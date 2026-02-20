한국의 가난한 아이들은 어떻게 어른이 될까?

큰사진보기 ▲가난한 아이들은 어떻게 어른이 되는가책 표지 ⓒ 돌베개 관련사진보기

여전히 OECD 국가들에 비해 한국사회의 공공영역 지출은 매우 적다. 저소득층이나 소외계층을 도와주는 대부분의 인프라는 종교시설, 개인 독지가에 의한 사회복지시설, 사회단체 등이 담당하고 있다. 즉, 제도의 발생과 구조가 그렇다 보니, 복지체계는 보편적이고 제도적인 접근보다는 가난한 사람들을 선별해서 '시혜적' 시선을 담아 도와준다는 의미가 강하다. 이런 구조는 빈곤층이 직접 '가난을 증명'하고 적극적으로 '도움을 요청'해야 하는 사회풍토를 만든다. -94p

덧붙이는 글 | 김성호 서평가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 독서만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com

한때는 그리 여겼다. 가난은 나쁜 것이고 부유한 것이 좋은 것이라고. 기자, 또 항해사란 직업으로, 또 봉사활동과 여행을 통하여서 가난한 이들과 깊이 관계를 맺게 되고 나서야 그에 대한 인식이 비로소 바뀌었다. 다른 많은 것들과 마찬가지로 가난과 부유함에도 이면이 있다. 사회가 그에 대한 일면만을 비추고 바라본다면 그것은 얼마나 어리석은 일인가.2023년 출간 뒤 3년간 베스트셀러 자리를 지키고 있는 <가난한 아이들은 어떻게 어른이 되는가>를 읽었다. 출판인들 사이에서 제목이 잘 뽑힌 걸로 이름난 이 책이 정말로 그와 같은 내용을 갖추고 있는지도 궁금하였다. 부유함을 숭상하는 걸 넘어 그에만 관심 갖는 한국 사회가 가난한 아이들이 어떻게 어른이 되어가는지를 외면하고 있다고 여겨서다. 나는 알고 싶었다. 내가 알지 못하는 수많은 가난한 아이들이 어떻게 어른이 되어가는지를. 그는 마땅히 같은 사회를 살아가는 어른들의 의무여야 하므로.책은 현직 고등학교 영어 교사이자 청소년 정책 연구자이기도 한 강지나의 저술이다. 출판사 저자 소개에 따르면 교사 생활을 하며 가난한 가정에서 자란 아이들이 눈에 밟혀 사회복지학을 공부했다는데, 그 공부가 대중을 대상으로 한 단행본 출간으로 이어졌다. 2016년 완성한 박사학위논문을 바탕으로, 당시 인터뷰에 응한 아이 중 여덟을 시차를 두고 다시 만나 추가적인 이야기를 담아낸 것이다.이제는 성인이 된 여덟아이는 객관적 수치로 표현되는 가난이란 현실만 같을 뿐, 서로 다른 고민과 고충을 삶 가운데 안고 있다. 저마다의 성격과 기질은 물론이고 처한 상황과 환경 또한 제각각이다. 톨스토이의 소설 <안나 카레니나>는 '행복한 가정은 모두 엇비슷하고, 불행한 가정은 모두 제각기 이유가 다르다'는 유명한 첫 문장으로 시작한다. 가난 또한 마찬가지. 그 가난의 이유와 양태는 가난한 이마다 제각기 다르게 마련이다.가정만 해도 그렇다. 어떤 가정은 시작부터 완전히 무너져 있고, 또 다른 가정은 가난에 대항하여 더욱 공고한 전선을 구축한다. 가난이 가족이 와해되는 이유가 되기도 하고, 가족 간에 결속을 강화하는 계기가 되기도 한다. 부모가 가난의 원인인 가정이 있는가 하면, 그들 또한 가난의 희생양인 경우도 있다. 이쯤이면 가난의 이유는 대개 이러이러하겠지 하고 지레짐작한 무지와 무신경함을 탓할 독자가 여럿일 수 있겠다.삶 가까이 접근한 취재기가 아니라 몇 차례 인터뷰를 바탕으로 작성한 분석이다. 책은 감정적인 접근을 배제하고 개별 사례 안에 깃들어 있는 사회적 문제의 지점들을 짚어내는 데 집중한다. 그 결과로써 서로 다른 가난의 이유며 양태 가운데 공통적인 문제들이 제 모습을 드러낸다. 이를테면 이런 것.가난한 이들이 제 가난을 벗어나기 위해 분투하는 과정에 사회가 있다. 때로는 기초생계비 지원 등 직접 돈을 주는 방식으로, 또 때로는 제도와 시설을 통한 간접적 도움으로 사회는 가난한 개인들의 삶에 영향을 준다. 물론 언제나 긍정적인 영향만을 주는 것은 아니다. 경쟁을 사회의 근간으로 받아들인 자본주의 체계 아래서 가난한 아이들은 경제는 물론 문화적 자산까지 완전히 다른 이들과 경쟁해야 한다.