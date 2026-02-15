설 연휴 귀향길, 전국 곳곳에서 대학생들이 '윤석열 사형', '조희대 탄핵'을 외치다

큰사진보기 ▲지난 13일, 서울 지역 대학생들이 청량리역에서 귀향 선전전을 진행했다. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 13일, 서울 지역 대학생들이 청량리역 앞에서 노래 공연을 하고 있다. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 13일, 청량리역 앞에서 열린 귀향 선전전에서 발언을 하고 있는 대학생의 모습. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들은 1인 시위 및 발언과 함께 윤석열의 목에 칼을 채워 끌고 다니는 상징 의식을 진행했다. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲한 시민이 학생들에게 준 음료수 선물. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 14일, 대전 지역 대학생들은 대전역 앞에서 귀향 선전전을 진행했다. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 14일, 대구 지역 대학생들은 대구촛불행동과 함께 동대구역 앞에서 귀향 선전전을 진행했다. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 14일, 광주 지역 대학생들은 광주종합버스터미널 유스퀘어 앞에서 촛불행동 회원들과 함께 귀향 선전전을 진행했다. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 14일, 광주 유스퀘어 앞에서 열린 귀향 선전전에서 발언을 하고 있는 대학생의 모습. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 14일, 부산 지역 대학생들은 부산촛불행동과 함께 부산역 광장에서 귀향 선전전을 진행했다. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲귀향 선전전 참가자가 '윤석열 내란 판결 스티커 설문'을 받고 있다. ⓒ 김용환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 김용환씨는 한국대학생진보연합에서 활동하고 있습니다.

설 연휴를 시작하는 지난 13일과 14일, 한국대학생진보연합(아래 대진연) 회원들은 전국 곳곳에서 '윤석열 사형 선고', '국힘당 해산', '미국 규탄', '국가보안법 폐지'를 외치는 귀향 선전전을 진행했다.귀향 선전전은 1인 시위 및 연속 발언, 노래 공연까지 다채롭게 진행됐다.지난 13일, 서울지역 대학생들은 청량리역 앞에서 귀향 선전전을 진행했다.김우석 대진연 회원은 "여전히 내란세력이 제대로 된 처벌을 받지 않고 있는 것은 모두 내란세력 최후보루 조희대 대법원장이 버티고 있기 때문이다. 윤석열 선고 전까지 반드시 조희대를 탄핵해서 윤석열에게 사형이 선고될 수 있도록 해 내란 완전 청산으로 나아가자"라고 호소했다.민소원 대진연 회원은 "악법중에 악법, 내란세력들의 무기, 한반도에 전쟁위기를 불러오고 평화를 파괴하는 국가보안법은 당장 없어져야 한다"라고 외쳤다.김나인 대진연 회원은 "윤석열이 자신을 반대하는 사람들을 반국가세력으로 몰아서 학살할 계획을 세운 것도, 틈만 나면 국힘당이 종북몰이를 하는 것도 결국에는 국가보안법이 든든한 뒷배가 되어주었기 때문에 가능한 일이었다. 내란 완전 청산, 국가보안법 폐지를 위해 촛불로 모이자"라고 외쳤다.발언 외에도 노래 공연도 함께 진행했다. 조희대도 사형해야 한다고 하며 응원해 주고 박수 쳐주는 시민들이 많았다.지난 13일, 경기 지역 대학생들은 수원역 앞에서 귀향 선전전을 진행했다.참가자들은 1인 시위 및 발언과 함께 윤석열의 목에 칼을 채워 끌고 다니는 상징 의식을 진행했다. 많은 시민이 응원해 주었고, 인원수에 맞춰 음료수를 주기도 했다.지난 14일, 대전 지역 대학생들은 대전촛불행동과 함께 대전역 앞에서 귀향 선전전을 진행했다. 1인 시위 및 연속 발언, 서명받기를 진행했다. 많은 시민이 관심을 보였고 응원해 주었다.지난 14일, 대구 지역 대학생들은 대구촛불행동과 함께 동대구역 앞에서 귀향 선전전을 진행했다.1인 시위 및 연속 발언, 서명받기를 진행했다. 많은 시민이 서명에 동참했다.지난 14일, 광주 지역 대학생들은 광주종합버스터미널 유스퀘어 앞에서 촛불행동 회원들과 함께 귀향 선전전을 진행했다. 많은 시민이 관심 있게 봐주었고 '조희대 탄핵, 국힘당 해산 서명'에 동참다.이승훈 회원은 "조희대는 최근 법사위에서 통과된 사법개혁 법안에 대해 '결과가 국민에게 엄청난 피해가 가는 문제'라며 반대를 표했다. 언제부터 조희대가 국민을 생각했는가. 참으로 가증스럽다. 내란 청산을 위해 반드시 조희대를 탄핵해야 한다"라고 주장했다.지난 14일, 부산 지역 대학생들은 부산촛불행동과 함께 부산역 광장에서 귀향 선전전을 진행했다.참가자들은 '윤석열 내란 판결 스티커 설문'을 받았다.미국에서 온 한 모녀는 촛불집회가 열리는 소식을 보고 있다며 반가워하며 모금도 해주었다. 많은 시민이 응원해 주며 조희대 탄핵 서명에 동참했다.