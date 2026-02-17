설날에 펼쳐 본 아버지의 추억록

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲고 김흥주 아버지가 1960년 사병으로서 군복무 시절 남긴 스크랩 일부아버지 고 김흥주가 1960년 사병으로서 군복무 시절 남긴 스크랩 일부 ⓒ 김슬옹 관련사진보기

"기록해 두어라. 기록하지 않으면 사라진다."

2026년 설날에, 나는 2010년 75세로 돌아가신 아버지 김흥주의 군 제대 추억록 세 권(1권: 42쪽. 2권: 226쪽, 3권: 321쪽)을 다시 꺼내 가족들과 함께 보며 추억을 나눴다. 정확히 말하면 원본은 이미 2017년 육군 기록정보관리단에 기증하여 지금은 육군본부에 전시 중이고, 내 손에 남은 것은 사본이다. 그러나 누렇게 바랜 종이 위의 글씨체 하나하나가 아버지의 숨결을 그대로 전해 주기에, 펼칠 때마다 65년 전 그 시절 속으로 빨려 들어가는 듯하다. 아버지는 의무병으로 근무하면서 일과 후나 주말에 작업을 했다고 한다.아버지께서는 평생 기록을 좋아하신 분이었다. 일상의 사소한 일도, 시대의 큰 사건도 빠짐없이 적고 오리고 붙이셨다. 그리고 어린 나에게도 늘 말씀하셨다. "기록해 두어라. 기록하지 않으면 사라진다." 그 가르침 덕분에 아버지와 나는 둘 다 많은 일기를 남겼다. 그래서 아버지가 군 시절에 남긴 스크랩북은 한 시대의 증언이 되었고, 나의 일기는 학문의 씨앗이 되었다.돌이켜보면 내가 세계 최고의 기록유산이라 할 수 있는 훈민정음 해례본 연구자가 된 것도 아버지 덕분이다. 기록의 소중함을 온몸으로 보여주신 아버지가 계셨기에, 나는 자연스럽게 기록이란 무엇인가를 묻게 되었고, 그 물음은 결국 인류 역사상 가장 과학적이고 체계적인 문자 창제의 기록인 훈민정음 해례본 앞에 나를 데려다 놓았다. 1446년 세종대왕께서 왜 그토록 정밀하게 문자 창제의 원리를 기록으로 남기셨는지, 그 정신의 무게를 아버지의 추억록을 볼 때마다 새삼 느끼게 된다.이 추억록이 세상에 알려지게 된 것은 뜻밖의 계기 덕분이었다. 2017년, 나는 계룡대 육군본부에서 장성들을 대상으로 독서 특강을 하고 있었다. 강연 중 아버지께서 군 복무 시절 남기신 기록물 이야기를 잠깐 꺼냈는데, 그 자리에 계시던 당시 기록정보관리단 단장이었던 전계청 대령(전 준장, 현 국군문화진흥원 이사장)께서 큰 관심을 보이셨다.전 대령님의 요청으로 아버지의 추억록 세 권을 육군 기록정보관리단에 기증하게 되었고, 이 기록물은 육군본부에 사병이 남긴 보기 드문 기록물로서 전시되는 영예를 얻었다. 당시 육군참모총장께서 직접 감사와 격려의 말씀을 전해오셨을 때, 하늘에 계신 아버지께서 얼마나 기뻐하셨을까. 평생 기록을 사랑하셨던 아버지의 소박한 공책이 대한민국 육군의 역사 기록으로 자리 잡은 것이다.아버지의 추억록 제1권은 1960년, 육군 수도사단(맹호부대) 의무대에서의 복무를 마치고 제대할 무렵 전우들이 남긴 이른바 '돌려쓰기록(롤링 페이퍼)'다. 표지에는 맹호부대 마크와 의무대를 상징하는 적십자 마크가 선명하다.김전기, 조병노, 최동선, 강정길, 박만종 등 전우들은 "영원한 추억의 벗이 되고자", "사회에 나가 훌륭한 일꾼이 되라", "행복한 가정을 이루라"는 덕담을 건네며 헤어짐의 아쉬움을 글과 그림으로 표현했다. 군장을 멘 군인, 의무 후송 헬기, 적십자 마크가 그려진 비행기 등 손으로 직접 그린 삽화들이 당시 병영 생활의 정취를 생생히 전한다. 이 전우들은 아버지에게 어떤 존재였을까. 한 사람 한 사람의 글씨를 따라 읽다 보면, 군복을 입은 스무 남짓한 청년들이 서로의 앞날을 진심으로 빌어주던 그 마음이 시간을 건너 전해져 온다.제2권과 3권은 아버지께서 신문 기사와 잡지 사진을 오려 붙이고 자신의 논평을 더한 스크랩북이다. 이 두 권의 공책 안에 1960년 대한민국이 압축되어 있다.가장 큰 비중을 차지하는 것은 4·19 혁명이다. '4·19 혁명 정신 살려 민주 보루 굳게 하자'는 문구와 시위대 사진, 제2공화국 출범 소식이 꼼꼼히 기록되어 있다. 충주 비료 공장, 전남 방직, 시멘트 산업 등 전후 복구 현장의 사진 옆에는 새 나라를 건설하겠다는 시대의 열망이 묻어난다. 미국의 원자력 잠수함 노틸러스호, 폴라리스 미사일, 우주 개발, 미래의 공중 버스에 대한 기사까지... 의무병 복장 아래 미래를 꿈꾸던 젊은 아버지의 호기심이 쪽마다 살아 숨 쉰다.나를 가장 뭉클하게 한 것은 추억록 곳곳에 흩어진 아버지의 문학적 흔적들이다. 명심보감의 구절, 괴테와 톨스토이의 명언을 정성스러운 손글씨로 옮겨 적으셨고, "코스모스", "7월", "이별" 같은 시를 짓거나 필사하기도 하셨다. 덕수궁 미술관 전시, 김백봉 무용단 공연, 영화배우 엄앵란의 사진 등 대중문화 스크랩은 당시 20대 청년의 문화적 감수성이 얼마나 풍요로웠는지를 보여준다. 군인이기 이전에, 시를 사랑하고 아름다움에 마음이 움직이는 한 사람의 청년이 거기 있었다.아버지의 추억록은 맹호부대 의무병으로 복무하며 전우들과 나눈 따뜻한 전우애의 기록이자, 4·19 혁명 직후 격동의 시기를 살아가던 청년 김흥주의 눈으로 본 1960년 대한민국의 역사적 파노라마다.아버지의 그 말씀이 나를 한글학자로, 훈민정음 연구자로 이끌었다. 그리고 지금, 아버지께서 65년 전 공책 위에 남기신 기록이 육군본부 전시실에서 사병이 남긴 보기 드문 기록물이라는 이름으로 새로운 생명을 얻고 있다. 기록은 사라지지 않는다. 아버지께서 몸소 증명해 주신 그 진리를, 설날 아침 다시 한번 가슴에 새긴다.