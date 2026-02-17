벌써 시장에 '머위'가... 봄을 느끼며 봄을 먹다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲할머니께서 냉이 뿌리를 잘 다듬어 팔고 계신다. 뿌리가 익을 만큼 살짝 데쳐 된장을 넣고 무침을 해 먹는다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲해풍을 맞고 옆으로 누워 자란 시금치. 대가 길쭉한 시금치보다 훨씬 달짝지근하고 맛있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲달래. 달래된장찌개도 끓이고 달래장도 만들어 먹는다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲머위나물. 약간의 된장에 통깨를 뿌려 나물을 만들었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲봄나물 한상. 사천 비토섬에서 사온 굴로 만든 굴전도 있다. 통영에서 사온 곱창김에 갖지은 따끈한 밥을 싸서 달래장을 얹어 먹으면 그만이다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

설 이틀 전, 집 근처에서 일주일에 한 번 서는 새벽시장에 내려갔다. 봄나물을 살 생각이었다. 명절을 앞둔 장은 몰려드는 사람들로 북새통이다. 그 와중에도 나는 봄나물을 찾기 위해 입구부터 세심하게 살피며 걸었다.곳곳에 시금치가 보였지만 내가 찾는 건 아니다. 그 틈에 할머니 한 분이 여린 머위를 앞에 두고 계시는 게 보였다. 벌써 머위가 나왔나 보다. 반가운 마음에 얼른 할머니께 다가가서 값을 물어보니 많이 담은 건 2만 원, 그보다 작게 담아놓은 건 만 원이라고 하신다. 제철 때보다 세 곱절 값이다. 머위 만 원 어치를 샀다.조금 더 가니 내가 찾던 시금치가 있다. 해풍을 맞고 옆으로 누워 자란 시금치다. 대가 길쭉한 시금치보다 훨씬 달짝지근하고 맛있다. 시금치를 사고 냉이와 달래도 샀다.점심시간, 아침에 사두었던 봄나물들로 반찬을 만들었다. 머위는 살짝 데쳐서 된장 조금, 들기름, 통깨를 넣고 무치고 냉이도 뿌리가 익을 정도만 데쳐서 약간의 된장을 넣고 나물을 만들었다. 시금치는 뿌리를 살려 흙을 털어내고 씻어 데치고 액젓과 통깨로만 맛을 낸다. 양념을 많이 하면 나물 본연의 맛이 죽을 수도 있기 때문이다.달래는 깨끗이 씻어 된장찌개를 끓이면서 마지막에 넣어 살짝만 익힌다. 그러면 상큼한 달래향이 일품이다. 그리고 달래장을 만들어 통영에 갔다가 사 온 곱창김에 갓 지은 밥을 싸서 얹어 먹으면 맛이 그만이다.그저께 사천 비토섬에 가서 사 온 굴을 꺼내 부침가루와 계란을 풀고 땡초 하나를 잘게 다져 섞은 뒤 굴전을 굽는다. 지주식으로 키워 자연산이나 다름없는 비토굴은 향이 짙고 육질이 탱탱하다. 생선 한 토막 구워 밥상을 차리니 나물을 좋아하기도 하려니와 보기만 해도 배가 부르다. 머위나물을 입에 넣으니 쌉싸름하면서도 독특한 향이 입맛을 부르는 것 같다. 곁에 와있는 봄을 느끼며 봄을 먹었다.