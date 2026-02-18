미국 '민권운동 대부' 잭슨 목사 별세... "소외된 이들 섬긴 지도자"

큰사진보기 ▲1996년 8월 27일(현지시간) 제시 잭슨 목사가 미국 시카고의 유나이티드 센터에서 열린 민주당 전당대회에 참석하고 있다. ⓒ AP 연합뉴스 관련사진보기

미국 민권 운동을 이끌었던 '대부' 제시 잭슨 목사가 17일(현지시각) 84세를 일기로 별세했다.유족은 성명을 통해 "아버지가 시카고의 자택에서 가족들에게 둘러싸인 채 세상을 떠났다"라고 부고를 알렸다. 앞서 잭슨 목사는 2017년 파킨슨병 진단을 받고 투병해 왔다. 그러면서 "아버지는 우리 가족뿐 아니라 전 세계의 억압받고 소외된 이들, 목소리 없는 이들을 섬기는 지도자였다"라며 "우리는 아버지를 세상과 나누었고, 세상은 우리 가족의 일부가 되었다"라고 추모했다.잭슨 목사는 그의 멘토였던 마틴 루서 킹 목사의 민권 운동을 이어받아 미국 흑인 민권을 넘어 여성과 성소수자 등 소외 계층의 권익 향상에 앞장서 왔다.대학 시절 인종차별을 겪은 잭슨 목사는 킹 목사를 보좌하며 민권 운동에 발을 들였다. 1971년 흑인 민권 단체인 '오퍼레이션 푸시'를 설립했고, 1984년에는 여성과 성소수자 권리까지 포괄한 '전미 무지개 연대'를 만들어 두 단체를 '레인보우푸시연합(RPC)'으로 합병했다.그는 미국을 넘어 전 세계를 대상으로 소외 계층의 투표권, 일자리, 교육, 의료를 위한 활동을 펼쳤다. 1984년과 1988년에는 민주당 대선 후보 경선에 출마해 기대 이상의 지지를 얻었다. 비록 실패로 끝났지만 그의 도전은 2008년 버락 오바마가 미국의 첫 흑인 대통령이 되는 토대를 마련했다는 평가를 받았다.당시 잭슨 목사는 "나의 대권 도전으로 우리는 가능성의 한계를 재정의했고, 여성과 다른 소수 인종에게 새로운 가능성을 열어주었다"라며 "제 임무는 가능성의 씨앗을 뿌리는 것"이라고 말했다.또한 외교 특사로 활동하며 시리아, 쿠바, 이라크, 세르비아 등 해외 분쟁지에 억류된 미국인과 타국인들의 석방을 끌어내는 데 결정적 역할을 했다. 2000년 빌 클린턴 대통령은 잭슨 목사의 공로를 인정하며 민간인에게 주어지는 최고의 영예인 '대통령 자유 훈장'을 수여했다.그는 2020년 '흑인 생명은 소중하다' 시위를 촉발한 흑인 남성 조지 플로이드 사망 사건 때 경찰의 과잉 행위를 강력히 규탄하기도 했다. 당시 경찰관이 유죄 판결을 받기 전 시위 연설에서 잭슨 목사는 "설령 우리가 이긴다 해도, 그것은 승리가 아니라 안도감일 뿐"이라며 "그들은 지금도 우리를 죽이고 있다. 폭력을 멈추고, 생명을 구하고, 희망을 잃지 말자"라고 말했다.잭슨 목사는 여러 차례 한국을 찾기도 했다. 특히 전두환 군사 정권 시절이던 1986년 한국을 방문해 비무장지대(DMZ)를 찾았고, 가택연금 상태였던 고 김대중 전 대통령을 만나 지지를 표명했다.<뉴욕타임스>는 "잭슨 목사는 열정적인 연설과 대중주의적 비전으로 미국에서 가장 영향력 있는 흑인이었다"라며 "그의 비전은 미국 사회의 주변부에 있었던 유색 인종과 여러 소외 계층을 포용하는 연합체가 전면에 나서서 사회를 변화시키는 것이며, 이는 민주당 진보 진영의 핵심 사상으로 남아 있다"라고 평가했다.2023년 RPC 회장직에서 물러날 때까지 50년 넘게 민권 운동에 투신한 그는 당시 AP통신과의 인터뷰에서 "나보다 앞서간 지도자들의 업적을 이어가고, 후대 지도자들을 위한 바탕을 마련할 수 있었던 것을 축복으로 여긴다"라며 "우리 삶의 목표 중 하나는 벽을 허물고 다리를 놓는 것이었고, 반세기 동안 우리는 많은 벽을 허물어 뒤따라오는 사람들을 위한 길을 열었다"라고 돌아봤다.민권 운동 동료였던 앨 샤프턴 목사는 "잭슨 목사는 단순한 운동가가 아니라 그 자체로 하나의 운동이었다"라며 "그는 시도하는 것 자체가 승리만큼 중요하다는 것, 꿈이 이루어지기를 기다리지 말고 현실로 만들기 위해 노력해야 한다는 것을 가르쳐주었다"라고 말했다.미국 정계도 추모 성명을 냈다. 도널드 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어에 "나는 대통령이 되기 훨씬 전부터 잭슨 목사를 잘 알고 지냈다"라며 "그는 강한 개성과 투지, 실용적 지식을 지닌 좋은 사람이었다. 매우 사교적이었으며, 사람들을 진정으로 사랑하는 사람이었다"라고 적었다. 이어 "그는 이전에 거의 없었던 압도적 존재의 사람이었다"라며 "가족을 매우 사랑했으며, 나는 그들에게 깊은 동정과 애도를 보낸다. 제시가 그리워질 것"이라고 말했다.또한 "급진 좌파와 민주당이 나를 거짓되게 인종차별주의자라고 불러왔지만, 나는 기쁜 마음으로 제시를 도왔다"라며 뉴욕에 있는 자신의 트럼프 빌딩에 RPC를 위한 사무실을 제공했고, 잭슨 목사가 요청한 형사사법제도 개혁에도 서명한 것을 언급했다. 다만 "잭슨 목사는 오바마의 대선 승리에 큰 역할을 했으나, 공로를 인정받지 못했다"라며 "오바마는 제시가 견딜 수 없었던 인물"이라고 주장했다.하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표도 성명을 통해 "잭슨 목사는 목소리 없는 사람들을 대변하는 전설적인 목소리이자, 강력한 민권 운동의 옹호자이자 탁월한 선구자였다"라며 "수십 년 동안 지역 사회에 헌신하며 모든 사람을 위한 자유와 정의의 투쟁에서 희망을 잃지 않도록 우리에게 영감을 주었다"라고 강조했다. 그러면서 "잭슨 목사의 국가에 대한 헌신과 민중을 위한 깊은 희생에 감사드린다"라고 밝혔다.