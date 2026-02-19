금융배출량 공시, 빠를수록 좋다

주식투자 인구 1400만 명, 가상자산 투자자 1000만 명 시대다. 우리 국민 3명 중 1명이 주식과 코인을 보유하고 있다. 정부도 투자를 권장한다. 투자도 돈이 있어야 할 수 있는 법. 이들 상당수가 빚을 얻어 투자금을 마련한다. 주식과 코인에 뛰어드는 사람이 늘어나면 경제가 살아나고 서민들 삶이 나아질까. 금융이 사회에 도움이 되려면 어떻게 작동되어야 할까. 이글은 우리 시대 참 금융의 모습을 고찰하기 위해 기획된 것으로, 이후 몇 차례에 걸쳐 연재할 예정이다.

큰사진보기 ▲정책 금융기관 금융배출량 (2023∼2024년)기관에서 공시한 지속가능경영보고서 등에 기초해 작성 ⓒ 문진수 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲PCAF 가입 한국 금융기관 종류 및 개수 (2025.2월 현재)PCAF 누리집 (carbonaccountingfinancials.com) 참조 ⓒ 문진수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 문진수 기자는 사회적금융연구원장입니다

이 표는 주요 정책 금융기관들의 2023∼2024년간 금융배출량을 나타낸 것이다.금융배출량(financed emissions)이란 금융기관이 대출이나 투자를 통해 간접적으로 유발하는 온실가스 배출량을 말한다. 측정 단위인 'tCO2-eq'는 메탄 등 온실가스 배출량을 이산화탄소 기준으로 환산한 값이다.금융배출량이 온실가스 배출총량이라면, 배출집약도(emission intensity)는 단위(금액)당 배출량을 말한다. 은행이 기업에 제공한 자금 대비 온실가스 배출량이라고 생각하면 된다. 탄소 배출량이 큰 기업에 돈을 빌려주면 집약도가 오르지만, 친환경 에너지를 기반으로 작동되는 기업에 대출을 늘리면 집약도가 내려간다.내용을 살펴보자.한국산업은행과 수출입은행은 지속가능경영보고서 등에 금융배출량이 표시되어 있지 않았고, IBK기업은행은 2024년 기록을 찾을 수 없었다. 배출량을 성실하게 공시한 기관은 신용보증기금뿐이다. 2023년에 비해 2024년 배출량이 큰 폭으로 감소했음을 알 수 있다.환경적 가치를 앞장서 추구해야 할 정책 금융기관들이 금융배출량을 드러내지 않는 이유는 무엇일까. 배출량 공시가 '의무'가 아니기 때문이다. 예고한 의무화 시점(2025년)이 훌쩍 지났지만, 금융위원회는 계속해서 결정을 미루고 있다. 국내외 흐름을 살펴보면서 시기를 저울질하고 있는 것으로 보인다.금융배출량은 온실가스 배출량 공시 표준(GHG protocol)이 제시하고 있는 배출 영역 중 3번째 범주(scope)에 속한다. 1번째 범주(scope 1)는 기업이 소유/통제하는 자산/생산 활동에서 직접적으로 발생하는 배출량을, 2번째 범주(scope 2)는 외부에서 구매한 에너지를 통해 간접적으로 발생하는 배출량을, 3번째 범주(scope 3)는 기업의 가치사슬 전반에서 간접적으로 발생하는 배출량을 포괄한다.은행, 보험사, 자산운용사, 사모펀드 등 금융회사가 배출하는 온실가스는 대부분 3번째 범주에서 발생한다. 금융회사가 건넨 돈을 받은 회사/조직이 발생시키는 온실가스 배출량이 이 영역에 포함되기 때문이다. 북미 지역의 경우, 1번과 2번을 합한 수치보다 최대 1만 배 이상 차이가 난다는 보고서도 제출되어 있다. 금융배출량이 중요한 이유다.탄소회계금융협의체(PCAF)에 가입한 우리나라 금융기관은 몇 개일까.2026년 2월 현재, 23개다. 이중 금융배출량을 공시하고 있는 기관이 11개, 이행을 확약한 기관이 12개다. 3천5백개가 넘는 금융기관 중 단 11곳만이 국제 표준에 맞춰 금융배출량을 공개하고 있다.PCAF는 금융배출량 공시를 위한 기준과 지침을 제공하고 있다.금융기관이 공시해야 할 항목은 의무, 권장, 선택의 세 가지로 구분되며, 절대 금융배출량(absolute emissions), 대출 및 투자 비중, 자산/산업별 금융배출량, 자료 수준(data quality), 주요 고탄소 산업의 탄소 배출량(scope 3)은 의무 공시에 해당하는 것들이다.최근 국제지속가능성기준위원회(ISSB)는 금융배출량 산출의 복잡성을 감안해 공시 기준을 재정립했다. 금융회사가 직접 실행한 투자/융자에 귀속되는 배출량만을 공시 내용에 포함하면 된다는 게 핵심이다. 이에 따라 자금 중개나 재보험, 파생상품에서 발생하는 배출량 등은 의무 보고 대상이 아니다. 기준을 명확히 해 투명성을 높이겠다는 취지다.금융배출량을 포함, 기업의 지속가능성(ESG) 공시 기준은 나라별로 편차가 크다.유럽연합은 범주 3(scope 3) 공시가 의무 사항이지만, 미국은 의무가 아니다. 적용 대상 및 시점도 후퇴하고 있다. 노골적인 탄소 친화 정책을 펴고 있는 미국은 공시 기준 및 이행계획 추진을 보류한 상태고, 2025년부터 공시를 시작한 유럽연합도 적용 대상을 좁히는 등 속도 조절에 들어간 것으로 관찰된다.우리도 범주 3(scope 3)을 공시 내용에 포함할 것인지를 두고 의견이 분분하다. 금융위원회가 주관하는 'ESG 금융추진단' 6차 회의(26.2.4) 내용을 살펴보면, 기업들은 측정의 어려움 등을 이유로 제외해달라는 입장이고, 정부는 가장 많은 온실가스를 배출하는 범주 3을 제외하면 형식적 공시가 될 것이므로 포함해야 한다는 입장이다.전문가들은 현재 공시 중인 금융배출량 상당수가 정밀한 측정을 통해 산출된 것이 아니라 '추정치'에 의존하고 있어 정확성의 한계가 존재한다고 말한다. 차주(借主)가 배출량을 정확히 공개하지 않으면 은행은 부실한 자료를 토대로 금융배출량을 산출할 수밖에 없다. 모든 기업에 적용할 수 있는 표준화된 측정 방법의 도입 및 공시 의무화가 필요하다는 뜻이다.금융배출량이 공시되면 어떤 금융회사가 지구에 보탬이 되는 일을 하는지, 어떤 금융기관이 생태계에 악영향을 미치고 있는지가 투명하게 드러나게 된다. 투자자와 시민들은 이 성적표를 토대로 금융회사의 환경 기여도를 평가할 것이고, 금융회사는 좋은 점수를 받기 위해 친환경적인 사업에 돈을 더 많이 할당하려고 할 것이다. 지속가능성의 선순환 고리가 작동되는 것이다.금융배출량 측정 및 공시는 금융기관에 상당한 부담으로 작용할 수 있다.자료 수집 및 분석에 비용이 드는 데다가, 성적이 나쁠 경우 기업 이미지에 악영향을 미치게 될 것이기 때문이다. 하지만 이는 마땅히 치러야 할 과업으로 봐야 한다. 이 작업에 투입되는 비용 대비 미래 인류가 누릴 편익이 압도적으로 크다. 금융배출량 공시는 빠를수록 좋다.