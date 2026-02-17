유과가 설날 최고의 선물인 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲전통 시장의 상품 ⓒ 이지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 설날 전통 음식 (강정과 유과) ⓒ 이지현 관련사진보기

▲전통 시장 즉석 떡갈비 이지현 관련영상보기

설날 준비에 오랜만에 전통시장을 찾았다.평소 가까운 로컬푸드 매장을 주로 이용하는데 자연스럽게 전통시장으로 발걸음이 향했다.명절이면 항상 전통시장을 가셨던 친정엄마와 이별하고 맞이하는 처음 설날이라 엄마에 대한 그리움이 자연스럽게 전통시장으로 나를 안내했다. 시장에 들어서자 먹음직스러운 과일과 생선, 한과 등 다양한 명절 품목들이 활짝 웃으며 주인을 기다리고 있다. 설날의 상징인 한과 앞에서 많은 사람들이 가던 길을 멈춘다.귀여운 바구니에 깨끗하게 손질되고, 예쁘게 포장된 채소를 보면서 얼마나 반가운지 두 손이 부족할 만큼 가득 샀다. 도토리묵도 담았다. 마트에서 쉽게 볼 수 없는, 밤 버섯 이름표를 달고 있는 버섯은 그대로 한 송이 꽃이다. 여러 개의 주머니가 불편해 보이는지 커다란 장바구니를 주셨다. 마음은 이미 설날이다. 전통시장에 오면 왜 마음이 따뜻해질까?설날 선물로 귀한 손님이 왔다. 잊고 있었던 옛날 과자 산자(유과)가 찾아온 것이다.이른 아침 떡국을 먹고 세뱃돈 기대하며 온 가족 다 함께 큰 집에 가던, 신나는 설날 아침만큼 반가운 선물이다.어린 시절 설날의 대표적인 음식은 떡국에 갖은 나물, 홍어회, 유과, 강정, 모둠 전, 식혜였다. 그중 가장 인기 있었던 음식은 유과와 강정이었고 엄마의 설날 준비는 며칠 동안 계속되었다. 강정 재료는 쌀이다. 가마솥에 시루를 걸고 불린 쌀을 쪄서 햇빛과 바람이 잘 통하는 곳에서 말렸다. 그중 일부는 식용 색소로 예쁘게 물들여 색깔별로 접시에 담아 따로 말렸다. 그 밥알이 바싹하게 마르면 자루에 담아 시장으로 가셨다.농사지은 참깨와 들깨도 깨끗하게 씻어 말린 후 각각 자루에 담겼다. 간판에 00 강정이라 적힌 집에서 그 밥알을 튀밥으로 만들어 물엿에 버무린 후 사각 나무틀에 잘 펼쳤다. 길고, 네모반듯한 막대기를 대고 반듯하게 자르고, 어슷하게 썰면 다이아몬드 모양의 예쁜 강정이 완성되었다. 방금 나온 쌀 강정과 깨 강정은 바삭하고 달콤했으며 시장통은 북적이는 사람과 고소한 냄새로 가득했다.유과를 만드는 시간은 더 길었다. 며칠 동안 불린 찹쌀로 만든, 찹쌀가루를 쪄낸 반죽을 안반(떡판) 바닥에 얇게 펼친 후 작은 크기로 잘라 넓은 백지 위에 올려놓고 말렸다. 백지를 방바닥에 깔았기 때문에 아궁이에는 장작불이 꺼지지 않았고, 아랫목을 유과 반죽에 양보했지만, 그 반죽이 마를 때까지 일시적인 한증막이었다.며칠 동안 뒤집어가며 말리던 반죽이 딱딱해지면 밀가루를 털어내고 통에 옮겨 담는다. 이제 유과 반죽을 만들었던 동네 어른들의 협업이 다시 시작되는 시간이다. 커다란 튀김 솥에서 기름이 뜨거워지면 튀기는데 너무 부풀어 오르지 않도록 양손에 들려진 수저로 누르며 펼치는 게 유과 고수들의 기술이다. 모양이 크고 예쁘게 나오면 "이것은 이불이네" "이것은 배개다"라며 좋아하셨다.벌거벗은 유과 몸을 단장하는 건 하얀 꽃 튀밥이다. 찹쌀 벼를 가마솥에 볶아 튀밥을 만드는데 너무 강하지 않게 불 조절을 하면서 한 사람은 부뚜막에 올라앉아 긴 나무 주걱으로 뒤적인다. '톡톡' '파닥파닥'! 볍씨들이 뜨겁다며 소리를 내면 하얀 보석이 이리저리 튀어 오른다. 방향을 잃고 아궁이 주변으로 내려오는 보석은 지켜보던 우리들이 두 손 모아 곱게 받아들였다.이불인 듯, 베개인 듯 곱게 튀겨낸 유과 살에 꽃 튀밥 보석을 입히는 방법도 재미있었다. 끓인 물엿을 수저로 고루고루 흘러내리듯 바르고 그 위에 꽃 튀밥을 사뿐히 얹히면 유과가 완성된다. 행여 부서질까 조심스레 상자에 담긴 유과의 희고 고운 자태는 선녀가 벗어 놓은 한 벌의 옷이었다. 그렇게 복잡한 과정을 거쳐야 완성할 수 있는 유과를 선물로 받았으니 설날 최고의 선물이며, 지금도 이런 추억의 과자를 만들어 전통의 것을 지켜주는 사람들에게 진심으로 감사를 드린다.내가 찾은 전통시장, 삼례장에서 명절 상품 외에 사람 사는 이야기를 보았다. 지역 주민 모두가 시장에 온 것처럼 북적였지만 가족을 위해 설날을 준비하는 사람들은 내가 받은 최고의 선물만큼 행복해 보였다. 그것이 전통시장의 힘이지 않을까?친구들끼리 모여 앉아 파전에 막걸리를 즐기는 할아버지들의 모습이 참으로 정겹다.전통시장은 쇼핑을 위한 공간을 넘어 만나서 서로의 안부를 묻고, 사랑을 나누는 소통의 공간이었다. 노인들의 삶에 행복을 주는 전통시장이 온라인 쇼핑과 대형마트에 밀려 소멸되는 것은 참으로 안타까운 일이다. 상인들 대부분이 노인세대인 것도 아쉽다. 시골 떡방앗간의 일손을 외국인 근로자들이 돕고 있는 것을 보면서 인구고령화와 노동력 부족 현상을 실감할 수 있었다.물론 전통시장의 아쉬움도 있다.화장실 청결과 위생, 농수산물 원산지 표시, 주차 문제, 상인들의 친절과 서비스, 제품의 신선도 등에서 만족하지 못할 때가 있다. 이러한 문제점이 개선되어 더 많은 소비자가 만족하는 전통시장이 되었으면 좋겠다.청년들이 전통시장의 새로운 주인이 되어 일자리가 창출되고, 청년들이 시장의 고객이 되어 설날 준비에 붐비는 지금처럼 항상 활기찬 시장, 그리운 사람이 생각날 때 찾아가면 반갑게 맞아주는 고향 같은, 행복이 넘치는 전통시장이 오랫동안 유지되기를 기대한다.