한국 사회는 가난에 어떻게 대응하고 있는가. 그는 과연 적절한 방식인가. 국가가 그 구성원을 공정하고 평등하게 대우해야 한다는 목적에 부응하기 위하여, 또 사회가 가진 인적 자산의 잠재력을 최대한 끌어내기 위해서, 사회가 가난을 대하는 방식을 시민들이 돌아봐야 마땅하다. 이 책 가운데 그를 짚어 생각하게 하는 구석이 여럿이다.가난한 많은 아이들이 직접 제 가난의 정도를 민감하게 인지한다. 그는 오로지 가난이 가진 특성 때문만은 아니다. 스스로 제 가난을 증명해온 시간이 길어서이기도 하다. 책은 복지, 그러니까 국가나 민간 지원을 받기 위해 가난한 이들 당사자가 직접 도움을 요청하는 과정이 필수적인가를 묻는다. 가난한 이들이 스스로 제 가난을 입증해야만 도움받을 수 있고, 그 과정에서 어쩌면 피할 수 있을 심리적 손상을 입는다는 이야기다.가난이 그저 개인들의 탓만은 아닌 상황에서 그에 따른 불필요한 손상을 배제하려는 노력을 사회가 고민해야 한다는 주장엔 분명한 설득력이 있다. 그러나 국가가 여전히 대부분의 복지 집행을 중앙이 아닌 지방정부 역할로 돌려놓고 있고, 상당한 역할을 민간 영역에 의지하고 있는 현실이 대응을 전면적으로 바꾸기 어려운 이유로 꼽힌다.뿐인가. 한국 사회가 다른 나라에 비해 공공영역 지출이 적다는 건 이미 널리 알려진 사실이다. 경제협력개발기구(OECD) 국가들이 국내총생산(GDP) 대비 20%를 상회하는 공공사회복지지출 규모를 가진 반면, 한국은 15%를 조금 넘는 것으로 알려져 있다. 이에 대한 비판이 꾸준히 제기돼 왔으나 국방비 등 다른 지출이 크고 코로나19 발병이나 경제 환경이 좋지 않다는 등의 이유로 재정 확장은 무위로 그쳐왔다.책은 여덟 명의 아이가 가정과 사회에서 겪는 일련의 문제들을 인터뷰한다. 그로부터 그다지 깊이 있진 않지만 위와 같이 독자적인 문제의식을 적시해나간다. 관계 맺기에 어려움을 겪거나 빈곤이 대물림되는 여러 양상을 너무 어린 나이에 마주한다거나, 주변에 의견을 구할 사람이 부족해 진로 탐색에 어려움을 겪는 것, 또 범죄에 연루되기 쉬운 환경까지 현실적인 이야기들이 언급된다.독자들은 자연스레 고민하게 된다. 어디까지가 개인의 탓인가를, 또 어디까지가 사회구조의 결함이 가져온 결과인지를 말이다. 또 공동체의 행복과 안녕, 그리고 결속을 해치는 게 분명한 가난의 부정적 영향을 차단하기 위하여 사회가 임해야 할 역할을 무엇인지를 돌아보게 된다. 요컨대 가난은 가난한 당사자가 아닌 사회, 그리고 그 구성원인 독자의 고민이 된다. 이를 일깨우는 것이 책 <가난한 아이들은 어떻게 어른이 되는가>가 가진 그래도 의의라 할 만한 것이다.개인적으로 언급하고픈 부분이 있다. 책 가운데 가난이 강한 자아를 빚는 계기로 작용한 아이가 등장하는 여덟 중 둘이다. 저자는 이들의 사례에서뿐 아니라 여러 대목을 통하여 가난에 대한 흔한 편견에 대항한다. 가난은 언제나 해롭기만 하고, 가난 가운데 자란 아이들은 그렇지 않은 이들에 비해 못하다는 인식이 바로 그것이다. 삶 가운데 가난을 다양하고 깊게 접해보지 않은 이들, 오로지 몇몇 사례만을 겪은 이들일수록 이와 같은 편견을 쉽게 갖는단 걸 나는 수차례 맞닥뜨려 본 적이 있는 것이다.책 가운데서 가난을 긍정하고 그것이 제 삶에 미친 이로움을 이야기하는 이들이 있다. 직접 그를 언어화하지 못하더라도 저자가 읽어낼 수 있었던 이 또한 있다. 나 역시 그런 아이들을 적잖이 만나왔던 게 사실이다. 그들을 만날 때면 나는 종종 금강송을 떠올리고는 한다.소나무 중 제일이라는 금강송은 품종이 아니다. 척박한 대지서 해풍 맞고 우뚝 선 소나무를 그리 부를 뿐. 바다서 불어오는 차고 짠 바람을 맞고 큰 나무가 오래도록 휘지도 썩지도 않는다는 말. 살아가며 자산의 크기와 아이의 성장을 엮어 말하는 이야기를 들으면 나는 어찌할 수 없이 서로 다른 토양과 식물의 상관관계를 떠올린다. 온실 속 유약한 화초와 척박한 대지 위 강인한 잡초를.그렇다면 가난이 어디 해롭기만 할까. 부유함이 이롭기만 한 게 아니듯이. 비록 제목인 '어떻게 어른이 되는가'를 보여줄 만큼 가까이 다가서 살핀 기록은 아니었다 할지라도, 바로 이 지점에서만큼은 이 책이 마음에 들었다고 기록한다.