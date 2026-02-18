민주-혁신당 '온도차'... 선거연대, 초반 엇박자

큰사진보기 ▲조국혁신당 서왕진 원내대표가 18일 국회에서 열린 설 민심 기자간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 한병도 원내대표가 18일 국회에서 설 민심 및 향후 과제 관련 기자간담회를 갖고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

더불어민주당과 조국혁신당이 '선거연대'를 두고 미묘한 온도 차를 보이고 있다. 지방선거 전 합당이 무산된 이후 양 당은 '연대와 통합을 위한 추진준비위원회'를 구성하기로 뜻을 모았으나 설 연휴 마지막날인 18일 당 밖으로 발신하는 목소리는 "준비위 구성 전 (민주당의) 입장 정리가 선행돼야 한다"(조국혁신당) - "아무것도 정해진 게 없다"(민주당)로 다소 엇박자다.이날 국회에서 기자간담회를 연 서왕진 혁신당 원내대표는 "민주당과의 선거연대에 시선이 쏠리고 있다"라면서 "혁신당은 이번 지방선거에서 국민의힘을 완전히 몰아내고 지방정치 혁신을 이루기 위한 '극우내란 청산 연합'이라면 어떠한 방식이든 마다하지 않는다"라고 말했다.그러면서 "민주당의 내부 혼선으로 연대와 단결의 정신이 훼손되는 일이 다시 반복돼선 안 된다"라며 "지방선거를 앞둔 시점에 '연대와 통합을 위한 추진준비위원회'를 제안해 놓고 '당 내부가 복잡하니 선거연대는 아직 논의 대상이 아니다'라는 식의 이해할 수 없는 주장을 하는 건 집권 여당의 책임 있는 태도와는 거리가 멀다"라고 쓴소리를 했다.서 원내대표는 "추진준비위 구성 전에 분명한 입장 정리가 선행돼야 한다"라고 촉구했다.취재진과 질의응답에서도 그는 "국민의힘 내란 본당을 제대로 청산·심판하고 지방정치 혁신을 이루기 위한 연대라면 저희는 완전히 열려있다"라며 "민주당이 제안한 추진준비위에 대해서도 당대표 동의와 당무위원 추인 절차를 거쳐 저희는 질서 있게 논의를 시작할 준비가 돼 있다"라고 말했다."추진준비위와 관련해선 설 기간을 포함해 논의가 시작된 건 없다"라고 밝힌 서 원내대표는 "설 연휴를 마치면 민주당·혁신당 사무총장 단위에서 후속 논의 관련 협의와 소통이 있을 것"이라고 말했다. 이어 "그 전에 (민주당에서) 입장 정리가 명확해야 하고 초기 논의를 시작해야 이후 타임테이블이 논의될 수 있을 것"이라며 "선거를 앞둔 상황이라 그 논의가 마냥 길어질 순 없을 것"이라고 덧붙였다.반면 민주당은 '추진준비위 구성 전 입장 정리 선행' 주장에 거리를 두는 모양새다. 전반적으로 말을 아끼는 모양새다.천준호 민주당 원내운영수석부대표는 같은 날 국회에서 열린 기자간담회에서 "연대와 통합을 위한 기구가 만들어지면 그 안에서 포괄적인 논의가 시작되지 않을까 생각한다"라고 밝혔다. 그는 "지금 그 수위나 범위나 내용을 여기서 언급하는 건 불필요한 오해를 낳을 수 있기에 적절치 않은 것 같다"라며 "통합 기구에서 논의되는 걸 지켜봐야 하지 않을까"라고 말했다.박수현 민주당 수석대변인도 앞서 13일 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서 "민주당은 설 이후 조승래 사무총장을 중심으로 실무 준비위원회를 출범시킬 예정"이라며 "지금은 지방선거까지 전격적인 연대나 제한적 연대 이런 것도 아무것도 정해진 게 없기 때문에, 민주당 입장에선 어떤 것도 말씀을 드리는 게 적절하지 않다"라고 말했다.김현정 민주당 원내대변인은 16일 KBS 라디오 <전격시사>에서 "혁신당에서 공개적으로 자꾸 입장을 내고 있는데 양당 간 논의에 그렇게 도움이 될 것 같진 않다"라며 "실질적인 연대나 통합을 위해서라도 서로 좀 자중하는 게 어떨까"라고 말했다.지방선거 전 합당은 사실상 무산됐지만 선거연대나 지방선거 이후 통합 추진 가능성엔 양당 모두 가능성을 열어둔 상태다. 정청래 민주당 대표는 앞서 10일 지방선거 전 합당 논의를 중단한다며 혁신당에 '연대와 통합을 위한 추진준비위원회' 구성을 제안했다. 조국 혁신당 대표는 11일 "민주당이 제안한 추진준비위 구성에 동의한다"라면서도 "민주당이 제안한 연대가 지방선거 선거연대인지 아니면 추상적 구호로서의 연대인지 확인해야 한다"라고 말했다.