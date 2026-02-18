사회 26.02.18 11:03ㅣ최종 업데이트 26.02.18 11:03 설 연휴 마지막 날 유튜브 일부 장애... "문제 발생" 유튜브 홈 화면 열리지 않아 연합뉴스(yonhap) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 (서울=연합뉴스) 조성미 기자 = 유튜브의 모바일과 웹 서비스에서 18일 장애가 빚어지고 있다. 정보기술(IT) 업계에 따르면 이날 오전 유튜브 모바일과 웹에서 '문제가 발생했다' 메시지가 뜨며 서비스가 이뤄지지 않고 있다. IT 서비스 장애 상황을 알려주는 다운디텍터 사이트에서도 이날 오전부터 유튜브 장애에 대한 수치가 급상승했다. AD csm@yna.co.kr <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> #연합 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 연합뉴스 (yonhap) 내방 아이콘구독하기 '바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지 이 기자의 최신기사의대 증원 반발해온 의료계 '숨고르기'... 설 이후 대응 불투명 갤러리 오마이포토 의총 참석한 배현진-장동혁 1/3 이전 다음 이전 다음 이해찬 전 총리 빈소 조문한 장동혁, 맞이한 정청래 이재명 대통령 부부, 이해찬 전 총리 마지막 길 배웅 서울시장 출마 선언한 김형남 전 군인권센터 사무국장 162일만에 귀국한 전한길 "경찰 조사 출석 위해..." 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.