(Luca)가 그들의 이야기를 들려주었다. 2014년 인도에서 처음 만난 엘렌(Ellen)과 루카(Luca)는 케랄라 지역 카카오 농부들과 함께 새로운 프로젝트를 시작했다.대부분 소규모로 재배하는 농부들에게서 카카오를 사들여 현지 공장에서 발효·건조한 후 스페셜티 카카오 시장에 판매하는 것이다. 이것이 농부들에게 더 많은 소득을 보장해 줄 수 있었다. 사업 규모가 커지면서 처음에 다섯 명의 여성 노동자로 시작한 현지 공장에서 지금은 열두 명이 일하고 있다.소비자들과 직접 만나기 위해 2021년에 문을 열었다는 이 매장에서 직접 제품을 설명하는 루카의 얼굴에서 단단한 열정이 묻어났다.처음 헨트 페어트레이드 산책로에 있는 가게들을 보았을 때 하나의 궁금증이 생겼다. '페어트레이드 푸드' 카테고리에 있는 가게들과 공정무역의 관련성은 쉽게 짐작할 수 있었다. 그런데 '페어트레이드 빈티지 앤드 세컨핸드' 가게들은 공정무역과 어떤 관계가 있을까? 직접적인 연결고리는 없을 것 같다고 생각하며 세컨핸드숍 '팬(FANN)'의 문을 열었다.가게 설립자 일스(Ilse)는 의류 재사용에 대한 인식이 낮았던 시절 작은 중고 의류숍을 열며 팬(FANN)이라는 이름을 내걸었다. 자신이 깨달은 '의미'를 다른 사람들도 느낄 수 있기를 바라는 마음이었다고 한다. 지금은 이전보다 매장 면적이 두세 배 넓어졌고, 그동안 사천 명 이상이 이곳에서 재사용 의류를 구매했다.판매되는 제품들이 공정무역과 관계가 있는지 묻자 일스는 고개를 저었다.젊은이들의 관심을 끌기 위해 그녀는 학생들과 젊은 여성들에게 의류 수선 방법을 가르치고 있다고 한다.팬(FANN) 외에도 산책로에는 옥스팜(Oxfam), 크링빈켈(Kringwinkel), 씽크 트와이스(Think Twice) 등 자원 재순환을 위한 가게들이 아주 많다. 이곳에서는 의류와 책, 생활용품, 음반 등 우리가 살아가는 데 필요한 물품들이 다음 주인을 기다리고 있다.자원 재순환을 내세우는 가게들 외에도 인근 지역에서 유기농으로 재배한 꽃을 판매하는 '플뢰르-쿨뢰르(Fleur-Couleur)', 공급사슬의 모든 단계에서 공정한 가격을 지불한다고 밝히는 '굿 울 스토리(Good Wool Story)', 노동자들의 삶을 개선하기 위해 물품을 판매하는 '옥스팜 베렐드빈켈(Oxfam Wereldwinkel)', 중고물품에 새 생명을 불어넣으며 지역 재생을 꿈꾸는 '분더캄머(Wunderkammer)' 등도 헨트 페어트레이드 산책길의 일부다.공정무역과 직접적인 관련이 없다고 생각했던 이 가게들이 페어트레이드 핫스팟으로 소개되는 이유는 헨트공정무역 홈페이지에서 찾을 수 있었다. 이들이 "멋지고 윤리적이며 생태적으로 책임을 다하는 상점들"이기 때문이다.자원 재순환, 유기농업, 노동조건 개선 등은 자연환경과 그 안에서 살아가는 사람들의 삶을 오랫동안 안전하게 지속시키려는 노력이고, 이것은 공정한 거래를 통해 이해관계자들의 지속가능한 발전을 추구하는 공정무역의 가치와 맞닿아 있다. 공정무역마을 헨트에서 페어트레이드 핫스팟들은 서로 다른 방식으로, 그러나 '지속가능성을 높이는' 공통의 방향을 향해 함께 나아가고 있는 것이다.헨트의 사례를 돌아보며 한국의 공정무역마을 운동을 떠올리지 않을 수 없다. 한국에서도 여러 지자체가 공정무역 조례를 제정하고 공정무역마을 인증을 추진해왔다. 그러나 한국의 공정무역마을 운동은 아직 행정 주도의 선언적 성격이 강한 편이다.헨트에서 인상적이었던 것은 공정무역마을이라는 제도적 틀이 시민사회단체의 캠페인에서 출발해 20년 넘게 지속되면서, 공정무역 카페부터 세컨핸드숍까지 다양한 가게들이 자발적으로 참여하는 생태계를 만들어냈다는 점이다.특히 헨트가 공정무역의 범위를 자원순환, 유기농업, 공정한 공급사슬 등 지역 내 지속가능한 소비·생산 전반으로 확장한 것은 주목할 만하다. 공정무역마을이 단지 공정무역 인증 제품을 취급하는 상점 수를 늘리는 것에 그치지 않고, 지역사회 전체의 소비 문화를 바꾸는 플랫폼으로 기능할 수 있다는 가능성을 보여준다.한국의 공정무역마을 운동이 선언을 넘어 시민의 일상에 뿌리내리려면 무엇이 필요할까. 헨트의 페어트레이드 산책길을 걸으며, 공정무역이 우리 일상에 좀 더 가까워지길 희망해본다.