원미산 정상에서 바라본 리첸시아 중동 1·2타워

"아침에는 돈 벌고, 지금 올라오는 거야?"

"저 큰 건물 뭐예요?"

"부천에서 가장 높은 주상복합 빌딩, 리첸시아 중동 1·2타워입니다. 부천 중동신도시의 랜드마크죠."

부천종합운동장

"여기 정상에 올라올 때 소사역이나 역곡역, 종합운동장과 카톨릭대 쪽에서도 올라올 수 있죠?"

진달래동산

빙파니아 스케이트장

'부천은 눈에 띄게 발전했고, 시민들은 성실히 살아가며, 여전히 따뜻한 인심이 남아 있구나.'

지난 16일 설 연휴, 부천 원미산 정상 원미정에서 먼저 올라온 등반객이 나중에 도착한 지인에게 건넨 말이다.맑은 겨울 햇살 아래, 평소에는 성실히 일하고 연휴를 맞아 산에 오른 시민들은 정상에 올라 주변 건물과 동네 변화를 천천히 살폈다.이 장면을 보며 자연스럽게 1980년대 양귀자 작가의 소설 원미동 사람들이 떠올랐다. 당시 원미동은 서울과 가까운 부천의 주거지역이었지만, 인구가 늘어나고 신도시 개발이 시작되기 전이라 상대적으로 낙후된 서민 동네였다.소설은 재개발 바람 속 장사의 어려움, 밀린 월세, 분주한 골목의 삶을 집요하게 따라간다. 영웅은 없다. 대신 치킨집 사장, 슈퍼 주인, 셋방살이 부부처럼 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 얼굴이 등장한다. 그들은 거창한 꿈을 말하지 않는다. 단지 '먹고사는 문제' 앞에서 자존심과 체념 사이를 오가며 하루를 버틸 뿐이다.하지만 소설은 묻는다. 가난하다고 해서 삶까지 초라한가. 버티는 하루가 모여 결국 인생이 되는 것 아닌가. 원미동 사람들은 자주 다투고 쉽게 상처받지만, 골목은 여전히 연결돼 있고, 사람들은 결국 이웃으로 남는다. 화려하지 않지만, 그래서 오래 기억되는 이야기다.산 정상에서 바라본 풍경에는, 1980년대에는 낙후됐을지라도 지금은 재개발로 우뚝 선 큰 건물이 눈에 들어왔다. 기자는 힐스테이트 옆 고층 건물을 가리키며 물었다.한 등산객이 답했다.기자는 시선을 돌려 프로축구팀 부천 FC의 홈 구장인 부천종합운동장을 바라보며 다시 물었다.등산객은 "맞습니다"라고 답하며 산행 경로와 접근성에 대해 설명했다. 원미산이 부천의 중앙부에 위치해 있어, 다양한 갈래길로 오를 수 있다.올라갈 때는 소사역 쪽에서 올랐지만, 내려올 때는 부천종합운동장 쪽으로 내려오니 원미산 입구에 진달래 동산이 눈에 들어왔다. 돌에는 김소월 시 <진달래꽃> 일부가 새겨져 있었다. 근처에서 식당을 운영하는 한 대표는 "봄철이면 진달래가 만개해 아름다운 풍경을 감상할 수 있습니다. 3월과 4월에 오시면 꽃과 함께 산책을 즐기실 수 있어요"라고 말했다. 기자는 대표와 함께 꽃 개화 시기와 식당 주변 경관에 대해 이야기를 나누며, 연휴 산책의 소소한 즐거움을 함께 느꼈다.기자는 부천종합운동장으로 향했다. 그곳 빙파니아 스케이트장에는 가족 단위 방문객이 연휴를 즐기는 모습이 눈에 띄었다.휴대폰 배터리가 다 닳자, 부천종합운동장역에서 직원에게 충전을 부탁했는데, 직원은 흔쾌히 응해 주었다.약 10분간 충전을 마친 뒤, 기자는 도시 풍경과 계절의 아름다움, 그리고 성실히 살아가는 사람들의 따뜻한 마음까지 느꼈다. 그때 마음속으로 스며든 생각은 단순했다.