설날 아침 옆집 어르신의 전화, 엄청난 걸 주셨다

큰사진보기 ▲갈비찜과 잡채설날 아침에 같은 건물 옆집에 사시는 어르신이 갈비찜과 전, 잡채를 주셨다. 양도 푸짐해서 다음날까지 먹을 수 있을것 같다. ⓒ 김인철 관련사진보기

"총각, 지금 집에 있어?"

"네."

"큰일났네."

"왜요, 무슨 일 생기셨어요?"

"주방 전등 스위치가 꺼지질 않아. 총각이 와서 좀 봐줄 수 있어?"

큰사진보기 ▲전등 스위치어르신 주방 전등 스위치를 교체한 후 고장나기 직전인 우리집 욕실 전등 스위치도 교체를 했다. ⓒ 김인철 관련사진보기

