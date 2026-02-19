25년 전 남편 해양 장례 치른 아내의 고백

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲인천 을왕동 바닷가해양장례를 치른 고인을 추모하기 위하여 바닷가를 찾아갔다. 하늘은 구름 한 점 없이 맑고, 파도는 잔잔했다. 갯벌에서 갈매기들이 먹이를 찾고 있다. 설날 오후, 바닷가를 찾은 사람들이 북적였다. ⓒ 강지영 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲인천 을왕동 갯바위갯바위 근처로 파도가 밀려오고 밀려간다. ⓒ 강지영 관련사진보기

"여보, 이젠 차례상 차리는 거 그만하려고 해요. 이해해 줄 거죠? 대신 이렇게 바다에 올게요. 나는 이게 더 좋은데, 당신은 어때요? 다음에 올 때는 당신 좋아하는 프리지어 꽃 한 송이 가져올게요."

"네 고통은 나뭇잎 하나 푸르게 하지 못한다."

"이야기된 불행은 불행이 아니다. 그러므로 행복이 설 자리가 생긴다."

덧붙이는 글 | 브런치에도 실릴 수 있습니다.

며칠 동안 불면의 밤을 보냈다. 결국, 25년간 해오던 설 차례상을 차리지 않았다. 이 삼 년 전부터 조금씩 고민해 오던 것이었는데 올해 설에는 결단을 해야 할 것 같았다. 고인에 대한 죄책감, 세상 사람들에 대한 부끄러움을 무릅쓰고 내 얘기를 하려고 한다. 글을 쓰면서 내 마음의 무게를 내려놓으려 한다. 시간이 갈수록 명절 차례와 제사의 의무감과 형식이 옥죄어 오는 것 같았는데, 결정을 내리고 나니 모종의 해방감이 느껴지는 것도 숨길 수 없다.25년 전 2월 하순, 남편의 해양 장례를 치렀다. 화장터에서 유골함을 들고 인천 바닷가로 갔다. 내 기억이 맞다면, '남항부두'였다. 소복을 입고 시댁 어른 몇 분과 동행했다. 아이들은 어렸기 때문에 참석시키지 않았다.부두에서 얼마나 멀리 갔는지 모르겠으나 사방에 배 한 척, 작은 섬 하나 보이지 않는 곳이었다. 아마도 바닷가에서 멀리멀리 떨어진 곳이었을 것이다. 배가 지나가면서 하얗게 일어나는 물보라만이 바다의 고요를 깼다. 내 손에 들어온 유골은 온기가 남아 있었다. 유골은 푸른 바다로 스며들었다. 그렇게 남편의 육신은 바다로 갔다.그 후, 제사용품을 샀다. 목기와 병풍 그리고 커다란 제사상이 택배로 왔다. 거실을 가득 채운 물품을 보면서 가슴이 미어졌다. 막막했다. 남편의 제사를 지내야 하는 이 상황이 받아들이기 힘들었다. 부모님이 제사 지내는 것을 어려서부터 보아왔기 때문에 준비나 절차에 대한 두려움은 없었다.그런데 막상 남편의 제사상을 차리려니 아래로 가라앉은 마음을 추스르기 어려웠다. 그래도 내가 정신줄을 놓고 슬픔에 빠져 있으면 아이들이 더 가여워지는 것 같아서 애써 낯빛을 밝게 하려고 노력했다. 남편이 사망할 당시 아이 둘은 4살, 9살이었다.두 아이를 데리고 제사음식 만들고, 지방 쓰고, 옷 갈아입히고 제사를 지냈다. 술잔을 채우고, 절을 했다. 아이들은 내가 시키는 대로 잘 따라주었다. 친정 부모님이 제사 지내던 모습을 떠올리며 깊은 밤에 제사를 지냈다. 밤이 깊어야 돌아가신 분의 혼령이 찾아오기 좋다고 했다. 