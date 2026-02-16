'한번 해봤으니 이제 좀 쉽겠지'... 올해 농사가 시작됐다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"여보, 일단 우리가 귀농해도 될지 테스트를 해보자."

"여보, 이번 연휴 기간에 밭에 퇴비를 뿌리고 농사 준비하자."

'뭐야, 우리 또 해야 해? 그래, 할 수 있다. 해봤으니 이제 좀 쉬울 거야'

"아니, 비가 오면 물이 땅으로 스며들지 그게 배수관으로 들어가? 물길을 내야지…. 쯧쯧."

큰사진보기 ▲퇴비뿌리기 준비퇴비를 '자주식 퇴비살포기'에 담고 있다(퇴비를 자주식 퇴비살포기에 담고 밭에 뿌린다) ⓒ 김희 관련사진보기

"여보, 이제 제대로 농사지을 수 있겠다."

큰사진보기 ▲퇴비를 뿌리기 전 40cm 높아진 땅이 좋은 '나'퇴비를 뿌리러 밭에 가 땅이 좋아 기쁜 '나' ⓒ 김희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 브런치에도 실립니다. 초보농사꾼 부부의 도전기를 계속 올려보겠습니다. 귀농준비하시는 분들 도움되도록 써보겠습니다.

