"올해는 더 의지하며 살자" 동해 봉정마을 도배례

큰사진보기 ▲도배례를 준비하는 동해 봉정마을 풍경 ⓒ 조연섭 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

17일 설날, 강원 동해시의 남쪽 '봉정마을'과 북쪽 발한동 '골말'에서 도배례가 열렸다. 마을 어르신들께 새해 인사를 올리는 이 의례는 한 해의 문을 여는 공동체의 약속이자, 세대와 세대를 잇는 상징적 장면이다. 도배례는 집집마다 흩어진 지역 정치 지도자와 기관 단체장 등 인사가 한자리로 모여 어른을 공경하고 덕담을 나누는 마을 단위의 세배다.아침 공기가 아직 매서웠지만, 마을회관은 따뜻한 기운이 먼저 차올랐다. 청년회와 주민들이 정성껏 마련한 상차림과 자리 배치, 어르신을 모시는 손길 하나하나에 오랜 전통의 결이 스며 있었다. 골말 청년회 회원들은 분주히 동선을 정리하며 어르신들의 이동을 도왔고, 봉정마을 운영위원장과 주민들은 준비한 음식을 나누며 인사를 건넸다. 절을 올리는 젊은 세대의 이마가 바닥에 닿을 때마다, 덕담은 마을의 미래를 향한 축원으로 이어졌다."올해는 더 건강하게, 서로 더 의지하며 살자"는 말은 가벼운 인사 보다 생활의 다짐에 가까웠다. 도배례는 주민 한 사람 한 사람의 이야기가 오갔다. 농사 형편, 자녀들의 근황, 겨울을 나는 건강의 지혜까지, 짧은 대화 속에 마을의 시간과 기억이 겹겹이 쌓였다.공동체는 그렇게 일상의 안부를 나누며 서로의 삶을 확인했다. 고령화와 인구 감소가 지역의 숙제로 거론되는 시대다. 그럼에도 이날 골말과 봉정마을은 전통이 현재의 삶을 지탱하는 힘이 될 수 있음을 보여주었다.도배례는 과거의 낡은 형식이 아니라, 오늘을 묶는 실천이었다. 설 명절을 맞아 어르신들께 큰절을 올리며 건강과 평안을 기원하는 마음은 마을을 넘어 각 가정으로 이어졌다. 공동체의 진정한 힘은 거창한 구호가 아니라, 이렇듯 작지만 진심 어린 의례에서 비롯된다는 사실을 다시금 확인한 하루였다. 설빛이 스며든 마을회관의 풍경처럼, 올 한 해 동해의 골말과 봉정마을에 웃음과 화목이 오래 머물기를 바란다.