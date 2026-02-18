미·이란 핵 협상 속 긴장 고조…호르무즈 해협 수시간 봉쇄

큰사진보기 ▲미국과 이란의 핵 협상이 진행되는 가운데, 이란이 호르무즈 해협 일부 구간을 통제하겠다고 밝히며 중동 지역의 긴장이 고조되는 상황을 독자의 이해를 돕기 위해 AI로 생성한 이미지. ⓒ 박정길 관련사진보기

미국과 이란이 이란의 핵 프로그램을 둘러싼 2차 협상을 진행 중인 가운데, 이란이 세계 핵심 해상 수로 중 하나인 호르무즈 해협 일부를 수시간 동안 통제하겠다고 밝히면서 중동 지역의 군사적 긴장이 다시 높아지고 있다.17일(현지시간) 로이터 통신에 따르면, 이란의 준 공식 매체인 파르스(Fars) 통신은 이슬람혁명수비대(IRGC)가 해협 일대에서 군사훈련을 실시함에 따라 선박 안전을 위한 '보안 조치'로 17일 일부 구간의 항행이 제한될 것이라고 보도했다.호르무즈 해협은 사우디아라비아와 이란, 이라크, 아랍에미리트(UAE) 등 주요 산유국의 원유가 오만만과 아라비아해를 거쳐 전 세계로 수출되는 길목으로, 전 세계 석유 물동량의 약 20%가 통과하는 국제 에너지 시장의 핵심 통로다. 이 해협의 일시적 통제만으로도 국제 유가와 중동 정세에 적잖은 영향을 미칠 수 있다는 점에서 시장과 외교가의 시선이 집중되고 있다.이번 조치는 미국이 이란을 상대로 군사 행동 가능성을 거론한 이후, 이란이 국제 핵심 수로를 실제로 봉쇄하겠다고 공식 발표한 첫 사례로 알려졌다. 회담이 시작되자 이란 언론은 이란군이 호르무즈 해협 방향으로 실사격 미사일을 발사했으며, "안전 및 해상 항행상의 이유"로 해협을 몇 시간 동안 통제할 것이라고 전했다.앞서 이란은 수주 전에도 호르무즈 해협에서 실사격 훈련을 실시한 바 있으나, 당시에는 해협 통제가 공식적으로 공지되지는 않았다. 이번에는 훈련 사실과 함께 항행 제한을 명시적으로 밝혔다는 점에서 긴장 수위가 한층 높아졌다는 평가가 나온다.준 공식 성격의 타스님(Tasnim) 통신은 이란 내륙과 연안에서 발사된 미사일들이 해협 내 목표물을 명중했다고 보도했다. 이 매체는 이란의 준군사 조직인 이슬람혁명수비대와 가까운 언론으로 알려져 있다.이 같은 군사적 움직임은 미·이란 간 핵 협상이 진행 중인 상황에서 나왔다. 미국과 이란은 17일 스위스 제네바에서 이란의 핵 프로그램을 둘러싼 2차 회담을 열고 있다. 이란 국영 TV는 이번 협상이 간접 방식으로 진행되며, 최근 시위에 대한 강경 진압 등 국내 정치 현안은 제외하고 핵 문제만 논의할 것이라고 전했다.도널드 트럼프 미국 대통령은 그동안 이란이 핵 프로그램을 제한하지 않을 경우 무력 사용도 배제하지 않겠다는 입장을 여러 차례 밝혀 왔다. 이에 대해 이란은 자국에 대한 공격이 있을 경우 맞대응하겠다고 경고해 왔다.이란 측 수석대표인 아바스 아라그치 외무장관은 16일 제네바에서 유엔 핵 감시기구 수장과 회동한 뒤, 자신의 소셜미디어를 통해 "공정하고 형평성 있는 합의를 위한 실질적 제안을 갖고 제네바에 왔다"며 "위협 앞에 굴복하는 일은 협상의 대상이 아니다"라고 밝혔다.군사적 긴장에 대한 수사도 거칠어지고 있다. 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이는 국영 TV 연설에서 중동에서의 미군 증강을 겨냥해 "군함은 위험한 장비이지만, 그것을 바다 깊숙이 가라앉힐 수 있는 무기는 더 위험하다"며 "협상의 결과를 미리 강요하는 것은 잘못된 일"이라고 경고했다.앞서 트럼프 대통령은 세계 최대 항공모함인 USS 제럴드 R. 포드를 카리브해에서 중동으로 이동시켜 역내 전력에 합류시키겠다고 밝혔다. 이 배치 계획은 뉴욕타임스가 처음 보도했다. 포드 항모는 이미 중동에 배치된 USS 에이브러햄 링컨 항모전단과 합류할 예정이다.외교 협상과 군사 행동이 동시에 전개되는 이번 상황은, 협상이 진전을 이루지 못할 경우 언제든 군사적 충돌로 번질 수 있음을 보여준다. 이란의 해협 통제 조치는 협상 테이블 밖에서 군사적 압박 수단을 병행하겠다는 신호로 해석되며, 미·이란 핵 협상의 향방과 중동 정세 전반에 적지 않은 변수로 작용할 전망이다.