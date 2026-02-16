삼복서점은 사라졌어도 나에게는 여전한 청춘의 거리

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲2026년 설 연휴, 광주 충장로우체국 앞에서 브라질 타악 음악인 '바투카다'를 연주하고 있는 청년 공연단 '까미뉴 다 비다'의 모습. 수많은 시민이 발걸음을 멈추고 거리를 메운 채 한 편의 영화 같은 공연을 즐기고 있다. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲세월의 흔적을 간직한 광주충장로우체국 건물 위로 대형 LED 전광판이 번쩍이며 과거와 현재의 교차를 보여준다. 사복을 입고 멋을 부리던 10대들의 약속 장소였던 이곳은 예나 지금이나 충장로의 가장 붐비는 '만남의 광장'이다. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲거리 한편에 세워진 바투카다 공연단 '까미뉴 다 비다'의 안내 배너. 브라질 타악 음악을 연주하며 에너지를 나누는 팀이라고 소개하고 있다. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲1980년대 만남의 명소 삼복서점이 있던 거리는 이제 마라탕과 통신사 대리점으로 바뀌었다. 그 현대적인 간판 아래에서 타악기를 연주하는 청년들과 리듬에 몸을 맡긴 중고생들의 모습이 한 편의 영화 같다. ⓒ 박상준 관련사진보기

"아빠, 여기 다 죽은 동네인 줄 알았는데 에너지 장난 아니에요. 대박 힙(Hip)한데요!"

덧붙이는 글 | 이 기사에 사용된 사진은 2026년 설 연휴 기간, 광주 충장로우체국 앞에서 필자가 직접 스마트폰으로 촬영했습니다. 매서운 늦겨울 추위 속에서도 거리를 후끈 달아오르게 할 만큼 훌륭한 공연을 보여준 브라질 타악 연주팀 '까미뉴 다 비다' 청년들에게 진심으로 감사의 인사를 전합니다. 안내 배너에 따르면 이들은 매주 수요일 충장로 일대에서 음악으로 에너지를 나누는 정기 공연을 펼치고 있다고 하니, 충장로를 찾는 분들은 꼭 한번 그 뜨거운 심장 박동을 직접 느껴보시길 바랍니다.



독자 여러분도 마음속에 품고 있는 각자의 '명화극장' 같은 추억의 거리를 자녀, 혹은 소중한 사람들과 함께 다시 한번 걸어보시는 건 어떨까요? 생각보다 우리들의 거리는, 그리고 우리의 추억은 훨씬 더 힘차게 뛰고 있을지도 모릅니다.

