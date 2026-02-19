전국 휴양림 이용한 지 10년인데 세 번이나 방문한 곳

여행지를 결정하는 기준은 많다. 일반적으로 비용과 시간을 고려하지 않을까 한다. 물론 사람에 따라서 목적을 최우선으로 둘 수 있다. 더 들어가면 연령대나 취향에 따른 기준, 계절이나 시대적 유행 등 각양각색일 거다. 나는 50대를 넘어서며 몸에 좋을 것 같은 곳을 선택했다.
나의 힐링 여행지, 자연휴양림
대부분의 여행지가 힐링을 위함이었다. 그 기준으로 결정한 곳은 '자연휴양림'이었다. 자연휴양림은 단순한 숙박 시설이 아니다. 산림의 생태적 가치 유지를 전제한 숙박, 산책, 체험 등을 하기 위한 공간이다. 우리나라 최초의 자연휴양림은 1988년에 조성된 '국립대관령자연휴양림'이라고 한다. 역사가 30년이 훌쩍 넘었지만, 나의 이용 기간은 10년 남짓하다. 전국의 산림에 널려 있는 자연휴양림을 모두 다니지는 못해도 제법 여러 곳을 다녔다.
최근에는 휴양림과 비슷하지만 조금 다른 '숲체원'이라는 시설이 새로 생겼다. '숲을 체험하는 넘버원'의 줄임말로, 숲과 사람을 잇는 플랫폼이다. 숲체원은 산림청 산하 기관인 한국산림복지진흥원에서 운영한다. 휴양림보다 산림 교육을 전문으로 하는 휴양 시설이라고 보면 맞다.
휴양림은 국립, 공립, 사립 운영 주체가 세 분류다. 대부분 주말에는 추첨으로 예약해야 하는데, 지역 주민 우선제 등 이용이 쉽지 않다. 특히 서울에서 접근이 쉬운 경기권은 숙소도 적고, 주말에는 당첨 확률이 하늘의 별 따기다. 반면에 새로 생긴 숲체원은 한국산림복지진흥원 한 곳에서만 운영하여 모두 국립이다. 그런 이유 때문인지 모르지만, 우대 기준이 따로 있지 않다. 예약이 덜 어렵다고 할 수 있다.
그동안 서울 시민으로 경기권 휴양림에 목맸던 이용자들에게 대안으로 '국립춘천숲체원'을 적극 추천한다. 접근성은 말할 것도 없고, 휴양림에서 느꼈던 불편함을 모두 해소 시켰기 때문이다.
첫째로 대중교통 춘천 시내버스 18번을 하루 2회 춘천역에서 타고 갈 수 있다.
둘째로 2021년에 개장하여 시설이 깨끗하고 엘리베이터가 설치되어 있다.
셋째로 시설 형태가 연립형 숙소, 단독형, 글램핑장, 텐트를 설치하는 곳 등이 있다.
넷째로 저렴한 한 끼 8천 원으로 식사를 할 수 있고, 이용 여부는 각자 선택한다. 숙소에는 휴양림에서 하듯 조리할 수 없으며 주방도 없다. 비치 물품으로 정수기, 헤어드라이기 정도다.
단, 숙박시설을 이용하려면 의무적으로 산림 교육 프로그램을 1회 유료로 이용해야 한다. 그런데 무료 이용 가능 프로그램도 있다. 네이버에서 '국립춘천숲체원'을 검색 '예약'에서 문화관광 해설사를 사전 신청하면 시청에서 파견 나온 해설사로부터 해설을 듣는 프로그램이 있다.
서울에서 가까운 숲체원은 두 개로 횡성과 춘천이 있다. 거리상으로 거의 차이가 없다. 춘천을 꼽는 이유는 세 번이나 이용했기 때문이다. 가장 최근에는 지난 14일부터 2박 3일 동안 머물렀다.
국립춘천숲체원의 위치는 춘천시 신북읍 장본2길로, 하천과 양구가 가깝고 군사 시설이 있던 곳이다. 산림 교육과 산림 레포츠를 동시에 즐기는 복합형 산림 복지 시설이다. 수용인원은 148명이며, 면적은 335ha이다. 주요 수종은 잣나무, 낙엽송, 소나무, 산벚나무 등이 있다. 시설 앞으로 긴 계곡이 흘러 산과 물을 함께 이용할 수 있는 시설이다. 이번 연휴에는 얼음과 잔설이 엉킨 표면 밑으로 흐르는 계곡의 물소리가 산책하는 맛에 운치를 더했다.
평일에 이용하면 더 저렴
숙박 이용자가 필수로 받아야 하는 산림 교육은, 숲체험형, 자연공예형, 숲놀이형 3가지로 하루 두 차례 실시한다. 이용 연령이 다르며, 비용은 1만 원~1만 7000원이다. 산림 레포츠는 숲트레킹, 로프체험, 암벽등반 등이 있으며, 거의 청소년 이상 이용 가능하다.
내가 하필이면 겨울철에만 다녀 실제 이용자를 눈으로 목격하지 못했다. 하지만 무료 이용 가능한, 자연물 시설 놀이기구는 유아와 초등 학생들에게는 아주 유용해 실제로 신나게 노는 아이들과 어른도 목격할 수 있었다.
숙박시설은 기존의 휴양림보다는 조금 비싼 편이다. 하지만 약자를 위한 시설을 감안한다면 이유 있다고 본다. 물론 주중과 비수기는 거의 절반이다. 시간이 넉넉하다면 주중에 이용하면 저렴하고 더 조용한 분위기에서 힐링할 수 있을 것이다. 식비는 한 끼에 성인 기준 8,000원으로 저렴하지만, 춘천 지역에서 생산된 쌀로 지은 밥에다 반찬도 일반 가정 집밥 수준 정도는 된다.
그리고 식당 한 부분에 미니 무인 카페가 있어서 커피와 스낵 과자는 살 수 있다. 이번에는 지역상생마켓이 사무실 입구에 설치되어 있었다. 딸기와 장미청, 케이크,쿠키 등을 팔았다. 카드는 어렵고 이체나 현금 거래만 했다.
위치가 마을에서 한참 계곡을 따라 들어가기 때문에 청정 지역임을 한눈에 확인할 수 있다. 입구도 거의 밭으로 사람이 거주하는 집은 거의 없다. 또 한 가지 특이점은 숲길이 일곱 개나 된다. 난이도, 시간, 길이가 잘 표시되어 있어서 자신의 체력에 맞는 산책길을 선택할 수 있다. 강원권, 춘천지역으로 오갈 때의 강을 끼고 드라이브하는 기분은 여행하는 맛의 덤이 아닐까한다.
참고 사이트 안내
숲e랑
-- 숲체원 예약 사이트
숲나들e
--- 자연휴양림 예약 사이트
덧붙이는 글 | 숲체원은 힐링 여행지로 휴양림과 다른 점은 약자 배려 시설이 첨가 되어 있으며 식사까지 해결할 수 있다. 해서 조부모와 손주까지 가족 전체가 비용 부담없이 이용할 수 있는 여행지며 숙박시설이다.