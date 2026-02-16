환갑 맞은 독신 친구를 위해 숙소에서 벌인 일

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

세 번째 스무살

오늘은 당신이 갑

인생은 육십부터

큰사진보기 ▲올해는 말띠 친구들의 생일, 그 중에서 한 친구의 환갑을 특별하게 준비하기로 했다. ⓒ josephm82 on Unsplash 관련사진보기

"생각도 못했어."

"아냐, 이거 받을 자격 있어. 그동안 너가 주기만 했잖아."

"애는 몇 살이에요?"

"전 결혼 안 했는데..."

"아, 그래요. 죄송합니다. 그럼 혼자 사세요?"

"어차피 자녀가 결혼해도 부모 친구들이 너무 나이들면 가지도 못해. 그러니 미리 준다 생각하는 거지."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다. 모든 독신을 비롯, 타인들에게 쓸데없는 개인사 질문하지 맙시다.

환갑을 맞이한 이들을 위한 기분좋은 문구다. 해마다 한 살씩 느는 건 똑같지만 자기가 태어난 해의 육십간지인 환갑은 감회가 남다르다. 어느 때는 내가 벌써 환갑 나이가 되었다는 게 믿기지 않고 어느 때는 이 나이까지 크게 아프지 않고 살아있음에 감사하다.학교 동창이긴 하나 빠른이냐 제 나이냐를 놓고 친구들의 환갑잔치도 작년, 올해, 내년으로 나뉜다. 올해는 말띠 친구들의 생일, 그 중에서 한 친구의 환갑을 특별하게 준비하기로 했다. 왜냐? 그녀가 독신이기때문이다. 직장에 다니고 주변에 모임도 많지만 자녀와 배우자가 축하해주는 상황을 만들 수 없으니 친한 친구들이 제대로 해주고 싶었다.생일도 생일이지만 그동안의 경조사, 예를 들면 결혼부터 자녀 돌잔치, 시부모님과 또 자녀의 경사까지 독신들은 받기보다 주는 입장이었다. 다른 독신남도 지인들의 청첩장이 매번 반가울 수만은 없다며 "나는 계속 내기만 해, 언제 받을지도 모르고..."라고 토로하기도 했는데 친구의 속내도 그렇지 않을까.그래서 친구 환갑 잔치를 빌미로 도심에서 1박 2일을 제안했다. 생일 턱을 내겠다며 밥부터 먹자는 친구는 우리의 음흉한 작전을 전혀 몰랐단다. 주인공을 제외한 친구들은 모임 시간보다 2시간을 앞당겨 만나 숙소를 장식했다. 풍선과 장식은 나이든 우리의 호흡으로 상당히 어려운 작업이었다.해피버스데이란 영어 알파벳 13개를 불면서 머리가 띵해졌다. 그 외 작은 스트로우로만 가능한 여러 개의 풍선을 불면서 그동안 자녀들이 나를 위해 이렇게 힘든 작업을 했구나 싶어 새삼 고맙기까지 했다.두 시간이면 충분할 것 같던 작업은 마지막에는 허둥지동, 벽에 붙혔던 글자가 떨어지고 다시 붙이고 한쪽에서는 하이라이트 선물인 돈봉투를 준비하느라 정신이 없었다. 맛있는 밥을 얻어 먹고 숙소로 들어가는 길, 가볍게 맥주나 할까라는 주인공 친구의 말을 대충 듣는 척 하면서 드디어 짜잔.주인공은 생각도 못했다면서 기뻐했다. 돈봉투를 열 때 본인도 기뻤겠지만 십시일반 모았던 친구들의 마음이 더 기뻤다.우리가 기대했던 주인공의 눈물은 없었지만 친구들 덕분에 이런 것도 받아 본다며 돈 목걸이에 즐거운 리액션이 고마웠다. 독신 친구 말을 들으면 마음이 불편할 때가 많아보였다. 어디를 가나 다자꼬자 묻는 질문,결혼, 자녀 유무, 자녀 성별, 직업, 자녀 결혼 여부, 자녀 직업 여부... 이런 개인적인 질문을 결혼한 나도 수없이 받아왔다. 처음 만난 사람들도, 몇 번 만난 사람들도 그게 왜 궁금한지 모르겠지만 그 궁금증이 해소되어야 다음 과정으로 이어갈 수 있는 것 같았다. 그나마 요즘은 종교는 묻지 않는 게 다행이랄까.자녀 대학, 결혼, 직장은 벌금형 질문이다. 벌금도 무섭지 않은 다짜고짜 질문에 나도 질릴 때가 많은데 독신인 친구는 오죽했을까. 그 중 듣기 싫은 게 "혼자 사세요?"란 질문이란다. 부모님과 같이 살아도 왜 부모님과 사냐고 묻는다. 같이 살아도 궁금, 따로 살아도 궁금한 그들은 다음 번에도 또 같은 질문을 한단다. 그만큼 관심 없이 던지는 질문이다. 묻는 게 벌금이라면 대답하지 않는 것도 권리겠다.1인 가구가 절반인 요즘, 그 중 미혼 비율은 30대가 50프로 이상, 40대 이상이 20프로란다. "자녀 결혼했어요?" "왜 여태 안 했어요?" "혼자 살아요? 왜 같이 살지않고"란 질문들은 정말 실례다.그럼 뭘 물어봐? 다들 프라이빗해져서 너무 삭막해졌다라고 해도 할 수 없다. 결혼은 의무가 아닌 선택, 그 선택 이유를 묻는 이유를 모르겠다.이런 트랜드때문에 생긴 문화가 있다. 자녀가 결혼 가능성이 거의 없다 싶으면 축의금을 아예 미리 주는 것이다.나의 독신 친구처럼 줄곧 내기만했던 경조사비에 대한 아쉬움을 조금이라도 달랠 좋은 방법이라고 생각한다. 인간관계에서 경조사를 비롯, 주거니 받거니는 대차대조표마냥 정확하게 맞을 수도 있지만 더러는 손해, 더러는 이익이다. 단순 계산으로 독신들의 지갑은 손해일 가능성이 높다.배우자와 자녀가 차려주는 환갑 생일상도 의미있지만 동시대를 같이 살아 온 친구들의 축하는 또 다른 기쁨. 특히나 주인공이 독신일 때는 더더욱 축하받아야 마땅하다.