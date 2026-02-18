대구 중앙로역 앞에 모여 "기억은 큰 힘이 되고..."

큰사진보기 ▲18일 오후 2시 대구광역시 지하철 1호선 중앙로역 2번 출구 앞에서 '2·18 대구지하철화재참사 23주기 대구시민 추모문화제'가 100여 명의 인파가 모인 가운데 열렸다. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤석기 대구지하철참사 희생자대책위원회 위원장이 이날 오전 팔공산 추모공원에서 이뤄진 상인회와 대책위 간 상생 협약 체결된 건에 대해 시민들에게 설명했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲추모문화제가 열리기 전 사회적 재난 참사 유가족 단체들이 중앙로역 내 마련된 기억공간을 찾아 추모의 꽃을 올렸다. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲유가족과 시민들이 국내에서 발생한 사회적 참사 재난을 담은 사진 팻말을 들며 안전사회 건설을 위한 생명안전기본법 제정을 촉구했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

2003년 2월 18일, 192명의 목숨을 앗아간 대구지하철화재참사가 일어난 지 23년이 된 날에 유가족·시민들이 참사 현장 앞에서 함께 손 맞잡았다.18일 오후 2시 참사의 현장인 대구 중앙로역 2번 출구 앞에는 유가족과 시민사회단체, 노동조합, 전국 재난참사 피해자들이 한자리에 모여 희생자들을 기리며, 다시는 이 땅에 같은 비극이 반복되어서는 안 된다는 다짐을 함께 새겼다.앞서 오전 9시 50분 대구시민안전테마파크에서 공식 추모식이 먼저 열렸고, 오후 시민추모문화제는 더 많은 시민·단체와 연대하기 위해 대구4·16연대 주관으로 참사 현장 인근에서 별도로 마련됐다.발언의 문을 연 박신호 대구4·16연대 상임대표는 "기억은 큰 힘이 되고, 연대는 무언가를 해낼 수 있다는 확신을 준다"며 "이 자리는 2.18의 기억과 위로를 넘어 전국 재난참사 피해자 모두와 함께하는 자리"라고 밝혔다. 박 상임대표는 이어 "2026년 이후 모든 재난참사 관련 법과 제도가 정비되어 피해자들에게 실질적인 힘이 되길 바란다"고 전했다.이날 행사에서 가장 주목받은 소식은 오전 팔공산 추모공원에서 이뤄진 상인회와 대책위 간 상생 협약 체결이었다.윤석기 대구지하철참사 희생자대책위원회 위원장은 "2월 초부터 수차례 방문과 협상, 두 차례의 결렬 위기를 넘겨 16일 겨우 합의에 이르렀다"고 협약 성사 과정을 전하면서 "상인회도 대구광역시 행정에 피해를 입은 같은 피해자"라고 강조했다. 또 윤 위원장은 "안전의 가치와 생명의 존엄성이 지켜지는 세상을 우리 손으로 만들어보자는 뜻으로 이 자리에 함께하고 있다"며 "이제 남은 과제는 시청과 정치권, 중앙정부의 결단"이라고 촉구했다.이성일 대구교통공사노동조합 위원장은 "참사의 원인의 진실, 우리 사회의 반성, 그리고 재발 방지의 약속이 함께 담겨야 한다"고 짚으면서 중앙로역 2번 출구에 참사를 기억하는 상징물 설치와 팔공산 추모공원이 진정한 추모의 공간으로 자리잡을 것을 촉구했다.일본에서 연대 방문한 마에카와 JR서일본노동조합 위원장은 2005년 후쿠치야마선 탈선 사고로 107명이 숨진 참사를 언급하며 두 나라의 철도 참사가 모두 징벌적 노동 환경이라는 구조적 문제를 배경으로 하고 있음을 지적했다. 마에카와 위원장은 "나쁜 것을 숨기지 않고 세상에 알려야 사회 전체가 안전을 감시할 수 있다"면서 "대구교통공사노동조합·시민 여러분과 연대해 안전한 사회를 만드는 데 전력을 다하겠다"고 밝혔다.전국 11개 재난참사 단체가 모인 재난참사피해자연대의 김종기 대표도 "이런 연대체가 만들어지지 않아도 되는 사회가 되어야 하는데, 그렇지 못한 현실이 안타깝다"면서도 "우리가 믿고 의지할 것은 공감하고 함께해주는 시민들, 그리고 피해자들의 마음이 모이는 것"이라고 호소했다.추모문화제에는 참석한 기본소득당·더불어민주당·정의당·조국혁신당·진보당 등 5개 정당 대구지역 대표자들 또한 "망각은 또 다른 참사의 시작"이라고 선언하며 ▲ 안전 조례 재개정 ▲ 2.18 기념공원 명칭 병기 추진 ▲ 참사 현장 상징물 설치 ▲ 초중고 교과 과정 내 사회적 참사 계기 수업 반영 등을 약속했다.이번 추모문화제는 국가가 생명과 안전을 최우선 책무로 명시하고, 예방부터 피해자 권리 보장까지 구조적으로 책임지는 법적 장치가 될 생명안전기본법 제정을 촉구하는 구호로 마무리됐다.