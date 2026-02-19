'뺑소니 혐의' 기소된 강릉시의원... 공천대상자 '적격' 통과?

큰사진보기 ▲강원 강릉시의회 전경 ⓒ 김남권 관련사진보기

강원 강릉시의회 의원이 교통사고 후 미조치 및 도주 혐의(도주치상)로 재판에 넘겨진 사실이 최근 알려져 비판이 나오고 있는 가운데, 재선에 도전하는 A의원이 피의자 신분으로 소속 정당의 지방선거 예비후보자 자격 심사를 '적격'으로 통과한 사실까지 드러나면서 논란이 커지고 있다.춘천지검 강릉지청은 사고 후 미조치 및 도주 혐의를 받는 강릉시의회 A의원을 특정범죄가중처벌법상 도주치상 혐의로 이달 초 불구속 기소했다.취재를 종합하면, A 의원은 지난 2024년 8월 밤 10시 경, 강릉시 교동 택지 내 이면도로 교차로에서 순찰 중이던 4명이 탑승한 자율방범대 승용 차량을 들이받은 뒤 현장을 이탈했다. 당시 충돌로 충격을 받은 대원들은 인근 지구대에 신고했고, 경찰은 피해 차량의 블랙박스와 인근 CCTV 분석 등을 분석해 사고 발생 8일 만에 A의원을 특정했다. A의원을 피의자로 입건한 경찰은 지난해 4월 기소의견으로 사건을 검찰에 송치했다.이 사고로 방범대 순찰차는 앞범퍼가 떨어져 공업사에서 수리를 받은 것으로 알려졌으며, 함께 사고 차랑에 타고 있던 방범대원 4명은 진단서를 발급받아 경찰에 제출했다. 한 피해자는 "뺑소니 한 사람이 현직 시의원이라는 사실은 보험사고 처리 과정에서 알게 되었는데, 참 부적절하다고 생각한다"고 말했다.이에 대해 A의원은 충돌 사실을 인지하지 못해 도주가 아니라는 입장을 보였다. 그는 기자와의 전화통화에서 "사고 당시 충돌 사실을 전혀 몰랐기 때문에 도주할 의도가 없었다"면서도 "피해자 4명 모두와 합의를 본 상황"이라고 해명했다. 이어 '당시 음주운전을 한 것 아니냐'는 기자의 질문에는 "술은 마시지 않았다"고 덧붙였다.더욱 논란이 커진 것은, 오는 6.3지방선거 출마예정자인 A의원이 최근 발표된 더불어민주당 강원도당 예비후보자자격심사위원회 예비후보자 자격심사에서 '적격' 판정을 받아 공천 대상자 명단에 포함됐기 때문이다. 심사 당시 A의원은 피의자 신분이었다.지난 1월 더불어민주당이 발표한 '제9회 전국동시지방선거 후보자 추천 심사 기준'에 따르면, 뺑소니 운전(특가법상 도주운전자)은 '파렴치 범죄'로 분류돼 '예외 없는 부적격' 대상에 해당한다고 명시돼있다.더불어민주당 강원도당위원장은 전화통화에서 "이번 심사에는 본인이 제출한 서류들과 중앙당 기준만 가지고 적격 여부를 따지기 때문에 그런 내용은 몰랐다"면서 "그게 사실이면 앞으로 공천과정에서 걸러질 것"이라고 말했다.한편, A의원의 재판은 다음달 18일 오전 11시 30분 춘천지방법원 강릉지원에서 열릴 예정이다.