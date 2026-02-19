주말부부로 지내며 독박육아 하는 산모의 눈물

산모·신생아 관리사로 7년째 일하고 있습니다. 돌봄 현장에서 직접 경험하며 생각한 이야기들을 기록하고자 합니다.

큰사진보기 ▲산모의 식탁. AI 생성 이미지. ⓒ 박영선 관련사진보기

"이 그릇들… 결혼 전에 제가 직접 만든 거예요. 나중에 결혼해서 예쁜 식탁을 차리겠다고 꿈꾸면서 하나하나 그렸거든요. 그때는 정말 꿈이 많았는데, 지금 제 현실은 왜 이럴까요. 아기를 보면 미안하고 괴로워요. 엄마 자격이 없는 것 같아서요."

"산모도 엄마이기 전에 사람이에요. 몸과 마음이 너무 지쳐서 그런 거지, 엄마 자격이 없는 게 아닙니다. 일단 잘 먹고 푹 자고 나면 조금씩 힘이 날 거예요."

재작년 봄 어느 산모의 집을 방문했을 때의 일이다. 한낮인데도 집안 공기가 서늘했다. 암막 커튼 뒤로 숨어버린 햇살 대신 방안을 채운 건 찬 공기와 낮게 깔린 산모의 숨소리뿐이었다. 밤새 아이와 씨름하느라 초췌해진 산모를 겨우 안방으로 들여보내고, 나는 거실로 나와 아기를 품에 안았다. 분유를 먹이고 잠든 아이를 눕힌 뒤 부엌으로 향했다.조리원에서 갓 퇴실한 집이라 당장 끼니를 때울 만한 반찬이 없었다. 냉장고를 열어보니 채 손질하지 못한 재료들만 몇 가지 덩그러니 놓여 있었다. 서둘러 쌀을 씻어 밥을 안치고 미역국을 끓였다. 그러다 싱크대 하부장 구석에서 종이에 겹겹이 싸여 있는 도자기 뭉치를 발견했다.조심스레 종이를 벗겨내니 정성스레 구워진 그릇들이 나왔다. 붓으로 직접 그려 넣은 듯한 예쁜 그림이 수놓아진 그릇들. 이왕이면 이 예쁜 그릇에 밥을 담아주고 싶었다. 조금이라도 기운을 차리길 바라는 마음으로 정갈하게 상을 차려 산모를 깨웠다.그런데 식탁 앞에 앉은 산모가 그릇을 멍하니 내려다보더니, 이내 어깨를 들썩이며 울음을 터뜨렸다. 당황한 내가 어찌할 바를 몰라 하자, 그녀는 눈물을 닦으며 간신히 입을 뗐다.그녀는 지방 발령을 받은 남편을 따라 연고도 없는 이곳에 내려와 홀로 아이를 낳았다. 남편은 다시 다른 도시로 근무지가 옮겨졌고, 이사도 못한 채 주말부부로 지내며 고립된 육아를 견디고 있었다. 13층 아파트 아래를 내려다보며 '차라리 죽으면 이 고통이 끝날까' 생각했다는 고백에 나는 그녀의 여린 두 손을 꼭 맞잡았다.출산 후 여자로서 느끼는 상실감과 초보 엄마로서의 두려움을 나 역시 누구보다 잘 알고 있었다. 내 딸도 출산 후 우울감을 겪으며 힘들어했던 일이 스쳐 지나갔다. 그녀의 절망이 도저히 남의 일 같지 않아 나도 모르게 코끝이 찡해졌다.다행히 이틀 뒤 출장길에 들른 아기 아빠를 만날 수 있었다. 나는 아기 아빠에게 차 한 잔을 권하며 그간의 일을 전했고, 깜짝 놀란 아빠는 이튿날 바로 아내를 데리고 병원을 찾았다.올해부터 육아휴직 급여가 월 최대 250만 원까지 올랐다는 뉴스에 마음이 간다. 반가운 소식이지만, 현장에서 산모·신생아 건강관리사로 일하며 산모들을 만나다 보면 재정적인 도움 만큼 중요하고 절실한 것은 '사람의 온기'라는 걸 매번 실감한다. 제도가 아무리 좋아져도 고립감을 해결해주지 못하면 산모의 병은 깊어질 수밖에 없기 때문이다.그래서 2025년부터 시행된 '배우자 출산휴가 20일 확대' 소식이 무엇보다 반가웠다. 특히 이 휴가를 3회에 나누어 쓸 수 있다는 점이 현장에서 큰 힘을 발휘할 것 같다. 산모·신생아 건강관리사가 파견되어 근무하는 기간과 남편의 휴가를 적절히 나누어 배치한다면, 도움의 손길이 끊기는 공백 없이 남편이 아내의 회복을 돕고 아이와 첫 교감을 나눌 수 있기 때문이다. 각 가정의 형편에 맞춰 가장 힘든 시기를 함께 견딜 수 있게 하는 지혜로운 활용이 필요해 보인다.그때 그 산모는 다행히 치료를 잘 마치고 건강을 회복했다. 지금은 서울로 이사해 둘째까지 낳고 행복하게 지낸다는 안부를 전해왔다. "그때 선생님 덕분에 살았어요"라는 고마운 인사 한 마디에 나는 오늘도 일하는 보람을 느낀다.벼랑 끝에 선 산모에게 20일이라는 시간은 단순한 숫자가 아니다. 무너진 일상을 다시 일으켜 세우는 가장 따뜻한 버팀목이 되어줄 시간이다.