이 대통령의 설 인사 "모두의 대통령으로, 흔들림 없이"

이재명 대통령이 17일 배우자 김혜경 여사와 함께 국민들에게 설 인사를 건넸다.
이 대통령은 "병오년(丙午年) 설 명절 아침 모든 국민을 아우르고 섬기는 '모두의 대통령'으로서 다짐의 말씀을 드린다"라며 "국민께서 원하는 대한민국의 모습을 이정표 삼아 한 걸음 한 걸음 흔들림 없이 걸어가겠다"라고 밝혔다.
이 대통령 내외는 이날 영상을 통해 설 인사를 전했다. 이 대통령은 "지난 한해는 국민 여러분께서 힘을 모아주신 덕분에 모든 것들이 예상보다 빠르게 제자리를 찾고 있습니다"라며 "거리에서, 가정에서, 일터에서 이 나라를 지켜 내주신 모든 주권자 국민 여러분께 깊이 감사드린다"라고 했다.
무엇보다 지난 1월 2026년 신년사를 통해 강조했던 '모두의 성장' 그리고 '국민 통합'을 다시 한 번 강조했다(관련기사 : 이 대통령 신년사 "대한민국 대도약 원년, 유일한 기준은 '국민의 삶'" https://omn.kr/2gjzl
).
이 대통령은 "서로 다른 자리에서 서로 다른 모습으로 살아가는 우리들이기에 세상을 바라보는 시선과 생각은 얼마든지 다를 수 있다"라면서 "하지만 우리 아이들이 더 나은 환경에서 자라기를 바라는 마음은 어디에서 어떤 모습으로 살든 다르지 않을 것"이라고 짚었다.
이어 "가족과 이웃이 건강하기를 바라는 마음도 다르지 않고 청년과 어르신이 바라는 바도 다르지 않을 것"이라며 "'모두의 대통령'으로서 다짐의 말씀을 드린다, 국민께서 원하는 대한민국의 모습을 이정표 삼아 한 걸음 한 걸음 흔들림 없이 걸어가겠다"라고 밝혔다.
아울러 "지난 한해 서로를 격려하며 어려움을 이겨낸 것처럼 새해에도 우리 사회가 따뜻한 연대와 신뢰 위에서 함께 나아가길 소망한다"라고 덧붙였다.
뒤이어 김혜경 여사도 "올해도 여러분 모두의 가정에 건강과 행복이 가득하시길 기원한다"라며 이 대통령과 함께 "새해 복 많이 받으십시오"라고 인사했다.
전국 곳곳, 바다 건너에서 보내온 국민들의 설 인사 함께 담겨
한편, 이날 공개된 이 대통령 내외의 설 인사는 국내외 곳곳의 국민들이 보내온 새해 인사들도 같이 담긴 "함께해서 더욱 특별한 모두의 설날" 영상으로 공개됐다.
이 대통령은 지난달 15일 페이스북을 통해 "올해는 특별히 전국 곳곳에서, 또 바다 건너 해외에서 보내주는 영상 한 편 한 편을 엮은 새해 인사를 국민 여러분과 함께 나누고자 한다"라며 "여러분, 새해 복 많이 받으세요"라고 말하는 10초 내외의 영상을 보내달라고 한 바 있다.
이 대통령은 당시 "진심이 담긴 목소리, 서로의 안녕을 기원하는 따뜻한 눈빛과 환한 표정이 모여 '모두의 설날'을 완성할 것"이라며 "비록 서로 다른 자리에서 각자의 삶을 살아가고 있지만, 같은 명절을 맞이하는 한민족이라는 것을 우리 모두가 느낄 수 있게 되리라 믿는다"라고 했다.
공개된 영상에는 울산·서귀포·창원·서울뿐만 아니라 캐나다 토론토, 영국 런던에 있는 시민들이 보낸 새해 인사들이 담겼다. 또 독도경비대와 경북119 항공대, 동계올림픽 쇼트트랙 국가대표 선수들과 장애인 국가대표 선수단, 복지시설 헬렌의집 구성원 등의 설 인사도 함께 소개됐다.