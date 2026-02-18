이 대통령 "사회악은 다주택 제도 만든 정치인들... 심지어 초과이익 노려"

연일 부동산 문제를 지적하고 있는 이재명 대통령이 18일 자신의 엑스(X, 구 트위터)를 통해
다주택자를 일방적으로 사회악으로 몰아간다는 야권의 주장에 정면 반박하며, 문제의 핵심은 다주택자가 아니라 다주택을 이익이 되도록 만든 정치 제도라고 강조했다. 이 대통령은 "정치인들이 다주택 특혜를 방치할 뿐 아니라 다주택투기를 부추기거나 심지어 자신들이 다주택에 따른 초과이익을 노리는 이해충돌까지 감행한다"고 비판했다.
이 글에는 전날 장동혁 국민의힘 대표가 이 대통령을 향해 "다주택자를 사회악으로 선동하는 모습이 애처롭고 우려스럽다"고 비난했다는 내용의 언론 보도가 첨부됐다. 장 대표의 비난에 대한 이 대통령의 반박인 셈이다.
그는 민주주의가 사실에 기반한 토론과 타협으로 유지된다고 전제하며, 사실을 왜곡하고 논점을 흐리며 상대를 공격하는 것은 비신사적일 뿐 아니라 민주주의를 위협한다고 지적했다. 이어 "법과 제도를 벗어나지 않는 다주택 보유 자체를 사회악이라 비난할 수 없다"면서도 "그러나 법과 제도를 설계하고 시행할 권한을 가진 정치(입법, 행정)가 '바람직하지 않은' 다주택 보유를 부담이 되도록 만들거나 금지하지 않고, 오히려 이익이 되도록 특혜를 주어 투기를 조장했다면 이야말로 문제"라고 지적했다.
그는 법과 제도 설계의 중요성을 언급하며 "지킬 수도 없는 규정을 만들어 힘없고 양심적인 사람만 지키느라 손해를 보고, 힘세고 약삭빠른 이들은 이를 어겨 이익 보게 해서는 안 된다"면서 "이 경우 굳이 사회악을 지목해 비난해야 한다면, 그 비난은 나쁜 제도를 활용한 다주택자들이 아니라 나쁜 제도를 만들어 시행한 정치인들이 받아야 한다"고 말했다.
그는 "양심 도덕 내세우며 집 사모으지 말라 강권해도 다주택에 이익이 있으면 할 것이고, 손해라면 다주택자 되시라 고사를 지내도 하지 않는 법"이라며 "국민주권정부는 세제, 규제, 금융 등 국민이 맡긴 권한으로 '바람직하지 못한' 다주택 보유에 주어진 특혜를 철저히 회수하고, 다주택에 상응하는 책임과 부담을 엄정하게 부과하고 관리할 것"이라고 밝혔다.
글 말미에 이 대통령은 "왜곡이 많으니 사족 하나"라며 "다주택이 다 문제는 아니다. 주택 부족에 따른 사회문제와 무관한 부모님 사시는 시골집, 자가용 별장, 소멸 위험 지역의 세컨하우스 같은 건 누구도 문제삼지 않는다. 정부도 이런 집 팔라고 할 생각 추호도 없다"고 말했다. 이어 "바람직하지 못한 투자·투기용 다주택과 정당한 다주택을 묶어 편짜기 하는 것은 선량한 다주택자들을 이용하는 나쁜 행위"라고 지적했다. 이틀 전 장 대표가 "95세 노모가 살고 계신 시골집"을 언급하며 올린 SNS 글을 염두에 둔 지적으로 해석된다.