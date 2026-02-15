장동혁 지역구에 모인 시민들 "내란 정당 해산, 조희대 탄핵 하라"

큰사진보기 ▲15일 충남 보령시 장동혁 국회의원의 보령 지역 사무소 앞. 시민들이 국힘의힘을 향해 '내란 정당 해산하라'고 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

▲장동혁 보령 지역 사무소 앞 이재환 관련영상보기

큰사진보기 ▲15일 충남 보령시, 시민들이 장동혁 의원 사무실 앞까지 행진을 하고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 충남 보령시 다이소 사거리 앞. 시민들이 국힘의힘을 향해 '내란 정당 해산하라'고 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

설 연휴가 본격적으로 시작된 15일 장동혁 국민의힘 당대표의 지역구인 충남 보령에서 '국민의힘 해체와 조희대 사퇴'를 촉구하는 집회가 열렸다.보령시국회의와 충남촛불행동 등은 이날 오전 11시부터 보령시 다이소 앞 사거리에서 피켓 시위를 벌였다. 이들이 든 피켓에는 '거짓 선동 극우 선동, 내란정당 해산하라', '법치 파괴 국민우롱 조희대를 탄핵하라' 등의 내용이 담겨 있었다.한 시민은 "설 명절을 맞아 보령 시민들에게 가짜 뉴스에 현혹되지 않도록 당부하기 위해 이 자리에 섰다"고 말했다.4시간 정도 피켓을 들고 거리 캠페인을 펼친 시민들은 100여 미터 정도 떨어진 장동혁 보령지역 사무소 앞까지 행진을 벌였다. 장동혁 사무실 앞에 도착한 시민들은 "장동혁은 충남을 떠나라"고 외쳤다.보령에 살고 있는 청년이라고 밝힌 시민 A씨는 "3.1운동, 광주민주화 운동, 광화문 응원봉 시위 등 침묵하지 않는 시민들이 역사를 바꾸었다. 오늘 이 자리에 온 분들에게 감사한 마음이다. 앞으로 침묵하지 않고 행동할 것"이라고 말했다.충남촛불행동 관계자는 "내란에 동조하고 헌정 질서를 무너뜨리며 대한민국의 민주주의를 파괴한 세력은 어떤 변명으로도 정당화 될 수 없다"며 "내란의 동조한 정당은 더 이상 국민의 선택지가 될 수 없다. 존재 자체로 민주주의에 대한 모독이다. 반드시 역사 앞에 심판을 받아야 한다"라고 비판했다.