크림 스파게티에 이걸 넣는다고? 명절 음식의 색다른 변신

LA갈비 크림 스파게티

LA갈비 생일상

LA갈비 크림 스파게티

[LA갈비 크림 스파게티]

▶ 재료

스파게티 면, LA갈비, 편마늘, 양파, 버터,생크림, 우유, 소금, 후추, 파마산 치즈

▶ 만드는 법

① 스파게티 면은 소금물에 알단테로 삶아준다. 면수는 조금 따로 빼놓는다.

② 버터 반 큰술을 팬에 녹이고 편마늘을 넣어 향을 낸다.

③ 다진 양파를 넣고 투명해질 때까지 볶는다.

④ 구워 둔 LA갈비를 먹기 좋게 썰어 넣고 생크림과 우유를 한 컵 정도 넣어 끓인다. 소금으로 간을 더한다.

⑤ 삶아둔 스파게티 면을 넣어 잘 섞는다. 필요하면 면수를 조금 넣어 농도를 맞춘 뒤, 마지막에 후추와 파마산 치즈를 뿌려 마무리한다.

⑥ 깻잎이 있다면 잘게 썰어 위에 올려 장식해도 좋다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그, 브런치에도 실립니다.

설 명절 연휴에 엄마 생신이 있었다. 늘 명절 즈음이 생일이라 젊었을 때는 제대로 챙기지 못한 날들이 많았다. 올해는 연휴와 겹쳐 생일 전에 좋은 곳에 가서 식사를 하자고 했다. 하지만 엄마는 고개를 저으시며 온 가족이 함께 갈비를 구워 먹자고 하셨다.마음 같아서는 근사한 식당에서 평소에 접하기 어려운 멋진 음식을 대접해 드리고 싶었다. 하지만 많이 드시지 못한다며 집에서 가족들과 둘러앉아 먹는 한 끼면 충분하다고 하셨다. 생일만큼은 조금 다른 자리를 마련해 드리고 싶은 마음에 아쉬움이 남았다. 그래도 생일이신 엄마가 편한 자리가 더 중요하니 내 욕심으로 뜻을 거스를 수는 없었다. 대식가도 아닌 식구들과 아직 어린 아이들까지 생각하면 이해가 되기도 했다.며칠 전부터 엄마는 나를 기사 삼아 명절 준비 겸 갈비를 사러 대형마트에 다녀오셨다. 예전에는 좋은 고기를 팔더니 어느 순간부터 아래에는 뼈만 들어 있었다며 한참 LA갈비에 대한 불평을 하셨다. 난 마음속으로 엄마의 불평을 다시 듣지 않았으면 하는 바람에 갈비의 품질이 제발 괜찮기를 빌었는데, 그 바람이 통했나 보다. 다행히 이번에는 아래쪽까지 살이 잘 붙어 있는 품질 좋은 갈비였다. "진작 이랬어야지"라며 기분 좋게 말씀하시는 모습에 안심이 되었다.딸의 음식 솜씨가 못 미더우셨는지, 생일에 먹을 갈비를 이틀 전부터 직접 준비하셨다. 내가 하겠다고 해도 한사코 말리셨다. LA갈비는 재워 놓아야 맛있다며 두 팩을 모두 손질해 두셨다. 배와 양파 등 각종 재료를 갈아 면보에 걸러내는 과정까지, 정성으로 하나하나 만드셨다.그렇게 꽤 긴 시간 준비한 생일 잔칫상에 가족이 다 같이 둘러앉아 LA갈비로 점심을 충분히 먹고 즐거운 시간을 보냈다.넉넉히 준비한 갈비는 다 구워 먹지 못했고, 남은 갈비는 냉장고에서 더 맛이 들어가고 있었다. 계속 구워 먹어도 맛있겠지만, 색다르게 먹고 싶은 마음에 갈비에 크림을 더해 또 다른 음식을 만들었다. 냉장고에 우유와 생크림도 있었고, 냉동해 둔 스파게티 면과 면수도 있어 금세 '갈비 크림 스파게티'라는 새로운 한 끼가 완성되었다.같은 갈비지만 손이 바뀌니 맛도 모양도 조금 달라졌다. 한 가지 음식에 두 세대의 손맛이 녹아들었다. 아이들에게는 할머니의 손맛에 엄마의 방식이 더해진 음식이 되었다. 언젠가 아이가 자라 어른이 되면, 삼대의 손맛이 담긴 음식을 함께 먹을 수 있을까 하는 기대도 해본다.