오목대에서 바라본 풍패향 전주 한옥마을

大風歌(대풍가)

유방



大風起兮雲飛揚(대풍기혜운비양) 큰바람 일어나 구름이 저 멀리 날아가고

威加海内兮歸故鄉(위가해내혜귀고향) 천하를 평정하고 고향으로 돌아왔으니

安得猛士兮守四方(안득맹사혜수사방) 용맹한 부하 얻어 천하를 지켜낼 수 있을까.

AD

큰사진보기 ▲전주 전동성당. ⓒ 김병모 관련사진보기

설 명절, 어김없이 대이동이 펼쳐진다. 어느 때보다 고속도로가 붐비고 서울역, 용산역도 발 디딜 틈이 없다고 한다. 연어가 태어난 강으로 거슬러 오르듯, 사람들도 유독 명절 때만 되면 고향을 찾는다. 귀소 본능이다. 문화적으로 귀향 본능이 내재 된 인간의 삶이다. 사람들은 고향을 찾아 뿌리를 확인하고, 정체성을 확인하려 한다. 일종의 풍패지향이다.풍패지향(豐沛之鄕)이란 한 고조 유방(劉邦, BC246~BC195 추정)이 장쑤성 패현 풍읍에서 태어나 천하를 주름잡고, 고향 풍패로 돌아와 가풍대(歌風臺)에 올라 요연당(邀宴堂)에서 일가친척을 모아, 대풍가(大風歌)를 부르며 황제의 꿈을 꾸었다는 데서 유래한다.고려 우왕 6년(1380), 이성계 역시 남원 운봉 황산에서 왜구를 토벌하고, 돌아가는 길에 고조할아버지 이안사의 고향 전주 오목대(梧木臺)에 들러 일가친척을 모아 잔치를 베푼다. 한 고조 유방이 고향에 돌아와 대풍가를 부르듯, 금의환향한 이성계도 새 왕조를 세우겠다는 풍패지향의 야심을 드러낸다. 그가 바로 조선 왕조 창업자 이성계이다.15일 오전 일찍, 일행은 이성계의 마음을 읽어보기라도 하듯, 전주시 완산구 기린대로 55번지 오목대(梧木臺) 누각에 올라 전주 한옥마을을 내려다본다. 저 멀리 전주 전동성당이 보이고, 조선 건국자 태조 이성계의 어진이 모셔진 경기전까지 한눈에 볼 수 있다.그 무렵, 서울에서 왔다는 한 노부부가 누각 편액 '대풍가(大風歌)'를 유심히 바라보고 있다. 이성계가 오목대 누각에서 일가친척들 앞에서 읊었다는 '대풍가'이다. 그 노부부는 대풍가를 보고 무슨 생각을 했을까.흥미롭게도 오목대에는 고종 황제가 1897년 대한제국을 선포한 후, 황실의 뿌리를 성역화하는 과정에서 친필로 새긴 '태조고황제주필유지(太祖高皇帝駐蹕遺趾)' 비석이 세워져 있다. 고종은 스스로 황제로 등극한 후, 조선 창업자 태조 이성계를 황제로 추존한다. 황제로 등극한 고종은 친히 이 비석을 세운다. 그 역시 풍패지향을 생각하지 않았을까.오목대를 내려와 근처 한옥마을로 들어서니, 고향 골목길 친구들과 딱지 치던 시절이 문득 생각난다. 어느 한복 대여점에 들러 한복까지 갈아입고 교동 길거리로 나선다. 단지 한복 하나 갈아입었을 뿐인데, 설빔 입고 뛰놀던 옛 시절이 수채화처럼 스친다. 거리마다 사람들이 즐비하고, 볼거리가 지천이라 발걸음이 더디다.일행은 교동을 지나 옛 전주 객사가 있는 '풍패지관(豐沛之館)'으로 향한다. 풍패지관 역시 태조 이성계의 고향을 상징하는 객사라는 뜻이다. 전주에 온 관리나 사신이 머물던 곳이다. 매달 초 하루나 보름에 대궐을 향해 예를 올리거나, 경사가 있을 때 축하 의식을 했던 장소이기도 하다. 조선을 건국한 태조 이성계의 본향 전주를 풍패향이라 하듯, 당시 전주 객사도 풍패지관이라 한다. 전주 객사의 위상을 보여준 듯하다.객사를 뒤로 하고 돌아서는데 건너편에 우람하고 거대한 풍남문이 보인다. 풍남문(豐南門)은 풍패향 전주의 남문이란 뜻이다. 조선 시대 전라 감영이 있던 전주를 둘러싼 전주성의 남문이다. 조선 사람들이 조선 왕조 발원지 전주를 '풍패향'이라 부르자, 영조 43년(1767)에 불탄 남문을 다시 짓고, 명견루를 풍남문으로 개명하여 오늘에 이른다. 옹성으로 둘러싸인 풍남문은 보면 볼수록 서울 남대문보다 더 아름답고 고풍스럽기 그지없다.거리마다 한옥마을을 누비고 돌아다니는 전동차가 눈에 띈다. 마치 동남아에서 운행 중인 전동차를 연상시킨다. 전동차를 타고 전주 한옥마을을 빠르게 여행하는 것도 좋지만, 느린 걸음으로 걸으면서 북적거리는 사람들 틈새로 구경하는 재미도 쏠쏠하다. 경기전 맞은편 전동성당도 보인다. 붉은 벽돌과 로마네스크 양식의 돔이 푸른 하늘과 어우러져 고풍스러운 분위기를 자아낸다.1791년(정조15) 진산 윤지충이 모친상을 당해 외종형 권상연과 모의하여 신주를 불태우고 제사를 지내지 않자, 전라 감영은 그들을 풍패향 전주로 끌고 와 전동성당 터에서 참수한다. 일설에 따르면 그 순교 혈흔이 묻은 돌을 주춧돌 삼아 지은 성당이 바로 전동성당이라고 한다. 한국 천주교 최초 순교 성당을 의미한다.성당 뒤 예수를 앉고 있는 성모마리아 피에타상이 포근한 햇살을 받으며 자태를 뽐내고 있다. 피에타상을 배경으로 사진 한 컷을 찍고 돌아서려 하자, 고맙게도 성당을 관리하신 분이 사진 찍기 포인트를 하나 더 알려준다.교동의 거리 인파를 비집고 나오면서 곰곰이 생각해보건대, 조선엔 풍패지향을 꿈꾸던 인물이 또 있었다. 그가 바로 정조대왕(1752~1800)이다. 정조에겐 아버지 사도가 계신 경기도 화성시 안녕동의 융릉(隆陵)이 고향이었다. 그는 아버지 사도세자를 모신 융륭을 새로운 고향으로 보고, 화성 행궁 정문에 신풍루(新豐樓)를 세운다. 그는 융릉 근처 수원 화성 행궁에서 노후를 보내리라 생각한 듯하다.안타깝게도 정조는 그 뜻을 이루지 못하고 역사 속으로 사라진다. 정조가 수원 화성을 제2의 고향 신풍으로 생각했듯, 필자 역시 장모님이 생존해 계신 곳을 제2의 고향 신풍으로 생각하고 그곳으로 향했다.