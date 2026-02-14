"혼자 아닌 따뜻한 설" 연휴 전날 퍼진 사랑의 맛

큰사진보기 ▲직원들이 전을 부치는 모습 ⓒ 이상돈 관련사진보기

AD

"명절이 되면 더 외롭고 막막했는데, 매년 잊지 않고 찾아와주니 얼마나 고마운지 몰라요. 단순히 배를 채우는 음식이 아니라, 세상이 아직 나를 잊지 않았다는 증거 같아서 마음이 든든합니다. 덕분에 이번 설은 외롭지 않게 보낼 수 있겠어요."

큰사진보기 ▲각 가정에 배달될 명절음식 세트.보기만해도 맛과 정성을 느낄수 있는, 직원들이 정성을 다해 만든 명절음식. ⓒ 이상돈 관련사진보기

추위가 한풀 꺾이며 봄 기운이 고개를 내밀던 지난 13일 오전, 서울 강서구 방화동 방신시장 입구에 위치한 비영리법인 (사)함께하는나눔과이음의 조리실은 이른 아침부터 열기로 가득했다. 설 명절을 앞두고 홀로 지낼 이웃들을 위해 준비하는 '명절나누미' 행사가 올해로 벌써 10회째를 맞이했기 때문이다.위생 모자와 마스크를 쓴 30여 명의 직원들은 능숙한 손놀림으로 전을 부치고 고기를 볶았다. 이날 메뉴는 불고기, 각종 전, 나물 등 무려 13가지. 모든 식재료는 지역 상권 활성화를 위해 인근 방신시장에서 직접 조달한 신선한 국산 재료들이었다.단순히 음식만 전달하는 것이 아니다. 포장된 세트는 직원들이 직접 수혜 가정을 방문해 배달하며, 이 과정에서 어르신과 장애인들의 건강 상태와 주거 환경을 살피는 '생활 밀착형 모니터링'이 병행된다고 한다. 수집된 데이터는 향후 실질적인 복지 지원책을 마련하는 소중한 기초 자료가 될 예정이다.방화동의 한 좁은 골목, 정성스레 준비된 설 음식을 전달받은 김아무개 어르신(64)의 눈시울이 붉어졌다.눈에 띄는 점은 이 사업의 운영 방식이다. (사)함께하는 나눔과이음은 2025년에 이어 올해도 정부나 지자체의 외부 보조금에 의존하지 않았다. 오직 법인 자체 재원과 시민들의 십시일반 후원금으로만 사업을 운영하며 '독립적인 민간 복지 안전망'의 가능성을 증명해내고 있다.나눔과이음 진형식 대표는 "행사 결과를 세밀하게 데이터화하여 제도권 밖에서 소외된 취약계층을 발굴하는 데 집중할 것"이라며, "단 한 명의 장애인도 외면 받지 않고 지역사회 안에서 자립할 수 있는 환경을 만드는 것이 우리의 최종 목표"라고 강조했다.한편, (사)함께하는 나눔과이음은 복지 사각지대에 놓인 장애인과 저소득층을 위해 ▲주거 환경 개선 ▲사례 관리 및 심리 상담 ▲맞춤형 식사 지원 등 현장 중심의 활동을 펼치고 있는 순수 민간 봉사 단체다.