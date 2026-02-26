흔들리는 세계질서... 불온한 시대에 전하는 소설의 지혜

큰사진보기 ▲사마르칸트책 표지 ⓒ 교양인 관련사진보기

포위당해 있던 타브리즈에 그 소식이 전해지자 기쁨의 함성이 터져 나왔고, 사람들은 밤새도록 목이 터져라 외쳐댔다. "타브리즈와 이스파한이 합세했으니 이제 온 나라가 깨어나리라!" 그러나 바로 그 다음날, 적의 대대적인 공격으로 인해 저항군은 남쪽과 서쪽 진영을 포기하지 않을 수 없었다. 이제 러시아 국경 방향의 북쪽 도로만이 타브리즈와 외부 세계를 잇는 유일한 통로였다.

(중략)

2월과 3월 사이에 여러 도시가 새로 가담하면서 입헌제파의 영역은 이제 시라즈, 하마단, 마슈하드, 아스타라바드, 반다르, 아바스, 부셰르로 늘어났다. 파리에서는 고고학자이자 언론인인 디욀라푸아가 타브리즈를 지지하기 위한 위원회를 결성했으며, 런던에서도 레밍턴 경이 주재하는 위원회가 결성되는 놀라운 소식이 있었다. - 372, 373p

2차 대전 이후의 질서가 해체되고 있다. 두 차례 세계대전이 불러온 비극을 답습하지 않으려는 반성으로부터 인류가 구축한 국제사회의 질서가 지난 한 세기를 제법 훌륭히 지탱해왔던 터다. UN(세계연합)과 그 산하 특수목적 기구들은 전쟁억지 뿐 아니라 보건과 경제, 인프라 개발과 환경 등 여러 부문에 있어 제 나름의 역할을 이행해왔다. 구속력 약한 연합체란 정체성에도 불구하고 국제기구와 국제법 체계의 질서가 있어 세계대전과 같은 대 참사를 막아낼 수 있었다는 데 반대할 이는 많지 않을 것이다.그러나 오늘의 세계는 지난 시대의 질서가 도전받고 있음을 보여준다. 국제법이 금지한 국가 간 선제공격이 최강대국 미국과 지역 강국인 이스라엘에 의해 수차례에 걸쳐 이뤄졌다(미국의 이란과 베네수엘라 공격, 이스라엘의 레바논 공습). 베트남, 이라크나 아프가니스탄 등과의 전쟁에서와 달리 이들 국가가 아예 국제사회의 형식적 승인조차 구하지 않았단 건 중요한 대목이다. 트럼프 2기 행정부에서만 미국은 공식적으로 66개 이상의 국제기구와 협약에서 탈퇴했다. 이는 시작일 뿐, 국익에 반하는 모든 국제기구 및 협약 탈퇴를 준비하고 있다는 소식이 전해진다. 혹자는 이를 가리켜 민족주의적 고립의 시대가 새로이 도래할 것이라 말한다.민족주의적 고립, 유발 하라리는 그것이 불러올 파멸적 미래를 수차례에 걸쳐 경고한 바 있다. 모두가 자기 입장과 이익만 고려할 뿐, 타국의 상황과 역사를 무시하는 일이 반복되리라는 주장이다. 그 어느 때보다 국제적 협력이 필요한 과제가 산적한 상황에서 각국이 서로 배타적 자세를 취하는 일이 거듭되면 인류의 미래는 암담할 뿐이란 것. 나는 우리가 당면한 현실이 꼭 그와 같다고 여긴다.이와 같은 현실 가운데 유효한 책이 있다. 나는 아민 말루프의 걸작 <사마르칸트>(2023년 11월 출간)야말로 그와 같은 작품이라 여긴다. 레바논 출신의 프랑스 작가, 이 시대 프랑스 문학계 가장 위대한 작가 중 하나인 그의 책이 나올 때마다 나는 수십 권씩 사서 주변에 선물을 하고는 한다. 그러나 그의 소설들이 한국서 대개 초판조차 다 팔리지 않는 광경을 나는 몹시 아쉬워 하던 터다. 하물며 이와 같이 유효한 작품조차 말이다.<사마르칸트>를 어떤 소설이라 말해야 할까. 그는 참으로 쉽지 않은 이야기다. 오마르 하이얌, 중세 페르시아의 학자이자 문학가인 이의 이야기이자 수백 년이 흐른 뒤 세상에 남겨진 유일한 그의 비급을 찾아 나선 미국인의 이야기. 구백 년 가까운 시간, 또 대륙과 대양을 건너는 이 책의 원대한 이야기는 오늘 우리 시대와 문명이 간과하고 있는 진실과 지혜에 닿아 있는 것이다. 이 시대 한국 독자에게도 결코 예외가 아닐 그 귀한 것들이 보다 많은 이에게 닿기를 바라며 나는 이 글을 쓰고 있다.책은 크게 전반부와 후반부로 나뉜다. 