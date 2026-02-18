정동영 "현 정부 출범 후 4번 무인기 북 침투... 깊은 유감"

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 18일 서울 종로구 정부서울청사 브리핑룸에서 대북 무인기사건 재발방지대책을 발표하고 있다. 2026.2.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정동영 통일부 장관이 이재명 정부 출범 이후 민간인이 주도한 무인기 북한 침투가 4차례 있었다고 밝혔다. 정 장관은 "정부는 이번 사안을 엄중히 인식하고 있으며, 북측에 대해 공식적인 유감을 표한다"고 말했다.18일 오후 정부서울청사에서 열린 기자회견에서 정 장관은 "군·경 합동조사 태스크포스에 따르면, 민간인 3명은 이재명 정부 출범 이후 총 4차례에 걸쳐 무인기를 침투시켰다"면서 "이 중 지난해 9월과 지난 1월 3일 무인기는 북측 지역에 추락했다"고 설명했다. 그는 "(나머지) 2차례는 개성 상공을 거쳐서 파주 적성면으로 돌아왔다"며 "4차례 중 2건은 북측이 밝힌 것과 동일한 것으로 확인됐다"고 덧붙였다.현재 이 사건과 관련된 대학원생 오아무개씨와 무인기 제작업체 관계자 등 민간인 3명은 항공안전법 위반과 형법상 일반이적죄 혐의로 조사 중이다. 또 국군정보사령부 소속 현역 군인과 국가정보원 직원에 대해서도 압수수색을 거쳐 일반이적죄 혐의로 수사가 진행되고 있다.정 장관은 "이들 행위는 평화 공존 정책에 찬물을 끼얹고 적대와 갈등을 부추기려는 의도가 명백하다"고 지적했다.정 장관은 무인기 침투 재발 방지 대책으로 "항공안전법상 처벌 규정을 강화하고 남북관계발전법에 무인기 침투를 금지하는 법 개정을 추진하겠다"고 밝혔다.아울러 정 장관은 9.19 남북군사합의의 선제적 복원을 추진하겠다고 밝혔다. 그는 "군 당국과 협력해서 우발적 충돌 방지와 군사적 신뢰 구축을 위해 비행금지구역 설정 등을 포함해 기존 9.19 남북군사합의 복원을 선제적으로 검토·추진해 갈 것"이라고 강조했다.군사합의 복원 추진은 정부의 공식 입장으로 최근 열린 안보관계장관 간담회를 통해 확정됐다는 것이 정 장관의 설명이다. 지난 2018년 평양 남북정상회담에서 채택한 9·19 남북군사합의는 남북이 지상·해상·공중에서 일체의 군사적 적대 행위를 전면 중단하는 내용을 골자로 하고 있다.또한 정 장관은 과거 윤석열 정부 당시 드론작전사령부가 주도한 대북 무인기 작전에 대해서도 유감을 표명했다. 그는 "국민의 생명을 담보로 북측 민감 지역에 무인기를 보내 대남 공격을 유도한 행위는 대단히 위험한 일이었다"며 "지난 정권의 무모한 군사적 행위였지만, 통일부 장관으로서 북 측에 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.