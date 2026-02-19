권영길, 홈플러스 단식농성장 격려 방문 "대통령 결단 필요"

큰사진보기 ▲권영길 전 민주노동당 대표가 설날인 17일, 마트산업노조 홈플러스 지부 안수용 지부장의 단식농성장을 찾아 격려하고 있다. ⓒ 권영길 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 ？13일 광화문 인근에서 마트노조 홈플러스지부 안수용 지부장과 조합원들이 삼보일배하며 '홈플러스 사태 해결방안을 마련하라!'고 촉구하고 있다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

권영길 전 민주노동당 대표가 17일 설날, 청와대 앞에서 무기한 단식농성을 이어가고 있는 마트산업노동조합 홈플러스지부 안수용 지부장을 격려 방문하고, 이재명 대통령에게 조속한 해결을 촉구하는 공개 서한을 페이스북에 게재했다.권 전 대표는 "청와대 앞에서 단식농성하고 있는 노동자가 있다"라며 안수용 지부장의 처지를 상세히 전했다. 그는 "안 지부장은 대학생 아들이 있는 엄마"라며 "설날 차례상을 차리고 가족과 덕담을 나눠야 할 주부가 천막은커녕 바람막이 하나 없이 한파의 칼바람을 맨몸으로 부딪히는 노상 단식농성을 하고 있다"고 현장 상황을 알렸다. 그는 설날이 단식 15일째라며, 홈플러스 폐업을 막을 해결 방안이 나올 때까지 목숨을 건 무기한 단식을 계속하겠다는 안 지부장의 의지를 소개했다.이어서 안 지부장이 이전에도 두 차례 단식 투쟁을 벌였으나, 당시 민주당 정청래 대표와 조국혁신당 조국 대표가 각각 농성장을 방문해 해결을 약속한 뒤 단식을 접었는데, 이후 아무런 후속 조치가 없어 다시 단식에 돌입하게 됐다는 경위도 설명했다.그는 홈플러스 사태의 본질에 대해서도 이재명 대통령에게 직접 문제를 제기했다. 그는 "10만여 명의 생존권이 걸린 홈플러스 사태는 MBK라 불리는 한국계 미국인 김병주로부터 비롯된 것"이라며, 김병주가 사모펀드를 통해 홈플러스를 인수한 뒤 온갖 편법 행위로 오늘의 상황이 만들어졌다고 지적했다. 또한 국민연금도 홈플러스 사태에 연루돼 있어 청산 시 원금만 6천억 원의 기금이 손실될 수 있다고 경고하면서, 검찰·경찰의 신속하고 엄정한 수사와 함께 정부 여러 부처가 합동으로 방안을 찾아야 한다며 대통령의 결단을 촉구했다.한편, 안수용 지부장은 마트노조 강우철 위원장과 함께 지난 2월 3일 무기한 단식농성에 돌입했다. 이번이 세 번째 단식이다. 기업회생 절차 시한을 앞두고 1월분 임금 체불, 납품 대금 미지급으로 인한 매장 운영 불능, 이미 17개 점포 폐점 등 현장이 극한 상황으로 치닫고 있는 가운데 진행된 결단이었다. 노조는 투기자본 MBK에 대한 책임 추궁과 정부의 즉각적인 TF 구성 및 정상화 방안 제시를 요구하고 있다.