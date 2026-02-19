5년 전 토지보상, 지금은 이자만 쌓인다

큰사진보기 ▲하남시 천현동 특정 필지 감정평가액 추이(지분 50% 기준) ⓒ 김용춘 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 2월 현재 하남교산신도시 내 그대로 존치하고 있는 지장물 ⓒ 김용춘 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자소개 : 김용춘 박사(감정평가사)는 한국해양대학교 법학박사 학위취득 후 전남대학교 어류양식학 박사과정을 수료하였으며, 현재는 가천대학교 도시계획학 박사과정을 수료하고 박사학위 논문을 준비하고 있다.



부동산분야로 <부동산관계법규>(2004년), <부동산공법의 이해>(2009년)를 집필하였다. 수산분야로 <어업손실보상 이론과 실무>(2010년)를 집필하고, 최근 2021년에는 '어업피해보상액 산정의 문제(어업제한기간을 중심으로)'라는 논문을 발표하여 한국감정평가학회로부터 우수 논문상을 수상하였다. 현재 아산신도시 MP(Master Planner), 국방부 군공항이전 자문위원, 한국감정평가사연수원 전담교수, 중앙감정평가법인 이사, 민생경제연구소 운영위원장으로 활동하고 있다.



우리나라 최초 상업운전을 개시한 제주 탐라해상풍력과 서남해해상풍력사업 관련 어업피해보상업무를 수행하였으며, 현재 해상풍력 관련 발전사업자와 어민들 간의 분쟁 해결을 위한 협상가로도 활동을 하고 있다.

문재인 정부는 지난 2018년 12월 19일, 대도시 주택 공급 확대를 위해 3기 신도시 계획을 발표했다. 이후 서울과 수도권 등 전국 약 80곳에 이르는 신규 공공택지 지구가 지정되었으며, 경기도 하남시 교산지구도 그중 하나로 선정되었다. 약 3만 3천 가구 규모로 계획된 하남교산 신도시는 2019년 확정 이후 본격적인 개발이 추진되어 왔다. 당시 정부는 급등하는 집값을 잡기 위해 신도시 지정을 서둘렀고, 공급 속도를 내기 위해 토지 보상 절차 역시 신속하게 진행했다.하남교산지구의 토지 보상은 2020년 12월 시작되어 불과 2년 만인 2022년 말에 100% 완료되었다. 약 6조 7천억 원이라는 막대한 예산이 투입된 신속한 보상이었으나, 그 이면에는 상식적으로 납득하기 어려운 '보상금 부풀리기' 의혹이 숨어 있었다.<매일경제>(2024.01.17)가 보도한 하남시 천현동의 한 대형 필지 사례는 한국토지주택공사(LH)의 보상 체계가 얼마나 허술했는지를 여실히 보여준다. 이 땅의 가치는 불과 2년 사이, 그리고 단 3개월 사이에 마법처럼 솟구쳤다.감정평가 업계에 따르면, 경매 목적 평가는 유찰을 고려해 다소 높게 평가되는 경향이 있는 반면, 은행 담보 목적은 대출금 회수 리스크 때문에 시세보다 낮게 평가하는 것이 일반적이다. 따라서 경매 가액보다 담보 가액이 높게 나온 것부터가 이례적이다.더욱 수상한 점은 시점이다. 2020년 9월은 하남교산 보상을 위한 현장 실사가 한창이던 때인데, 공교롭게도 이 시점에 담보 평가가 이뤄졌다. 그리고 고작 3개월 뒤인 12월, LH의 보상 평가액은 담보 가액보다 무려 195억 원(약 40% 상승), 경매 가액보다 265억 원(약 60% 상승)이 더 얹어진 685억 원으로 책정되었다.현행법상 토지 보상은 개발이익을 철저히 배제해야 한다. 현장의 감정평가사들은 "개발이익 배제 규정상, 담보 가치보다 보상 평가액이 이토록 높게 나오는 것은 상식 밖의 일"이라며 강한 의구심을 제기하고 있다.한 필지의 가격이 불합리하게 높게 산정된 것은 단순한 일탈이 아니다. 토지는 인접 필지와의 가격 균형을 맞춰야 하므로, 한 곳이 높으면 주변 토지도 함께 높아질 수밖에 없다. LH의 방만 경영과 과도한 보상금 산정은 결국 '택지 조성 원가' 상승으로 이어지고, 이는 아파트 분양가를 높이는 직격탄이 된다.실제로 하남교산의 한 단지는 사전청약 당시의 추정 분양가보다 본청약 분양가가 20% 넘게 올랐다. LH가 보상 과정에서 흘린 혈세가 무주택 서민들의 '빚'으로 돌아온 셈이다. 공공기관의 철저한 개혁과 보상 시스템의 투명한 공개 없이는, 정부의 공급 확대 정책이 서민에게 '분양가 폭탄'을 안기는 결과만 초래할 것이다.토지 보상이 끝난 지 5년이 지났지만, 현장은 여전히 창고와 고물상 등 기존 건물(지장물)이 철거되지 않은 채 존치되어 있다. LH는 2023년 12월 착공을 계획했으나, 지장물 보상 협의 미흡과 이주 대책 난항으로 일정은 계속 차질을 빚고 있다. 일부 토지주들은 보상액 증액을 요구하며 집단 소송까지 제기한 상태다.여기에 문화재 발굴 조사까지 길어지면서 입주 예정 시기는 2026년 말에서 최소 2028년 이후, 혹은 2030년까지 연기될 전망이다. 보상비 조달을 위해 발행한 채권의 이자 비용은 매년 수천억 원에 달할 것으로 추정된다. 약 6.5조 원을 연 3% 금리로 조달했다면 매년 2000억 원, 5년 지연시 1조 원 이상의 이자가 발생한다. LH 자료에 따르면 전 사업지의 연간 이자 지급액만 약 2조 원 안팎이다. 불필요한 지연이 예산 낭비와 주택 가격 상승을 자초하고 있는 것이다.정부가 공급 확대를 외치며 급하게 보상까지 마쳤음에도 주택 공급이 제때 이뤄지지 않자, 정책 신뢰도는 바닥을 치고 있다. 하남교산 사전청약 당첨자 1056명 중 7.4%가 본청약을 포기한 배경에는 '희망 고문을 받느니 차라리 포기한다'는 실망감이 깔려 있다.시대적 과제인 탄소중립 계획 역시 부실하다. 하남교산의 신재생에너지 비중은 약 2.1%에 불과해 정부 기조에 턱없이 못 미친다. 이에 기후위기하남비상행동은 공공이 주도하는 신도시임에도 재생에너지 기반 시설 투자가 미흡하고 미래 세대에게 탄소 배출 부담을 떠넘기고 있다는 문제를 제기하고 있다.하남교산의 사례는 공공주택 사업의 총체적 부실을 보여준다. 문화재나 민원 때문에 사업이 늦어진다는 것은 핑계에 가깝다. 용인 반도체 사업부지의 경우 보상 협의 중에도 빠른 착공을 준비하는 것과 대조적이다.이재명 정부의 주택 공급 정책이 성공하려면, 집행 기구인 LH의 방만 경영과 비효율부터 바로잡아야 한다. 보상 과정의 투명성 제고, 사업 지연에 대한 엄중한 책임 소명, 공기업 내부의 도덕적 해이 근절 없이는 정책 성과를 기대하기 어렵다. 국민 혈세로 조성되는 신도시 사업이 효율적이고 책임감 있게 수행될 수 있도록, 정부의 강력한 관리 감독과 공공 부문의 뼈아픈 혁신을 촉구한다.