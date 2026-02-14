화성 트랙 위, 정적을 찢은 '마그마'의 출발이 보여주는 것들

큰사진보기 ▲GV60 마그마는 77.4kWh급 리튬이온 배터리를 바탕으로 고출력 세팅이 더해졌고, 순간 최대출력은 400kW(약 540마력) 이상, 최대토크는 700Nm을 웃돈다. 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데 걸리는 시간은 4초 안팎에 불과하다. ⓒ 제네시스 관련사진보기

큰사진보기 ▲GV60 마그마는 제네시스가 전동화 시대에 제시하는 또 하나의 답이다. 고성능이면서도 일상에서 부담스럽지 않고, 기술적 완성도 위에 감성을 더했다. ⓒ 제네시스 관련사진보기

큰사진보기 ▲제네시스 GV60 마그마는 앞뒤쪽 모두 듀얼 모터 기반을 둔 고성능 사륜구동 시스템을 탑재한 전기 스포츠다목적자동차(SUV)다. ⓒ 제네시스 관련사진보기

큰사진보기 ▲현대자동차 이철민 국내마케팅실장(상무)이 GV60 마그마의 특징을 설명하고 있다. ⓒ 제네시스 관련사진보기

지난 11일 오후 경기도 화성에 위치한 자동차연구원. 기자가 탄 오렌지색의 제네시스 GV60 마그마가 주행 직선 도로 위에 섰다. 출발선 앞에 선 순간, 묘한 정적이 감돌았다. 전기차 특유의 무음(無音) 속에서 계기판의 런치 컨트롤 준비 표시만이 긴장을 증폭시킨다. 기자의 눈 앞에 행사 직원의 손에 들린 깃발이 올라갔다. 정지 페달을 밟고 있던 왼발과 가속 페달 위에 올려 있던 오른발에 힘이 실렸다. 이어 깃발은 내려갔고, 기자는 바로 왼발을 뗐다. 이때, 말 그대로 자동차는 '튕겨' 나갔다.순식간이었다. 계기판의 숫자는 거침없이 솟구쳤다. 내연기관 자동차의 포효 대신, 전기 모터의 폭발적인 토크가 등 뒤를 세게 밀어붙인다. 300미터 구간의 짧은 직선 구간은 한순간에 사라졌다. 긴장감을 느낄 겨를도 없었다. 이 차의 성격을 단번에 각인시킨 시간이었다. 마치 차량 스스로 '마그마'라는 이름이 결코 과장이 아니라는 것을 보여주고 싶었다는 듯이…GV60 마그마는 앞뒤쪽 모두 듀얼 모터 기반을 둔 고성능 사륜구동 시스템을 탑재한 전기 스포츠다목적자동차(SUV)다. 77.4kWh급 리튬이온 배터리를 바탕으로 고출력 세팅이 더해졌고, 순간 최대출력은400kW(약 540마력) 이상, 최대토크는 700Nm을 웃돈다. 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데 걸리는 시간은 4초 안팎에 불과하다. 무엇보다 인상적인 건, 초반 1~2초 동안의 폭발력이다. 전기모터 특유의 즉각적인 토크가 그대로 전달된다.화성 자동차연구원에서 가진 가속체험은 단순한 '빠름'이 아니었다. 초반 폭발력 이후에도 속도 상승이 둔화되지 않고 매끄럽게 이어진다는 점이다. 전기차 특유의 낮은 무게중심과 배터리 배치가 만들어내는 안정감이 노면을 단단히 움켜쥔다. 시속 150km를 넘나드는 구간에서도 스티어링은 과도하게 가벼워지지 않았고, 차체는 직진성을 유지했다.짧은 드래그 구간 이후 이어진 고속 주행에서 마그마의 진짜 실력이 드러났다. 전용 튜닝이 적용된 서스펜션은 노면을 단단히 움켜쥐면서도 불필요한 상하 요동을 억제한다. 급가속 후 차로를 바꿔도 자세는 안정적이고, 스티어링 반응은 예리하면서도 과민하지 않다. 전자식 차동제어(e-LSD) 시스템 등은 곡선 구간에 접어든 차량이 좀더 매끄럽게 빠져 나올수 있도록 도와 준다.고성능 전기차에서 중요한 것은 '출력'이 아니라 '출력을 다루는 능력'이다. 마그마는 반복 가속과 감속 상황에서도 정지 페달 감각이 일정했고, 회생제동과 기계식 브레이크 전환도 이질감이 크지 않았다.고속 운전에서 가장 예민하게 느껴지는 부분은 차량으로 들어오는 바람소리와 노면 소음이다. 특히 차량 바퀴에 21인치 이상의 휠과 고성능 타이어를 장착한 모델은 소음이 쉽게 올라온다. 그러나 GV60 마그마는 차음 유리와 차체 보강 설계를 통해 실내 정숙성을 상당 부분 유지했다.노면의 미세한 진동은 시트와 스티어링 휠로 거칠게 전달되지 않았고, 고속에서도 운전자 주변으로 들어오는 풍절음은 억제된 수준이다. 단단한 하체 세팅과 프리미엄 SUV의 승차감을 동시에 만족시키려는 의도가 그대로 실려있다.실내는 고성능 모델에 걸맞은 전용 스포츠 시트와 차별화된 컬러 트림이 적용됐다. 몸을 단단히 지지하면서도 장거리 주행을 고려한 쿠션감이 살아 있다. 12.3인치 클러스터와 인포테인먼트 디스플레이가 이어진 파노라마 디스플레이는 주행 정보를 직관적으로 전달한다.GV60 마그마의 기반이 되는 기술적 장점은 800V 초고전압 플랫폼이다. 350kW급 급속 충전기를 사용할 경우 10%에서 80%까지 약 18분 내외에 충전이 가능하다. 전력 밀도가 높은 고성능 모델임에도 일상 활용성을 놓치지 않았다.또한 배터리 온도 관리 시스템은 고부하 주행 이후에도 열을 빠르게 제어해 성능 저하를 최소화한다. 가속 체험과 같은 상황에서도 출력이 급격히 떨어지지 않는 배경이다. 차체 크기는 높이 약 4515mm, 넓이1890mm, 높이 1580mm 수준으로 컴팩트 SUV에 가깝지만, 앞뒤 바퀴사이는 2900mm가 확보돼 실내 공간은 여유로운 편이다. 고성능과 패밀리 SUV의 실용성을 동시에 노린 설계다.화성 직선 주로에서 경험한 GV60 마그마는 단순히 빠른 전기 SUV가 아니었다. 초반 가속의 폭발력, 고속 영역에서의 안정성, 그리고 진동과 소음 억제까지. 기본 제원에서 드러나는 수치와 실제 주행 감각이 자연스럽게 맞물렸다.마그마는 제네시스가 전동화 시대에 제시하는 또 하나의 답이다. 고성능이면서도 일상에서 부담스럽지 않고, 기술적 완성도 위에 감성을 더했다. 화성 트랙의 정적을 깨고 질주한 그 짧은 순간은, 전기 SUV가 어디까지 진화했는지를 보여주는 장면이었다.