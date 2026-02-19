전국 휴양림 이용한 지 10년인데 세 번이나 방문한 곳

▲ 어린이 놀이터 자연물을 이용한 놀이기구 등 다양한 게 많아서 부모와 함께 즐길만한 것도 있다. ⓒ 임지화 관련사진보기

▲ 2월15일 조식 메뉴 한 끼 8천원으로 일반 가정 집밥 수준이며 밥은 지역에서 생산된 쌀로 지었다고 안내 받음. ⓒ 임지화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 숲체원은 힐링 여행지로 휴양림과 다른 점은 약자 배려 시설이 첨가 되어 있으며 식사까지 해결할 수 있다. 해서 조부모와 손주까지 가족 전체가 비용 부담없이 이용할 수 있는 여행지며 숙박시설이다.