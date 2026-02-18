설 연휴 마지막 날 유튜브 일부 장애... "문제 발생"

AD

(서울=연합뉴스) 조성미 기자 = 유튜브의 모바일과 웹 서비스에서 18일 장애가 빚어지고 있다.정보기술(IT) 업계에 따르면 이날 오전 유튜브 모바일과 웹에서 '문제가 발생했다' 메시지가 뜨며 서비스가 이뤄지지 않고 있다.IT 서비스 장애 상황을 알려주는 다운디텍터 사이트에서도 이날 오전부터 유튜브 장애에 대한 수치가 급상승했다.csm@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>