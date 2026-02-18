의대 증원 반발해온 의료계 '숨고르기'... 설 이후 대응 불투명

AD

(서울=연합뉴스) 고유선 기자 = 의료계가 정부의 의과대학 정원 증원 발표에 반발하면서 설 연휴 내부 의견수렴을 이어갔다.정부 정책에 대한 비판은 이어지고 있지만, 구체적인 대응 방식에 의견이 모이지 않으면서 설 연휴 이후에도 집단적 대응에 나서기 쉽지 않을 것이라는 관측이 나온다.18일 의료계에 따르면 정부가 2027∼2031학년도 의대 정원을 연평균 668명 늘리기로 한 것과 관련해 의료계 단체들은 설 연휴에도 대응 방향을 놓고 내부 의견수렴을 이어갔다.대한전공의협의회(대전협)는 14일 긴급 임시대의원총회를 열어 의대 증원을 발표한 정부에 유감의 뜻을 표했다.대전협은 의정갈등에 따른 24·25학번의 '더블링'으로 교육·수련 현장이 이미 붕괴 직전이라며 "탁상공론식 보고서 뒤에 숨지 말고 교수, 전공의와 학생이 직접 참여하는 '합동 실사단'을 구성해 현장의 실태를 객관적으로 검증하라"고 정부에 촉구했다.이어 "정책의 성패는 현장의 수용성에 달려 있다. 정부가 젊은 의사들을 정책의 동반자로 인정하고 목소리를 반영하지 않는 한 그 어떤 화려한 정책도 현장에 뿌리내릴 수 없다"며 "정부는 지금이라도 '속도전'을 멈추고 이번 명절에도 의료 현장을 지키고 있는 젊은 의사들의 목소리에 귀를 기울이라"고 덧붙였다.전국의과대학교수협의회(의대교수협)도 13일 기자간담회를 열어 정부가 의대 정원 증원 결정의 기준으로 내세운 의학 교육의 질 확보에 대해 "법정 기준 충족이 아닌 실제 운영 가능성으로 검증해야 한다"고 지적했다.의대교수협은 자체 추산한 복학생 규모를 고려하면 이미 학생 수가 많다며 "증원 이후 대학별로 모집 인원을 결정할 텐데 정부에 원자료 공개와 시나리오 검증을 공식 요청하고, 이후 (불충분하면) 감사원에 증원의 절차·근거 적정성 검증을 요청하겠다"고 밝혔다.전국전공의노동조합도 13일 입장문을 내 "전공의와 의대생을 포함해 의대 교육 정상화와 의대 증원 재논의를 위한 논의 테이블을 구성해야 한다"며 "지도 전문의 확보, 수련 환경 정비, 교육 시설·인프라 확충에 대한 구체적 검증 없이 숫자부터 늘리는 무책임한 방식은 또다시 돌이킬 수 없는 정책 실패를 낳을 것"이라고 우려했다.대한의사협회도 정부의 의대 정원 증원 발표 이후 매일 대의원회 운영위원회와 상임이사회, 16개 시도의사회회장단협의회 등을 열어 내부 의견 수렴을 이어가고 있다.다만, 의료계 단체들은 아직 정확한 대응 방향은 언급하지 않고 있다.의료계 내부에서는 정부에 대한 비판의 목소리가 이어지고 있지만 2024년 의정갈등 당시처럼 집단행동 등 강경 대응을 하는 방안에는 회의적인 목소리가 큰 것으로 알려졌다.증원 규모가 이전 정부 때보다 적고 증원 인력을 모두 지역의사로 양성하기로 한데다 전공의 상당수가 집단사직으로 의료현장을 떠났다 복귀한 지 얼마 되지 않았다는 점도 강경 대응을 어렵게 하는 요인으로 꼽힌다.김성근 의협 대변인도 12일 정례브리핑 직후 "다양한 목소리가 나오고 있는데 지금은 듣고 (의견) 수렴하는 단계"라며 "(대응 방안을 결정하기까지는) 조금 시간이 걸릴 수 있다"고 말했다.cindy@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>