설날, 만두밖에 빚지 않는 딸이라 죄송합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲설날을 맞아 엄마와 함께 빚은 만두입니다. ⓒ 김성희 관련사진보기

AD

"이리 와서 만두나 빚어."

"만두는 예쁘게 잘 빚네. 만두를 예쁘게 잘 빚으면 나중에 결혼해서 예쁜 딸 낳는다던데."

"왜. 나 깨우지 않구 혼자 또 다 했어."

"아니야. 이제 더 할 것도 없어. 우리 딸이 도와줘서 만두 빚는 게 금방 끝나서, 금방 다 했지."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

떡을 넣은 떡만둣국을 먹어야 진정한 새해를 맞이한 기분이다. 이번 설도 우리 가족은 만두를 빚었다. 만두를 사서 먹을 수도 있는데 직접 빚는 이유는, 우리 가족이 '빚은 만두'를 좋아하기 때문이다.내가 성인이 되기 전까지만 해도 큰집인 우리집은 친척들의 방문으로 북적거렸다. 일도 많았지만 일손도 많았다. 그러나 세월이 흐르고 친척들이 한 분씩 돌아가시기 시작하면서 명절에 방문하는 친척들의 발걸음도 줄었다. 이번 설은 찾아올 친척도 없어 우리 가족만의 명절을 준비하면 되었다.그런데도 엄마의 명절은 여전히 부엌에서 시작해 부엌에서 끝난다. 핵가족이더라도 부모님은 '명절은 명절이라'고 하신다. 준비할 음식의 양은 줄었어도 준비할 가짓수는 크게 줄지 않은 명절이다.나는 서른을 훌쩍 넘긴 딸이다. 결혼도 하지 않았고, 직장을 다닌다는 핑계로 요리도 거의 하지 않는다. 엄마도 내게 부엌 일을 시키지 않았다. 어릴 때부터 내가 부엌에 오면 엄마는 "공부나 해"라고 하거나 "시집가면 하게 될 거니까 지금은 안 해도 된다"라고만 하셨다. 전 부치는 건 뜨거워서 위험하고, 요리는 칼질을 못하니까 내 차례가 아니었다.하지만 만두는 달랐다. 만두는 손이 많이 가는 음식이다. 소를 만들고, 만두피를 펼치고, 만두를 하나 하나씩 빚어야 한다. 백 개, 이백 개를 빚으려면 손이 모자란다. 엄마는 그제서야 도움을 요청했다.나는 엄마의 그 말이 항상 반가웠다.가족들의 칭찬을 듣는 일도 좋았다. 하지만 '만두의 예언'과는 다르게 나는 여전히 예쁜 딸을 갖지 못한 미혼이다. 불혹을 앞두고도 명절에 짊어져야 할 의무를 지닌 적이 없다. 누군가의 아내, 누군가의 엄마, 누군가의 며느리 같은. 우리 가족의 인원이 줄어도 엄마의 의무와 일이 평생 줄지 않은 것과는 대조적이다.매년 하는 새해 다짐처럼 '엄마의 노동을 많이 나누어 갖자'고 또 다짐했다. 하지만 그것은 곧 작심 일일이 된다. 작심 일일인 오늘. 만두를 다 빚고 내가 잠깐 낮잠을 자며 피로를 푸는 사이, 언제나 그랬듯 엄마는 모든 음식 준비를 다 해버렸다.잠에서 깬 뒤 돌아온 부엌에는 내가 참여하지 않은 요리의 냄새와 흔적이 남아있었다. 나는 조용히 뒷정리를 도우며 엄마에게 미안함을 담아 말한다.만두밖에 빚지 못해서 미안하다는 말을 나는 차마 꺼내지 못했다. 엄마와 딸의 설 연휴는 올해도 똑같이 지나가려는 모양이다. 앞으로는 만두보다 더 많은 것들을 엄마와 나누는 딸이 되겠다고 반성해본다.