전반부는 오마르 하이얌, 소설 바깥에서도 존재하는 실존 인물(이항정리를 증명한 수학자이자 루바이라는 형식의 시편으로 19세기 유럽 문학계에 상당한 화제를 일으킨)의 삶을 상상력을 덧붙여 복원한 이야기다. 24살의 나이에 이미 당대 이름난 학자였던 그가 페르시아 세계의 도시 사마르칸트에 도착해 마주하는 사건으로부터 소설이 시작된다.때는 오스만제국이 이슬람과 튀르크, 페르시아의 세계를 통합해 대 제국으로 성장하기 이전이다. 칼리프와 술탄, 칸과 샤들이 각각 지배하는 국가며 도시가 있고, 이들이 서로 갈등하고 손을 잡으며 써내려가는 역사가 있다. 그 사이에서 권력과 재물, 힘을 좇는 이들과 지혜로움과 아름다움, 또 사랑을 추구하는 사람들이 있다. 오마르 하이얌은 언제나 후자의 쪽이다.후반부의 이야기도 매혹적이다. 무대는 900년을 건너 뛰어 19세기 말과 20세기 초쯤으로 옮겨간다. 미국 청년 벤저민 르사주는 오마르 하이얌이 남긴 비급을 추적한다. 거의 전설처럼 여겨졌던 책은 몇 가지 우연과 필연이 겹쳐지며 그의 눈앞에 잡힐 듯이 제 존재를 드러낸다. 대서양을 건너 유럽, 다시 서아시아에 도착한 벤저민은 그곳에서 피 흘리는 전대의 대제국을, 진보와 반동 사이에서 격변하는 세계와 마주한다.전반부가 삶을 대하는 인간의 자세를 돌아보게 한다면, 후반부는 소설 속 이야기가 우리 자신의 삶과 동떨어져 있지 않다는 자기인식으로 독자를 이끈다. 인용한 타브리즈에서의 저항 이야기를 보자. 이란의 전신인 페르시아는 튀르크계인 카자르 왕조 치하에서 시대적 격변과 마주했다. 영국, 러시아 같은 서구 제국이 석유개발이며 담배전매 등 페르시아의 이권에 관심을 드러내지만 국왕은 그에 효과적으로 대응하지 못하고 왕실 유지에만 급급하다. 때마침 발발한 1차 대전은 페르시아를 서구 제국주의 국가들 앞에 무방비로 노출한다. 그로부터 외세에 맞서 제정에서 입헌군주제로의 자발적 변혁을 꿈꾸는 이들이 일어나게 되는 것이다.구한말 외세의 침탈로부터 한반도에서 벌어진 일련의 사건들과 얼마 다르지 않은 일들이 소설 <사마르칸트>가 복원한 당대 서아시아 세계에서도 일어난다. 오웬 니커슨 데니, 호머 헐버트, 어니스트 베델, 존 맥리비 브라운 등과 같은 한국 근대화의 외국인 주역들이 역사를 바탕으로 한 소설 속 세계에도 존재한다. 반면 자발적 변혁에의 움직임을 짓밟으려는 외세와 그에 결탁한 세력들의 야비함 또한 우리네 역사와 판박이다.책을 찾기 위해 페르시아에 갔다가 이 같은 소동에 휘말린 벤자민의 눈으로 독자는 그들의 세계가 우리가 사는 세상과 얼마 다르지 않음을 깨닫게 된다. 공동체를 위해, 마땅한 변화를 위해, 역사적 진보를 위해 기꺼이 저 자신을 내던지는 이들이 있다. 반면 제 이익을 위해, 권력과 재물을 위하여 결코 짓밟아선 안 되는 것들을 해하는 이들도 있다. 그들 안에 우리가 있고, 우리 안에 또한 그들이 있다. 요컨대 책은 경계를 넘어 그들과 우리 사이를 이어낸다.어리석은 이들은 세상이 편의적으로 갈라놓은 대로 모든 걸 구분한다. 말루프의 소설은 그 꽉 막힌 구분 너머 연결을 추구한다. 그러면 그 속에서 중동이라고만 불리던 건 아랍과 페르시아와 튀르크의 세계로, 다시 그보다 복잡한 것으로 갈라지고 이어진다. 힘과 사랑과 우정과 돈과 명예를 좇는 이들이 서로 뭉치고 멀어지고 살았다가는 죽는다. 그 속에서 눈이 있는 자는 친구를 알아보고 턱밑에 겨눠진 칼날 앞에서도 마땅한 곳으로 향한다. 이쯤이면 내 곁의 어리석은 이보다 서방의 현자를, 내 앞의 불의한 자보다도 동방의 의로운 이를 가깝게 느끼게 된다. 이는 말루프가 내게 미치는 백 한 가지 이로움 중 하나다.<사마르칸트>는 민족주의적 고립, 각 국가와 민족이 오로지 편협한 이해관계에만 골몰하며 분열하고 배척하는 최근의 국제적 흐름 가운데서 더욱 가치를 발하는 작품이다. 오로지 보고픈 것만 보고 다른 지식과 인식을 배척하는 고립된 섬나라 적 특성을 갈수록 드러내고 있는 한국사회에 그 긍정적 영향이 더욱 크리라고 판단한다. 우리는 과연 세계를 왜곡 없는 눈으로 바라보고 있는가. 개방적이고 책임감 있는 자세로써 국제사회, 또 인류문명이 마주한 위기에 대응할 준비가 되어 있는가. 내가 이 책을 모두에게 권하는 이유다.