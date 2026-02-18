윤석열 선고 D-1, 민주당 "법정최고형이 국민의 준엄한 명령"

전직 대통령 윤석열씨의 내란 우두머리 혐의 1심 선고를 하루 앞둔 18일, 더불어민주당을 중심으로 윤씨에게 법정 최고형인 사형을 선고해야 한다는 목소리가 잇따르고 있다. 형법상 내란 우두머리죄의 법정형은 사형, 무기징역, 무기금고다.
한병도 민주당 원내대표는 18일 국회에서 기자간담회를 열고 "내일(19일) 내란수괴 윤석열에 대한 1심 선고가 나온다"라며 "법원은 내란범들에게 법정 최고형을 선고하라는 국민의 준엄한 명령을 직시하길 바란다"라고 밝혔다.
그는 "법원은 한덕수와 이상민 판결에서 12·3 불법 계엄이 군정을 동원한 폭동이자 국헌 문란을 목적으로 한 내란이라고 규정했다"라며 "헌법과 민주주의를 짓밟는 내란수괴 윤석열과 그 일당 또한 추상 같은 엄벌을 받아야 한다는 게 우리 국민의 상식"이라고 말했다.
백승아 민주당 원내대변인도 이날 서면브리핑을 내고 "사법부는 법정 최고형으로 시대적 책무를 다해야 한다"라며 "사법부는 결코 관용을 베풀어선 안 된다. 법원은 이미 12·3 불법계엄을 '내란, 친위쿠데타'로 규정했다. 국헌 문란을 목적으로 폭동을 일으킨 내란수괴는 어떠한 이유로도 용납될 수 없다"라고 밝혔다.
백 원내대변인은 "정적 제거와 장기 집권을 위해 불법계엄을 선포하고 민주주의의 근간인 선거제도를 부정하며 국론을 분열시킨 행위는 명백한 친위쿠데타이자 헌법파괴 범죄"라며 "이제 남은 건 내란수괴 윤석열에 대한 사법적 단죄다. 사법부는 법정 최고형 선고로 헌법과 민주주의 수호의 의지를 분명히 보여줘야 한다"라고 촉구했다.
서영교 민주당 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "지귀연 재판부에 촉구한다. 윤석열 사형을 선고해야 한다"라며 "지귀연 재판부가 황당한 판단을 하지 않길 강력히 촉구한다"라고 밝혔다.
김병주 민주당 의원도 이날 페이스북에서 "주저 없는 사형 선고만이 찢겨진 국론을 하나로 모으고 내란의 잔재를 완전히 청산하는 유일한 길"이라고 말했다.
19일 오후 3시로 예정된 윤씨 1심 선고 공판은 지상파와 유튜브 방송 등으로 생중계된다. 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)는 국민의 알 권리와 공공의 이익을 고려해 생중계를 허가했다(관련 기사: 윤석열 '내란 수괴 혐의' 1심 선고 생중계된다
https://omn.kr/2h0m7).