제사 다음 날, 주말이 끼어 있으면 늦잠도 자고 쉴 수 있으나 출근해야 하는 평일은 힘든 것도 사실이었다.친정에서 아버지가 제사 지내는 것에 비하면 그 격식이나 준비는 한참 미치지 못했다. 큰딸아이가 커서는 지방을 쓰는 것이 큰 도움이 되었다. 가장 힘든 것은 무거운 병풍과 큰 상을 옮기는 것이었다. 큰 병풍을 나르다가 발등을 찍히고 운 적도 있다. 아파서 울고 서러워서 울었다.차례와 제사를 그만 지내겠다고 생각하니, 두려움이 밀려왔다. 혹시 나쁜 일이 생기면 어떡하지, 하는 불길한 마음. 따지고 보면, 차례와 제사가 산 사람 마음 편하려고 하는 거였다는 죄책감도 든다. 그렇더라도 제사를 물려주고 싶지는 않다. 언젠가는 그만 둘 제사라면 내가 그만두는 게 낫겠다 싶다.잘 지내던 제사를 딸아이들이 그만두게 하는 '불효의 고통'을 느끼게 하고 싶지 않다. 한 마디로 '악역'을 내가 하는 게 낫다고 생각한다. 그래서 이번 설부터 차례를 지내지 않은 것이다. 해양장례를 했기 때문에 산소는 없다. 하여 바다로 갔다. 인천시 을왕동 바다. 인천에 신혼 살림을 차릴 때부터 가끔 찾는 곳이다.설날 아침, 여느 때와 마찬가지로 아침 식사를 간단히 했다. 차를 몰아 바닷가로 갔다. 한 시간가량 걸렸다. 입구부터 차량이 북적였다. 사람들 머리 위로 갈매기 떼가 날아다녔다. 아마도 새우깡을 얻어먹으려는 듯했다. 사람들 손에 새우깡 봉지가 들려 있었다.몇 걸음 옮기자, 갯벌에 갈매기가 떼로 모여 있었다. 갯지렁이나 뭐 그런 걸 잡아먹으려니 했다. 인파를 따라 걸어가니 검은 갯바위가 바닷가에 모여 있다. 가까이 가보고 싶었으나 안전을 생각해서 멀찌감치 써서 사진만 찍었다.처음엔 바닷가에 가서 조용히 추모하려고 했으나 사람들 때문에 그러지 못했다. 오히려 슬퍼할 분위기가 아닌 게 다행이라는 생각도 들었다. 갹갹거리는 갈매기 소리, 아장아장 걷는 어린아이들 웃음소리 그리고 파도소리가 내 삶에 생기를 넣어주는 것 같았다. 모래 위를 걸으며 마음속으로 말했다.이성복 시인의 책 중에서 <네 고통은 나뭇잎 하나 푸르게 하지 못한다>(문학동네, 2012)를 좋아한다. 책 제목을 읊조려본다.이것이 무슨 뜻일까. 나뭇잎 하나 푸르게 하지 못할 정도로 개인의 고통이 대단한 것이 아니라는 뜻인 것 같다. 내가 겪는 고통이 아무리 커도 세상 만물은 아무 변화가 없다. 나뭇잎도 그대로이고, 바람은 제 마음대로 불고, 갈매기는 제 가고 싶은 곳으로 날아간다.그 어떤 것도 나만 고통일 뿐, 어떤 것에도 영향을 주지 못한다. 내 고통은 그리 특별한 것이 아니다. 그러니 '자기 연민'에 빠지지 말자, 하는 생각까지 든다. 어떤 것도 개인의 문제를 해결할 수 없는 냉엄한 현실을 자각하라는 의미로 읽힌다.그다음으로 이성복 시인의 다음 문장도 나의 고백에 용기를 준다.불행을 이야기하면 불행이 아니라고? 불행을 이야기한다는 것은 불행을 객관화시킨다는 건가. 그 불행은 이제 나에게서 가버린다는 건가. 그렇다면 어디까지 쓸까 고민하지 말고 생각나는 대로 다 쓰자. 그러면 행복이 설 자리가 생기겠지.이성복 시인의 말을 믿고 이 글을 마무리한다. 나의 고민을 언어 속에 가두련다. 복잡했던 마음도 글 속에 담아 버린다. 그랬더니 마음 정리가 된다. 그렇게 했더니 후련해진다. 정리된 마음속에 내 마음의 평온이 들어올 것 같다.