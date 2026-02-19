혁신의 모티브는 시민과의 소통

큰사진보기 ▲표지표지이다. ⓒ SIGONGSA출판 관련사진보기

"구청장의 직통 문자 민원 소통은 주민 한 사람의 일상에서 행정 혁신의 변화를 만들어냈다. 주민의 문자가 행정의 방향의 긍정적인 영향을 주고 새로운 정책을 만들며, 더 가까운 지방행정을 실현하게 했다." - 본문 중에서

"도시는 빠르게 변했다. 급속한 도시화, 늘어나는 1인 가구, 아파트 중심의 주거 구조, 저출산과 초고령화 등 이런 변화 속에서 주민들의 요구는 더 세분화되고 다양화해 졌다. 행정은 하나의 해답으로 모두를 만족시킬 수없다는 사실을 인정해야 한다. 기존의 일방적인 관주도 방식으로 현장의 복잡한 현실을 담아내기 힘들다. 행정의 중심을 규정에서 주민의 목소리로 옮겼다." - 분문 중에서

큰사진보기 ▲이해식 의원-정원오 구청장-채현일 의원정원오 성동구청장(중)이 지난 2일 오후 서울 성동구 한 웨딩홀에서 열린 출판기기념회에서 자신을 지지한 구청장 출신 이해식-채현일 민주당 의원과 기념사진을 촬영했다 ⓒ 김철관 관련사진보기

서울 성동구민으로 25년, 구청장으로 12년을 보낸 정원오 성동구청장이 재직하며 펼친 현장의 정책들을 <매우 만족, 정원오입니다>에 담았다. 일 잘하는 도시, 사람을 지켜주는 도시, 살고 싶은 도시, 꿈을 이뤄주는 도시를 만들기 위해 현장에서 고민하며 성공시킨 현장 민원 정책들을 디테일하게 소화해 냈다.<매우 만족, 정원오입니다>(2025년 12월 출간)는 소소한 현안부터 어려운 현안까지, 도시를 바꾼 대표적 47가지 지역 정책을 담은 책이다. 저자는 도시를 살피는 일은 멀리 내다보는 식견도 있어야 하지만 동시에 가장 가까운 시민의 일상을 놓치지 않아야 한다고 강조한다.주민들에게 전화번호 공개는 주민 일상과 직접 소통을 통해 해결해야 한다는 자신의 첫 번째 의지에서 비롯됐다. 그래서 시민과의 소통이 혁신의 모티브를 제공했다. 이로인해 연간 7000여 건의 민원이 접수됐고, 하루 평균 20건의 민원이 문자와 전화로 접수됐다.행정의 중심에는 언제나 사람을 위한 도전이 있어야 하고, 구민과의 소통이 일 잘하는 행정을 만들며, 민원인들의 포용은 확실한 성장의 원동력이란다. 실제 삼표 레미콘 공장 철거는 공기를 바꾸었고, GTX-C 왕십리역은 시간을 바꾸었으며, 금호로-장터길 확장은 일상의 리듬을 바꾸었다고 한다.주민 통행 불편의 전봇대 이설 민원은 구청이 주체가 돼 유관기관(한전, KT) 및 이해 관계자 사이의 갈등을 중재하고 소통을 해 풀어 나간 대표적 정책이다. 이는 갈등과 조정을 통해 해결해 감사원 정기 감사의 모범 사례로 감사원장 표창까지 받았다.전국 최초의 생활 안전 사각지대 로드뷰 서비스는 경찰서와 협업해 다목적 CCTV, 무인 안심 택배함, 비상벨, 스마트 쉼터, 교통사고 다발지역, 아동 안전지킴이 집, 여성 안심 귀갓길, 안심 구역 등 생활안전 데이터와 로드뷰를 하나의 페이지에서 편리하게 확인할 수 있는 시스템이다.개인정보 파기 서비스는 요즘 택배사, 은행, 서울시 등에서 문제가 되고 있는 개인정보 유출의 걱정을 없앤 사례이다. 흡연자와 비흡연자 간의 갈등을 없앤 성동형 스마트 흡연부스는 거리의 불편을 비우고 함께 숨 쉬는 도시의 전형이다. 이는 기술로 갈등을 줄이고 공존 문화를 만들어낸 스마트 포용도시의 상징이기도 했다.구의회 협조를 받아 경력보유 여성 존중과 권익증진에 관한 조례를 제정해 돌봄을 경력으로 인정하는 새로운 인식을 심어줬다. 방치된 공간의 잠재력을 발견하고 세심한 관리와 재해석을 통해 주민과 방문객 모두가 즐길 수 있는, 유휴부지를 활용한 주민 휴식공간 명소화도 눈여겨 볼 만하다.플랫폼 윈칙을 기반으로 한 낙후된 공장지대 성수동 도시재생 사업은 세계가 주목하는 지역의 관광명소가 됐다. 사람들이 성수동을 찾는 이유는 여기서 늘 새로운 것을 만날 수 있다는 기대감 때문이라고.책을 추천한 한 시민은 "행정에는 좋아 보이는 정책들보다 좋은 정책을 만드는 의지가 더 중요하다고 믿는다"며 "12년간 성동구를 이끌어온 구청장님의 일관된 철학과 실천이 그 증거"라고 전했다.정원오 구청장은 지난 2일 성동구 한 웨딩홀에서 출판기념회를 했고, 이어 8일 오후 영등포구 문래동 올댓마인드에서 북콘서트를 통해 서울시장 출마를 공식화했다. 특히 조만간 구청장직을 내려 놓고, 민주당 서울시장 후보 경선에 뛰어들 것으로 보인다.저자 정원오 성동구청장은 전남 여수 출생으로, 서울시립대에서 경제학 학사를, 한양대에서 도시개발전공 박사 과정을 수료했다. 자치구 비서실장, 국회의원 보좌관협의회 의장, 지방공기업 상임이사, 대학 특임교수 등을 역임했다.지난 2014년부터 성동구청장에 당선돼 3선이다. 저서로 <성동을 바꾸는 100가지 약속> <도시의 역설, 젠트리피케이션> <세상에 대하여 우리가 더 잘 알아야 할 교양 : 젠트리피케이션, 무엇이 문제일까?> (도시의 혁신 스마트 시티> <지속가능한 ESG> <지속가능한 ESG+E> <성수동> 등이 있다.