고장난 지 60일 만에 용량을 반쯤 줄인 새 냉장고를 샀다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요."니(네)가 살 지구를 위해서 내가 얼마나 (많이) 골랐는 줄 알아!"
지난 7일 새 냉장고를 집에 들인 뒤 한집 사는 짝이 아들에게 말했다. 가로 63센티미터, 세로 60센티미터, 높이 185센티미터인 용량 306리터짜리 새 냉장고. 17년 동안 움직이다가 51일 전 멈췄던 722리터짜리 옛것보다 416리터가 적다.
당장 눈에 들기로도 옛 냉장고를 절반쯤으로 탁 접은 성싶었다. 짝이 오랫동안 마음을 쓴 끝에 냉장고 용량을 절반 넘게 줄인 것. 6년 전부터 사는 집 크기를 줄이려 애써 온 짝은 722리터로부터 306리터 어름에 닿기까지 숙고했다. "며칠에 걸쳐서 넣을 거"라며 냉장고에 꼭 넣어 둘 음식물과 알맞을 만큼을 곰곰 짚었고.
짝은 집에 새 냉장고를 들인 뒤로도 생각이 깊더니 2월 16일에야 넣어 둘 걸 매조지고 냉장고 문을 닫았다. 냉장고 있는 삶으로 되돌아간 것. 지난해 12월 18일 냉장고가 고장 났고 "새 냉장고와 미니멀리즘 사이에 우리가 섰다"고 읊조린 뒤로 60일 만이었다.
"우유랑 달걀 넣어 둘 수 있는 건 좋네."
냉장고 있는 삶을 다시 연 짝이 느낀 것 첫 번째다. 음식을 얼마간 저장해 두고 먹을 수 있다는 거. 1920년대 들어 전기 먹는 냉장고가 가정에 자리 잡기 시작한 뒤 106년쯤 이어진 쓸모가 새삼 새로웠다. 1970년대 말 어머니 냉장고 냉동실에서 아이스케이크를 처음 꺼내 먹던 날 느낀 내 기쁨도 되살아났고.
동네 마트나 슈퍼마켓에서 일주일쯤 먹을 걸 두루 사서 냉장고에 넣어 두고 먹는 흐름. 음식이 상할 걸 걱정하는 것에서 훌쩍 벗어난 삶. 시원해 목 뒤로 넘기는 게 즐거운 음료와 입에 넣고 오도독오도독 깨뜨리던 얼음 등속까지. 짝과 아들과 내게 돌아올 냉장고 둘레 삶과 문화가 무엇일지 잘 헤아릴 수 있었다. 오랫동안 겪어 봤으니까.
다만 절반쯤일 터. 짝과 아들과 나는 집에서 저장하고 먹으며 밖으로 내보낼 음식물 쓰레기가 절반쯤 줄어들 것으로 본다. 722리터에서 306리터로 416리터가 준 만큼 적게 저장하고 덜 먹을 개연성이 크기 때문. 그리 여기고 기대한다. 음식물 쓰레기가 얼마큼인지로 적게 저장하고 덜 먹는 양을 가늠할 수 있을 터. 앞으로 짚어 볼 일이다.
옛 삶 크기에 비춰 절반쯤 줄인 냉장고 용량. 새 발 피에도 닿지 못할 움직임이지만 '작은 삶'으로 가는 징검돌을 하나 더 놓긴 한 듯싶다. 벌써 "지난번 냉장고가 좋긴 했다"는 한숨과 웃음이 솟았되 "아이, 모르겠다"로 좀 더 해볼 요량이 뚜렷했으니까.
