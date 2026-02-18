독립·민주화운동까지, 김용근의 '실학과 실학자들'

큰사진보기 ▲제29회 석은 김용근 교육상 시상식 포스터 ⓒ 광주광역시교육청 관련사진보기

실학과 실학자들



남인학자들은 청나라를 통해 배운 것이 있다. 청의 고증학이다. 고증학은 명말청초 서양인의 동양 왕래에서 주어진 서구의 르네상스적인 학술사상에서 생겨났다. 그러하기에 우리의 실학도 르네상스와 관련지어 세계사적인 안목에서 풀어내지 않으면 안 된다는 결론이 성립된다. 고증학의 과학정신은 실학에서도 맥을 이은 것을 발견할 때 실학은 르네상스와 직토되는 것이 아닐는지. 여기에서 실학의 대표적인 실례를 들어본다.



소급해 보면 17세기 초(선조 말년) 명나라 사신의 손으로 유럽의 지도가 전래되었고, 마테오리치의 <천주실의>가 들어와 천주교 교리가 알려졌다. 또한 인조 때 명나라 사신 정두원의 손으로 화포, 천리경, 자명종, 천주교서 등이 들어왔다. 여기에 실학의 선구자인 지봉 이수광이 쓴 <지봉유설>을 빼놓을 수 없다.



한백겸은 역사지리를 연구해서 <동국지리지>를 썼다. 박세당은 농학서인 <색경>, 이익의 제자 안정복은 <동사강목>, 이중환은 <택리지>, 박제가는 <북학의>를 내놓았다.



이 밖에 홍대용·이덕무·유득공·신경준·김정호·서유구 등 다양한 방면에서 많은 학자가 쏟아졌으니 주자학 일색이던 조선사회에 어찌 놀랄 일이 아니었겠는가. 또한 신경준의 <훈민정음도해>,유희의 <언문지>, 김천택의 <청구영언>, 전수장의 <해동가요> 등의 시가집과 소설에서 허균의 <홍길동전>, 김만중의 <구운몽>·<사씨남정기>, 박지원의 <양반전>·<호질>그리고 <춘향전> 등 어문과 문학 분야에서 괄목할 만한 저작이 다수 나온 것도 특기할 일이다.



회화·공예에서도 색이 확연하게 달라진 것을 알 수 있고, 천주교의 유입은 정신적 각성을 일으켰다. 실학은 민족 주체의식의 각성이었고 민족의 새 출발을 가능하게 했다. 서양의 르네상스와 종교개혁이라는 두 가지 흐름이 우리 경우에는 실학을 통해 동시에 성립된 것으로 볼 수 있겠다. 이렇게 생각해 볼 때 실학의 성장이 발전적인 민족 전체의 것이 되었던들 근대화는 우리에게도 옛 이야기가 아니었을까? 이제야 눈을 뜨는 오늘의 울부짖음, 우리 모두 일어서야 하겠다.

항일 독립운동에서 반독재 민주화운동까지 참여한 사람은 흔치 않다. 우선 연대가 이어지기 쉽지 않기 때문이다. 독립운동가 중에서 이승만 독재에 저항한 분은 적지 않았다. 하지만 1980년대 전두환 독재에 저항한 분은 거의 없었다.예외적인 인물인 석은 김용근(1917~1985)은 전남 강진군에서 태어나 평양숭실학교와 연희전문학교에서 수학하였다. 연희전문 시절에 신사참배를 반대하다가 두차례 3년여 동안 옥고를 치렀다. 해방 후 연희전문에서 역사를 공부하고 전주·광주고등학교 등에서 교사를 지냈다. 교사시절, 박정희의 유신체제를 비판, 학생시위의 배후로 몰려 해직되었다. 귀향해 농사를 짓다가 1980년 5.18 당시 윤한봉을 비롯 제자들을 은신시켰다가 구속되었다.김용근은 1980년 11월 석방됐으나 감시는 풀리지 않았고 병고에 시달리다가 1985년 5월 심근경색으로 세상을 떠났다. 정부는 1990년 건국훈장 애국장을 추서하고 2002년에는 5.18유공자로 추서되었다. 제자들이 기금을 모아 '김용근 민주교육상'을 제정하고, 해마다 시상하고 있다. 실학사상 연구에도 조예가 깊었던 고인의 유고집 <나를 깨운 역사강의>에 실린 '실학과 실학자들'이다.