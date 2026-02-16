동해 하평해변 건널목 폐쇄, 헛걸음 하지 마세요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

동해시에는 묵호역과 동해역이 있다. 고속열차 개통 이후 묵호역까지는 서울에서 2시간 30분, 부산에서는 3시간 30분이 걸린다고 한다. 묵호역은 바다까지 걸어서 갈 수 있는 몇 안 되는 역 가운데 하나다. 그 덕분에 하루가 다르게 찾는 사람이 늘고 있다.설 연휴를 맞은 묵호는 여행객으로 북적인다. 역에서 묵호항으로 향하는 길은 차로 가득 찼고, 동해에서는 좀처럼 보기 힘든 정체가 생겼다. 차를 돌려 묵호등대에 올랐다. 등대 옆 도째비골 방문객이 200만 명을 넘었다는 현수막이 걸려 있다. 관광 활성화는 좋은 경관만으로 이뤄지지 않는다. 특색 있는 관광 상품 개발이 함께 뒷받침되어야 가능하다.묵호역 인근 명소 가운데 하평해변이 있다. 하평해변으로 건너가는 철길 건널목은 한때 '인생 사진'을 남기려는 젊은이들이 즐겨 찾던 곳인데, 지난주에 폐쇄되었다. 9일 밤에 철조망이 쳐진 걸 보고 15일 카메라를 들고 들렀는데 헛걸음하고 실망하는 이들이 제법 많았다.하평해변은 저녁 무렵 운동 삼아 자주 찾던 곳이다. 그러나 건널목이 막히면서 접근이 쉽지 않아졌다. 철길 아래로 돌아가는 길이 있긴 하지만 거리가 제법 멀어 선뜻 발길이 향하지 않는다. 건널목을 막은 이유는 철길에서 사진을 찍는 사람들이 위험해 보인다는 민원이 잇따랐기 때문이라고 한다. 실제로 사고가 날 뻔한 일도 있었던 모양이다.위험한 상황이 발생한다고 해서 철길 건널목을 무조건 폐쇄하는 방식은 또 다른 문제를 낳는다. 당장 밤바다를 보러 나서던 동네 사람들의 일상이 불편해졌다. 다른 해법을 고민해볼 수는 없을까. 기차 운행을 위해 건널목을 닫아야 하는 시간을 모두 더해도 하루 한 시간이 채 되지 않을 것이다. 최근 또 다른 명소로 떠오르고 있는 어달삼거리마저 통제되는 건 아닐지, 괜한 걱정이 앞선다.마지막으로 동해에는 벌써 봄이 온 듯, 꽃망울을 터뜨리는 나무들이 곳곳에서 눈에 띈다는 소식도 함께 전한다.