마약 단속인가 전쟁인가…미군, 중남미서 '의심 선박' 격침해 11명 사망

미군이 중남미 해역에서 이른바 '마약운반 의심선박' 3척을 추가로 격침해 11명이 사망했다. 지난해부터 이어진 미군의 대규모 해상 단속 작전이 단순한 범죄 대응을 넘어 사실상 준군사 작전으로 확대되고 있다는 우려도 함께 제기되고 있다.미군은 17일(현지시간) X(옛 트윗터)를 통해 중남미 해역에서 마약을 밀반입한 혐의를 받는 선박 3척을 공격해 11명이 숨졌다고 밝혔다. 이는 트럼프 행정부가 수개월간 벌여온 작전 가운데 하루 기준으로는 가장 많은 사망자가 나온 날 중 하나다.앞서 16일 밤 단행된 이번 연쇄 공격으로, 지난해 9월 초부터 미 행정부가 이른바 '나르코 테러리스트(narcoterrorists)'로 규정한 소형 선박들을 표적으로 삼아온 작전의 누적 사망자는 최소 145명으로 늘어났다.미군의 대부분 발표와 마찬가지로, 미국 남부사령부는 알려진 마약 밀매 경로를 따라 이동하던 마약 밀매 의심 선박들을 공격했다고 밝혔다. 남부사령부에 따르면 동태평양에서 각각 4명이 탑승한 선박 두 척이 타격을 받았고, 카리브해에서는 3명이 탄 또 다른 선박 한 척이 공격당했다.남부사령부는 이번 작전이 지난해 9월 시작된 중남미 마약운반선 연쇄 공격, 이른바 '서던 스피어(Southern Spear)' 작전의 일환으로 합동 태스크포스에 의해 수행됐다고 설명했다. 사령부는 "해당 선박들이 알려진 마약 밀매 경로를 따라 이동 중이었고, 정보 당국이 마약 밀매 작전에 관여하고 있음을 확인했다"고 주장했다.또 해상에서 이동 중이던 선박이 화염에 휩싸여 폭발하는 장면을 담은 동영상을 공개하며 "미군 측 사상자는 없었다"고 덧붙였다. 그러나 사망자들의 신원이나 구체적인 범죄 혐의, 체포 가능성이나 사법 절차에 대한 설명은 제시하지 않았다. 해당 선박들이 실제로 마약을 운반하고 있었다는 구체적 증거 역시 공개되지 않았다.이에 대해 AP통신은 도널드 트럼프 대통령이 미국이 중남미 카르텔과 '무력 충돌(armed conflict)' 상태에 있다고 주장하며, 이번 공격들을 마약 유입을 차단하기 위한 불가피한 수위 상승으로 정당화해 왔다고 전했다. 그러나 트럼프 행정부는 '나르코 테러리스트'를 사살했다는 주장에 대해 이를 뒷받침할 만한 구체적 증거를 거의 제시하지 않고 있다고 AP는 지적했다.미군에 따르면 이 같은 마약운반 의심선박 공격은 지금까지 총 42차례 이뤄졌으며, 이로 인한 사망자는 145명 이상으로 추산된다.숫자만 놓고 보면 '마약과의 전쟁'이 갈수록 더 많은 인명 피해를 낳고 있는 셈이다.문제는 이러한 작전이 단순한 마약 단속을 넘어, 사실상 재판이나 체포 절차 없는 즉각적 살상 작전으로 비칠 수 있다는 점이다. '테러조직'이라는 규정 역시 전적으로 미군의 발표에 근거하고 있어, 국제사회에서 어느 정도의 검증과 합의가 이뤄졌는지는 여전히 불분명하다. AP통신은 미국 정부의 주장과 달리, 공개된 자료 부족이 이번 작전을 둘러싼 비판의 핵심이라고 분석했다.