"쿵, 쿵, 차르르, 쿵!"마치 오래된 영사기가 거친 마찰음을 내며 돌아가기 시작한 듯했다. 2026년 설 연휴의 한가운데, 매서운 늦겨울 바람이 채 가시지 않은 광주광역시 동구 충장로 거리. 탕후루와 마라탕 간판 사이로 휴대전화만 들여다보며 걷던 사춘기 중·고등학생 자녀들의 발걸음이 우뚝 멈춰 섰다. 저만치 앞에서 들려오는, 거대한 심장 박동 같은 강렬한 타악기 소리 때문이었다.1971년에 태어난 필자에게 1980년대의 광주, 그중에서도 충장로와 금남로는 내 인생의 '명화극장'이 상영되던 가장 눈부시고 찬란했던 무대다. 명절을 맞아 고향을 찾았고, 내 학창 시절과 딱 같은 나이가 된 10대 아이들에게 "아빠의 청춘이 가장 치열하고 뜨겁게 빛나던 세트장"을 보여주겠다며 나선 참이었다.'구도심 상권이 죽어 옛날 같지 않다'는 씁쓸한 소식들에 내심 빛바랜 흑백영화처럼 변해버렸으면 어쩌나 걱정했던 마음은, 거리를 찢어놓을 듯 폭발하는 경쾌한 북소리와 함께 단숨에 총천연색으로 물들기 시작했다.소리의 진원지는 충장로의 영원한 랜드마크, '광주충장로우체국' 앞 교차로였다. 검은색 재킷의 등판에 'Caminho da Vida(까미뉴 다 비다)'라는 흰색 글씨를 새겨 넣은 청년들이 둥글게 진을 치고 맹렬하게 북을 두드리고 있었다. 그 역동적인 리듬을 타고 필자의 기억은 스크린 속 영화처럼 1980년대 후반으로 빨려 들어갔다.우리 세대는 획일적인 까까머리와 검은 교복 대신 맘껏 멋을 부릴 수 있었던 축복받은 '교복 자유화' 세대였다. 청재킷에 유행하는 브랜드 운동화를 신고 충장로 거리를 활보하던 그 시절, 우리는 억눌렸던 개성을 스크린의 주인공들처럼 맘껏 발산했다.그 시절 우리들의 영화 속 오프닝 씬의 배경은 언제나 정해져 있었다. "우체국 앞, 아니면 삼복서점, 거기도 사람 많으면 충파(충장로 파출소) 앞에서 보자." 휴대폰은커녕 삐삐도 없던 시절, 만화책을 뒤적이거나 충파 앞 벤치에 걸터앉아 하염없이 친구를 기다리는 풍경은 일상이었다. 당시 광주 최고의 번화가를 상징하던 화니백화점 쇼윈도 앞은 언제나 한껏 멋을 낸 10대와 20대들로 북적였다.최신 팝송과 가요가 흘러나오던 광주소리사 앞을 지날 때면 "세상을 너무나 모른다고 나보고 그대는 얘기하지~"라는 들국화의 거친 포효나, 애절한 이문세의 노랫말이 길보드 차트 테이프와 함께 거리를 쩌렁쩌렁 울리며 10대들의 심장을 요동치게 했다. 시험이 끝난 날이면 단체로 무등극장으로 몰려가 홍콩 누아르 영화를 보며 영웅본색 주인공 흉내를 냈고, 일 년에 한두 번 주머니가 두둑한 특별한 날에만 갈 수 있었던 유생촌의 경양식 돈가스는 세상에서 가장 화려한 만찬이었다.하지만 충장로가 그저 낭만적인 해방구이기만 했던 것은 아니다. 88 서울 올림픽의 열기로 온 나라가 들떠있던 1988년, 고등학교 2학년이었던 내게 길 건너 옛 전남도청 앞 광장과 금남로는 여전히 매운 최루탄 연기가 가시지 않은 역사의 현장과도 같았다.특히 고등학교 3학년이 되던 1989년, 우리 세대는 '전교조(전국교직원노동조합)'라는 거대한 시대의 격랑을 정통으로 마주했다. "참교육"을 외치며 해직되던 선생님들을 지키겠다며, 입시의 중압감을 밀어두고 사복 차림의 10대들이 스크럼을 짜고 금남로 거리에 섰다. 선생님의 눈물과 제자들의 아우성이 뒤엉켰던 그 거리. 도청 앞 분수대를 지나 충장로 골목으로 숨어들어오면, 그 매캐한 시대의 공기가 10대들의 가슴 한구석을 묵직하게 짓누르곤 했다.영화에 맛있는 팝콘이 빠질 수 없듯, 그 시절 시리고 허기진 청춘들의 속을 달래준 것은 골목 곳곳에 숨어 있던 미각이었다. 방과 후 가방을 둘러멘 채 참새가 방앗간 들르듯 찾았던 학생회관 뒷골목. 옹기종기 모여 앉아 매콤한 청양고추 간장 절임을 곁들인 바삭한 상추튀김을 먹고, 우리만두에 들러 입술이 퉁퉁 붓도록 매콤새콤했던 쫄면과 투박하지만 속이 꽉 찬 광주김밥을 입이 터져라 밀어 넣으며 우리는 시대의 아픔 속에서도 훌쩍 어른이 되어갔다.어스름이 깔리면 10대의 신분으로는 감히 들어갈 수 없었던 골목길 포장마차들을 기웃거리며, 낡은 천막 안 우동 국물 위로 피어오르는 어른들의 세상을 동경하기도 했다.40년 가까운 세월이 흐른 지금, 그 좁은 골목과 거리에는 혀끝이 얼얼해지는 매운 마라탕의 향기와 달콤한 탕후루, 그리고 트렌디한 네컷 사진관들이 빼곡히 들어섰다.풍경과 음식은 바뀌었지만, 스크린을 채우는 뜨거운 에너지는 전교조와 88올림픽 사이를 관통하며 광주가 가장 빛나던 그 시절과 조금도 다르지 않았다. 이날 충장로라는 무대의 주인공인 청년 공연단 '까미뉴 다 비다'가 그 명백한 증거였다. 포르투갈어로 '생명(삶)의 길'을 뜻한다는 이름처럼, 이들이 내리치는 바투카다(Batucada) 리듬은 자칫 낡고 스러져갈 뻔했던 구도심의 세트장에 강력한 심장 박동을 불어넣고 있었다.단원들의 표정은 늦겨울의 추위도 잊은 채 땀방울이 맺힐 정도로 맹렬했다. 초록, 노랑, 파랑 등 원색의 북이 허공을 가를 때마다 묵직한 베이스와 날카로운 스네어 소리가 절묘하게 앙상블을 이뤘다. 화려한 엇박자 리듬으로 폭발하는 퍼포먼스는 압도적이었다.처음엔 "아빠 중학교 때 놀던 낡은 동네 아니냐"라며 심드렁하게 따라나섰던 10대 아이들도, 어느새 무리 맨 앞줄에 서서 스마트폰으로 연신 동영상을 촬영하며 어깨를 들썩이고 있었다.상기된 아이들의 얼굴을 보며 1988년 딱 저 나이 무렵, 사복을 입고 이 자리에 서 있던 열여덟 살의 내 모습이 겹쳐 보였다. 괜스레 코끝이 찡해지고 가슴이 벅차올랐다.공연이 막바지에 다다르자 북소리는 더욱 빠르고 강렬해졌고, 거리를 둘러싼 시민들의 환호도 절정에 달했다. 그 경쾌한 잔향 속에서 확신했다. 삼복서점과 화니백화점의 풍경은 내 마음속 '명화극장'으로 남았을지언정, 광주 충장로의 심장은 71년생 아빠의 눈부셨던 고교 시절을 넘어, 내 아이들의 새로운 '까미뉴 다 비다(생명의 길)'를 향해 여전히 쿵쾅거리며 뛰고 있다고.거리의 영사기는 멈추지 않는다. 충장로의 명화는 지금도 절찬리에 상영 중이다.