'효자 코스프레' 딱 걸린 장동혁? "웅천에 눈 안 왔는데"

장동혁 국민의힘 대표가 설 연휴 야심 차게 올린 '효도 인증샷'이 엉뚱한 거짓말 논란으로 번지며 정치권을 강타했습니다.장 대표는 지난 16일 페이스북에 '불효자는 웁니다'라는 제목으로 "명절이라 95세 노모가 살고 계신 시골집에 왔다"며 마당에서 눈을 쓰는 사진을 올렸습니다. 그는 "대통령의 글 때문에 노모의 걱정이 크다"며 감성에 호소했습니다.하지만 사진이 공개되자마자 누리꾼들은 해당 게시물에 "이번 명절에 웅천에 눈 안 왔다. 근디 우찌 눈을 쓸고 있니"(백**), "2022년 사진 같은데요^^"(Y**), "글 내용이 이번에 간 것처럼 올려서 문제"(백**), "객기 쑈쑈쑈"(이**), "어머니 걱정 전에 집이나 고쳐줘라"(김**) 등의 댓글을 남기며 장 대표의 행태를 꼬집었습니다.실제로 사진에는 '2022년'이라는 날짜가 표기돼 있었고, 기상청 기록상 웅천에는 눈이 오지 않았습니다. 그럼에도 장 대표가 과거 사진을 올린 것을 두고, 대통령을 비판하기 위해 '효자 이미지'를 연출한 게 아니냐는 의혹과 비판이 제기됐습니다.김종혁 전 국민의힘 최고위원은 16일 MBC 라디오 <권순표의 뉴스하이킥>에 출연해 "'불효자는 웁니다'라는 제목으로 올린 건 적절치 않아 보인다"고 지적했습니다.김 전 최고위원은 장 대표의 글에 대해 "'우리 노모가 이 집에서 살고 계신데 대통령 말대로 하면 이 집을 팔란 말이냐, 내가 죽어야지'라는 식으로 전개하는 것"이라며 "'대통령 너 때문에 우리 어머니 돌아가셔야 되겠어?'라는 식의 스토리텔링이자 굉장히 신파적인 얘기"라고 비판했습니다.사진 논란에 대해서도 언급했습니다. 그는 "사진에 2022년이라고 찍혀 있는데 왜 2026년에 올리는지, 실제 거주하지도 않는다고 하는데 너무 감성적이고 정서적인 접근을 하려 한 것"이라며 "논리적인 접근이 아니다"라고 꼬집었습니다.이어 장 대표의 과거 행보를 거론하며 "옛날 단식할 때도 장미꽃 놓고 시 쓰면서 '장미 단식'이라고 굉장히 포토제닉하게 하지 않았나"라며 "싸움을 이렇게 하면 안 된다. 논리적인 접근을 해야 한다"고 충고했습니다.앞서 16일 이재명 대통령은 X(구 트위터)에 "폐해가 큰 다주택에 대한 특혜의 부당함, 규제 강화의 필요성을 모를 리 없는 국민의힘이 납득하기 어려운 이유를 들어 시비에 가까운 비난을 하니 참으로 안타깝다"고 지적했습니다.이어 장 대표를 향해 직격탄을 날렸습니다. 이 대통령은 "장동혁 대표께서 청와대에 오시면 조용히 여쭤보고 싶었는데 이번 기회에 묻겠다"며 "국민의힘은 다주택자를 규제하면 안 되고, 이들을 보호하며 기존의 금융·세제 등 특혜를 유지해야 한다고 보느냐"라고 공개 질의했습니다.대통령과 제1야당 대표가 SNS에서 설전을 벌이자, 불똥은 곧바로 여야 간의 살벌한 '부동산 난타전'으로 튀었습니다.더불어민주당 김현정 원내대변인은 17일 브리핑을 통해 장 대표의 다주택 문제를 집중 포격했습니다. 김 대변인은 "장 대표는 서울, 경기, 충남, 경남 등에 6채를 보유하고 있다"며 "거짓 사진으로 감성팔이 할 시간에 6채 보유 경위부터 밝히라"고 쏘아붙였습니다. 이어 "대통령께서는 현재 보유한 1주택은 퇴임 후 거주할 곳이라는 것을 이미 여러 차례 반복적으로 밝힌 바 있다"며 "오직 장동혁 대표만이 6채를 어떻게 할지 명확하게 밝힌 바 없다"고 비판했습니다.국민의힘도 즉각 반격에 나섰습니다. 최수진 원내수석대변인은 같은 날 논평을 통해 "장 대표의 6채는 공시지가 8억 5천만 원 수준의 지방 주택이 다수"라며 투기 프레임을 일축했습니다.그러면서 화살을 대통령에게 돌렸습니다. 최 대변인은 "대통령 자신은 재건축 호재로 시세차익 50억 원이 예상되는 분당 아파트를 보유하고 있다"며 이른바 '똘똘한 한 채' 논란을 꺼내 들었습니다. 그는 "비거주 1주택자는 투기꾼으로 몰면서, 정작 본인의 50억 로또 아파트는 '퇴임 후 거주용'이라며 옹호하는 것은 내로남불"이라고 맞받아쳤습니다.이에 문금주 민주당 원내대변인은 서면 브리핑을 내고 비판의 수위를 높였습니다. 문 대변인은 "정치적 위기를 넘기기 위해 가족을 거론하는 것 자체가 적절치 않다. 하물며 그 설명의 사실성마저 의심받고 있다면 문제는 해명의 방식이 아니라 신뢰의 문제"라며 "감정이 아니라 공당 대표로서 책임 있는 설명이 필요하다"고 지적했습니다.문 대변인은 "국민의 질문은 단순하다. 왜 6채인지, 실거주와 무관한 주택들의 취득 경위와 처분 계획에 대한 명확한 답을 달라"고 압박했습니다. 또한 국민의힘의 '재건축 로또' 반박에 대해서도 "퇴임 후 거주할 실거주 주택 한 채와, 전국 각지의 아파트·오피스텔을 다수 보유한 상황을 동일 선상에 놓는 것은 명백한 논리적 비약"이라고 꼬집었습니다.마지막으로 "국민이 분노하는 건 자산의 규모가 아니라, 집값 안정에 책임이 있는 제1야당 대표가 다주택 보유로 시장 불안을 상징하는 인물이 됐다는 사실"이라며 "공시지가가 낮다는 해명은 본질을 비켜간 변명일 뿐"이라고 일갈했습니다.