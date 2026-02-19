애 때문에 식당에서 눈치보던 엄마가 '환대'를 만났을 때

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲옹호가게임을 표시하는 메뉴판우연히 들어간 돈까스집은 발달 장애인을 위한 옹호가게 프로젝트에 참여하고 있었다 ⓒ 오선정 관련사진보기

큰사진보기 ▲처음 봤던 점자 메뉴판옹호 가게인 돈까스집에서 제공하는 점자 메뉴판 ⓒ 오선정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인SNS에도 실립니다. 일부 지자체가 아닌 전국 단위의 프로젝트가 되길 바라며 모든 장소에 장애인이 함께 어울릴 수 있는 날을 꿈꿉니다.

나는 발달 장애인 아들을 키우고 있다. 처음 진단을 받았을 때는 눈물이 쏟아지고, 가슴에 한이 맺혔다. 하지만 이제는 일상의 무게를 지고 살아가는 평범한 엄마다. 더 이상 자폐를 구구절절 설명하지 않아도 되고, 세상 모든 비극이 내 이야기 같던 시절도 지났다.설 연휴였던 어느 날, 나는 아들과 작은 도전을 해보기로 했다. 인터넷에서 우연히 본 '한강 버스'를 타보자는 것이었다. 일곱 살이 된 아들에게 '배'와 '한강'을 직접 보여주고 싶었다. 인천에서 서울까지의 이동쯤은 감수할 수 있었다.망원 선착장 근처에 도착한 우리는 허기를 달래기 위해 식당을 찾았다. 편식이 심한 아이와 함께, 눈치를 덜 보며 들어갈 수 있는 식당은 많지 않았다. 한참을 헤맨 끝에 작은 돈가스집에 자리를 잡았다.사장님 혼자 요리와 서빙을 맡고 있어 분주해 보였지만, 바쁜 와중에도 미소를 잃지 않았다. '그래, 이곳이라면 혹시 아이가 돌발 행동을 하더라도 괜찮지 않을까.' 그렇게 조심스레 자리에 앉았다. 다행히 아이는 큰 소리 없이 식사를 이어갔다. 나는 그제야 메뉴판을 천천히 들여다볼 여유를 얻었다. 그리고 메뉴판 한쪽에서 낯선 문구를 발견했다.'옹호가게'. 발달 장애인이 환대받으며 편하게 이용할 수 있는 가게, 발달 장애인의 추천을 받아 선정된다는 설명이 적혀 있었다. 순간 울컥했다. 그동안 외식할 때마다 목을 움츠려야 했던 나에게 '환대'라는 단어 하나가 위로가 된 순간이었다.메뉴판 뒤편에는 점자 메뉴판도 붙어 있었다. 시각 장애인을 위한 배려였다. 그제야 문득 떠올랐다. 다른 식당에서 시각 장애인은 어떻게 메뉴를 읽었을까. 나는 늘 아들 때문에 눈치를 봤지만, 누군가는 또 다른 이유로 같은 자리에 서 있었을 것이다.식사를 마친 뒤 나는 '옹호가게'에 대해 찾아보았다. 서울 일부 지자체에서 시행 중인 사업으로, 장애인이 상점을 이용할 때 겪는 물리적·의사소통 장벽을 낮추고, 장애인 친화적 환경을 조성하기 위한 지역 상권 개선 프로그램이라고 한다.그날 나는 깨달았다. 장애인이 보이지 않는 것이 아니라, 환대받지 못했기 때문에 존재가 가려진 것이 아닐까. 작은 준비와 관심만으로도, 발달 장애인과 그 보호자는 조금 더 마음을 놓고 외식할 수 있다.'옹호'란 두둔하고 편들어 지킨다는 뜻이다. 꼭 발달 장애인만의 문제가 아니다. 유모차를 끌고 식당 문 앞에서 망설이는 부모, 한국어가 서툰 다문화 가정, 다양한 사회적 소수자들 역시 환대를 기다린다.이제 나는 아들의 손을 잡고, 또 다른 장소에서 마음껏 고개를 들 수 있다. 그리고 오늘 밤, 이렇게 글을 쓰며 작은 옹호를 실천한다. '환대'라는 단어가 우리 사회 곳곳에서 더 큰 힘을 발휘하길, 그것이 내가 경험한 작은 깨달음이다.